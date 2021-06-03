途牛第一季度营收7740万元 同比下滑55.5%

站长之家（ChinaZ.com）6月3日消息:今天途牛旅游网发布了2021年第一季度财报，净营收为7740万元，同比下滑55.5%，主要是受到了新冠病毒疫情的影响。净亏损4160万元，而上年同期净亏损2.052亿元人民币。不按美国通用会计准则，净亏损3760万元。

第一季度业绩:

净营收为7740万元人民币（约合1180万美元），同比下滑55.5%，主要是受到了新冠病毒疫情的影响。

打包旅游产品收入为4540万元人民币（约合690万美元），同比下滑62.3%。其他收入为3200万元人民币(约合490万美元)，同比下滑40.5%。

营收成本为4870万元人民币（约合740万美元），较2020年同期下滑40.2%。

毛利润为2870万元人民币（约合440万美元），较2020年同期下滑69.0%。

运营开支为8350万元人民币（约合1270万美元），较2020年同期下滑72.9%。不按美国通用会计准则，运营开支为7950万元人民币(约合1210万美元)，较2020年同期下滑70.6%。

研发开支为1180万元人民币（约合180万美元），同比下滑76.9%。不按美国通用会计准则，研发开支为1090万元人民币(约合170万美元)，同比下滑77.4%。

销售与市场营销费用为3540万元人民币（约合540万美元），同比下滑71.6%。不按美国通用会计准则，销售与市场营销费用为3420万元人民币(约合520万美元)，同比下滑63.1%。

总务及行政开支为人民币4470万元人民币（约合680万美元），同比下滑66.6%。不按美国通用会计准则，总务及行政开支为人民币4290万元人民币(约合650万美元)，同比下滑67.3%。

运营亏损5490万元人民币（约合840万美元），而上年同期运营亏损2.155亿元人民币。不按美国通用会计准则，运营亏损5080万元人民币(约合780万美元)。

净亏损为4160万元人民币（约合640万美元），而上年同期净亏损2.052亿元人民币。不按美国通用会计准则，净亏损3760万元人民币(约合570万美元)。

归属于普通股股东的净亏损为3950万元人民币（约合600万美元），而上年同期净亏损2.015亿元人民币。不按美国通用会计准则，归属于普通股股东的净亏损为3540万元人民币(约合540万美元)。

截至2021年3月31日，途牛持有的现金及现金等价物、限定用途现金和短期投资总计为13亿元人民币（约合1.986亿美元）。

业绩展望:

途牛预计，2021年第二季度净营收将达到人民币1.429亿元至人民币1.497亿元，同比增长320%至340%。