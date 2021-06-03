苹果或于 WWDC2021 发布重新设计的 14/16 英寸 MacBook Pro

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苹果或于 WWDC2021 发布重新设计的 14/16 英寸 MacBook Pro

2021-06-03 17:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日消息:据MacRumors报道，Wedbush 的分析师 Daniel Ives 称，苹果计划在即将召开的 WWDC21大会上发布传闻已久的搭载苹果自研芯片的14和16英寸的 MacBook Pro。Daniel Ives表示，除了通常预期的iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS新版本的发布之外，苹果正在计划「One More Thing」环节，包括新MacBook Pro的发布。

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图片来自 Apple

即将推出的MacBook Pro已经被传言包括几个新的变化，如取消Touch Bar，采用更平坦的设计，回归HDMI端口，SD卡插槽，以及MagSafe磁力充电，很可能采用更强大的M1芯片迭代，甚至可能是M2。苹果去年11月宣布了M1芯片，自从它在低端MacBook Pro、MacBook Air和Mac mini中首次亮相以来，该芯片已经扩展到新的24英寸iMac和iPad Pro。

彭博社的Mark Gurman认为，新的MacBook Pro最快可能在今年初夏宣布，这将是迄今为止采用苹果芯片的最高端Mac。苹果在去年的WWDC上正式宣布向自己的芯片过渡，并表示这将需要两年的时间。苹果爆料者Jon Prosser也认为，新的MacBook Pro，大概是新的14英寸和更新的16英寸机型，将在WWDC上发布。

在今天的预测中，Daniel Ives还重申了之前报道的预测，包括Wedbush认为即将推出的iPhone13系列将有1TB的存储容量选项，是目前最高512GB机型的两倍。此外，该分析师还重申，苹果计划在2022年的WWDC上宣布其被称为「苹果眼镜」的AR眼镜，随后在2024年推出苹果汽车。

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