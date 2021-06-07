特斯拉Model S Plaid+被取消 马斯克称没有必要

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特斯拉Model S Plaid+被取消 马斯克称没有必要

2021-06-07 08:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:特斯拉首席执行官埃隆马斯克宣布，特斯拉将不会生产 Model S Plaid+ 车型。马斯克称，目前的Model S Plaid性能已经足够强劲，因此不需要提供Model S Plaid+车型。

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今年早些时候，特斯拉宣布将发布Model S Plaid、Plaid+ 和Model X车型，其中Plaid原定于2月交付，但已推迟几个月，最终将于本周晚些时候交付。据特斯拉在线设计工作室称，Plaid+应该要到2022年年中才能生产。

然而，埃隆马斯克刚刚宣布Model S Plaid速度和性能非常好，因此将取消性能更强的Plaid+车型。

Plaid+版本的最高时速预计为200英里/小时（321公里/小时），与Plaid版本一样。然而，Plaid+ 拥有更好的加速度，0-60英里/小时加速度不到2秒钟，同时还拥有超过520英里的续航，远高于Plaid 提供的390英里。

Plaid+的售价为149，990美元。今年5月，特斯拉正式停止接受 Plaid+的订单，特斯拉没有真正的解释。

本周早些时候，特斯拉宣布Plaid打破了1/4英里的量产车记录，最高时速为152.09英里/小时，在9.247秒内完成。这打破了布加迪 Chiron Sport 在2018年创造的四分之一英里记录。布加迪以158英里/小时的速度在9.4秒内完成了1/4英里。

特斯拉将于6月10日在美国弗里蒙特工厂举行的专门交付活动中交付Model S Plaid，目前特斯拉已开始向本周末的活动发送邀请。

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