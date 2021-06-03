王者荣耀一剑开启活动入口 一剑开启活动规则详情

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > 王者荣耀最新资讯 > 正文

王者荣耀一剑开启活动入口 一剑开启活动规则详情

2021-06-03 16:17 · 稿源：站长之家

王者荣耀在最近开启了一剑开启的活动，可以获取李逍遥《蝶恋》展示音乐、钻石*80等奖励，很多玩家还不清楚活动的入口在哪以及活动的规则是什么，下面就来为大家分享一下。

【一剑开启】

王者荣耀一剑开启活动 王者荣耀一剑开启活动入口奖励规则

王者荣耀一剑开启活动 王者荣耀一剑开启活动入口奖励规则

活动常驻入口:活动面板-活动-【一剑开启】集葫芦领蝶恋

活动奖励:收集活动道具“葫芦”可兑换星剑诛邪击败体验卡（1日）、朝暮灯*2、《蝶恋》展示音乐自选礼包(打开后可选择以下奖励之一:李逍遥《蝶恋》展示音乐、钻石*80)等好礼;

小提示:李逍遥《蝶恋》展示音乐获取后将自动解锁，大家可前往曜-李逍遥皮肤界面，点击右下角的【语音】按钮切换使用。（这里我们使用多语音功能实现展示音乐蝶恋的替换，其他语音台词并不会做替换）

《蝶恋》展示音乐本次产出之后，后续将以限时兑换的方式加入玲珑碎片兑换商店。

活动时间:6月2日-6月8日;

活动规则:

1、活动时间:6月2日-6月8日;

2、玩家可通过完成登录、参与对局、与好友组队进行对局等任务收集“葫芦”，并依次解锁兑换钻石*9、星剑诛邪击败体验卡（1日）、朝暮灯*2、《蝶恋》展示音乐自选礼包(打开后可选择以下奖励之一:李逍遥《蝶恋》展示音乐、钻石*80)等好礼;

3、多余的“葫芦”还可以在“去抽奖”板块进行抽奖，每次抽取需要消耗5个（6月5日开启抽奖）;

4、如果觉得这个活动还不错，可以点击【分享活动】将活动宣传图分享给好友，活动期间首次分享可得10钻石奖励;

5、对局模式包括:5v5匹配、排位、娱乐模式、赏金赛、战队赛、微赛事、巅峰赛，不包括开房间;

6、所有游戏内道具奖励均通过邮箱发放，预计24小时到账;

7、在活动期间进行转区的玩家可能会出现活动异常的情况，请召唤师们在活动期间谨慎转区，转区导致的异常将无法处理;

8、有消极比赛的行为（如:挂机、游戏内判定的违规行为）将无法正常完成任务;

9、更多活动详情及FAQ请查阅官网公告。

“抽奖”版块抽取概率公示如下:

王者荣耀一剑开启活动 王者荣耀一剑开启活动入口奖励规则

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 王者荣耀王者邮局入口在哪 王者邮局活动攻略

    王者荣耀在最近开启了王者邮局的活动，很多玩家还不清楚王者邮局的活动入口在哪，下面就来为大家分享一下王者邮局活动攻略。王者荣耀王者邮局活动入口:微信 - 腾讯充值 - 进入商城 - 游戏道具 - 进入王者荣耀专区 - 寄卡片 - 王者邮局。王者荣耀王者邮局活动规则:1、王者邮局是什么?在这里玩家可以挑选喜欢的明信片，附赠精心挑选的道具，选择想要的送达时间，寄送给好友。2、明信片是什么?明信片有各种各样的主题，寄送之后好友收

    王者荣耀

  • 腾讯王者荣耀商标维权终审胜诉

    凤凰网科技讯 5月28日消息，天眼查App显示，近日，北京市高级人民法院公布国家知识产权局等与腾讯科技（深圳）有限公司二审行政判决书，案号为（2020）京行终6673号。裁判结果为驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。该判决书显示，一审法院北京知识产权法院此前判决：撤销被诉裁定（《关于第18379954号“王者荣耀”商标无效宣告请求裁定书》）；国家知识产权局重新作出裁定。二审法院认为，腾讯科技（深圳）有限公司“王者荣耀?

    王者荣耀 腾讯 商品

  • 王者荣耀凤凰令牌赠送方法 凤凰令牌怎么赠送

    王者荣耀中的凤凰令牌是可以抽到的，还能拿来兑换皮肤，很多玩家还不清楚凤凰令牌怎么赠送给朋友，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

    王者荣耀

  • 腾讯起诉“王者荣耀”被注册成酒商标 终审胜诉

    近日，北京市高级人民法院公布国家知识产权局等与腾讯科技（深圳）有限公司二审行政判决书，案号为（2020）京行终6673号。裁判结果为驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。此前，腾讯旗下知名手游《王者荣耀》被贵州一酒业公司注册成为商标，腾讯公司起诉国家知识产权局，要求对该商标注册问题重新作出裁定。而国家知识产权局认为，王者荣耀”为普通印刷体汉字，不能独立表达作品的思想和情感，不属于我国《著作权法》规定的受保

    王者荣耀 腾讯 商品

  • 小米手环屏幕被塞进手机里！玩家用它打《王者荣耀

    5月10日消息，随着小米11 Ultra的大规模上市，玩家逐步发现了小米11 Ultra的新玩法。小米11 Ultra 至尊 5G 骁龙888 2K AMOLED四曲面柔性屏 陶瓷工艺 12GB+256GB 黑色 游戏手机京东自营￥6499去购买其中最受玩家喜爱的就是小米11 Ultra的副屏了，一位玩家在抖音上分享了小米11 Ultra副屏玩法用它打《王者荣耀》，堪称一绝。在这块小屏上，玩家双手操控《王者荣耀》，跑图英雄走位都没有任何问题。小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷

    小米 王者荣耀 抖音

  • 王者荣耀》重塑姜子牙：定位模糊不清 不被队友认可

    5月5日，《王者荣耀》官方宣布将重塑姜子牙，并邀请所有玩家参与重塑共创。这一次选择姜子牙重塑共创有着多方面的考虑：1、玩法机制上，姜子牙法师和辅助的定位模糊不清，团队作用巨大却不被队友认可。但另一方面，在相互信任和高度配合的团队中，姜子牙的对手往往找不到任何反制手段，给姜子牙的对抗双方都带来了不好的体验；2、形象表现上，姜子牙的形象设定与模型已经是6年前的制作，同期的英雄大多得到了形象的重塑或者品质的?

    王者荣耀

  • 《仙剑》万剑诀技能神还原！《王者荣耀》李逍遥皮肤公布

    《仙剑奇侠传》作为国产经典游戏神作，伴随着许多玩家的成长历程，其中主角李逍遥更是令人难以忘怀。今天下午，《王者荣耀》官微正式公布了与《仙剑》联名打造的曜-李逍遥限定皮肤，将李逍遥完美还原在王者峡谷中。视频官方也详细介绍了该皮肤的设计思路，具体如下：角色形象：在英雄选择上，曜与李逍遥的少年时期十分相似，都是怀抱着英雄梦想的热血少年。我们希望通过为曜打造这样一款皮肤，愿每个心中有剑的少年，都能成为心中?

    游戏 王者荣耀

  • 王者荣耀音乐扭蛋机活动详情 音乐扭蛋机活动奖励汇总

    王者荣耀音乐扭蛋机活动在5月20日正式的上校了，其中还为大家带来了周瑜小乔的专属皮肤特效，下面就拉为大家详细的介绍一下王者荣耀音乐扭蛋机活动。

    王者荣耀

  • 腾讯因《王者荣耀》吃官司：被认为侵害未成年人权益

    近年来，随着手机游戏的迅速崛起，已经很难见到不玩游戏的小孩子了，而游戏内容却会对这些未成年人造成极大的影响。尤其是腾讯旗下体量非常大的《王者荣耀》、《和平精英》等游戏，腾讯曾多次因为这些游戏遭到吐槽、谴责。据相关媒体报道，今日北京青少年法律援助与研究中心以《王者荣耀》手游侵害未成年人权益为由，向北京市第一中级人民法院提起未成年人保护民事公益诉讼，这也是全国首例由社会组织提起的未成年人保护民事公益诉

    游戏 王者荣耀 腾讯

  • 4月《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军

    ​Sensor Tower商店情报数据显示， 2021 年 4 月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金超过2. 58 亿美元，同比增长38.4%，蝉联全球手游畅销榜冠军。

    王者荣耀 王者荣耀营收 全球手游收入榜

  • 王者荣耀鹰眼护卫队申请流程 鹰眼护卫队怎么申请

    王者荣耀在5月18日更新的时候开启了鹰眼护卫队的功能，很多玩家还不清楚到底怎么怎么才能申请成为鹰眼护卫队，下面就来为的大家分享一下流程攻略。

    王者荣耀

  • 直播《王者荣耀》被判赔偿腾讯800万 抖音：已上诉

    据媒体报道，4月26日，因玩家未经腾讯授权直播《王者荣耀》游戏，直播平台火山小视频（现抖音火山版”）被广州知识产权法院认定侵权。法院审理后认为，《王者荣耀》运行中的连续画面著作权由游戏开发商享有，且游戏直播不构成对著作权的合理使用”，要求火山小视频停止《王者荣耀》游戏直播，并赔偿原告腾讯800万元。对此抖音黑板报发布相关说明称，他们认为，《王者荣耀》属于多人在线竞技类游戏，其间的动态画面完全由玩家操作形

    抖音 游戏 直播

  • 联名《王者荣耀》！腾讯天美宣布与三星堆博物馆深度合作

    不久前，《王者荣耀》官方将与《仙剑奇侠传》携手带来一款英雄耀-李逍遥”皮肤，消息一出，引起广大《仙剑》粉与《王者》玩家的持续关注。日前，天美游戏Timi官微宣布，三星堆博物馆将与天美工作室群开启战略合作，《王者荣耀》《QQ飞车》等游戏将与三星堆博物馆进行深度联动。官方表示，将通过IP授权、内容定制等方式，让游戏玩家近距离感受古蜀青铜文明的魅力。在本次合作中，双方将依托各自的优势资源，将传统文化与现代游戏艺?

    三星 游戏 王者荣耀

  • 王者荣耀》公布高帧适配名单：华为神秘机型MatePad 11曝光

    昨日，《王者荣耀》发布5月25日全服不停机更新公告，公告指出，官方将于2021年5月25日8:30-9:30对全服进行不停机更新。另外，新一批支持游戏高帧率模式的机型名单也随之而来，除了包括三星 Galaxy系列部分手机、平板，以及努比亚、iQOO、黑鲨、摩托罗拉等机型外。名单中还出现了一款华为从未发布过的机型华为MatePad 11。鉴于近日有爆料称，华为即将发布MatePad 2、MatePad Pro 2新款平板电脑，因此名单中的11或指代Ⅱ，即2的意思?

    华为 matepad 华为mate

  • Xbox版《王者荣耀》来了？天美宣布与Xbox工作室达成深度合作

    5月13日消息，今日，腾讯天美工作室群正式宣布与Xbox Game Studios正式结成深度战略合作关系，双方将结合各自的经验与优势，进行深度合作。腾讯天美工作室群表示，与Xbox Game Studios的具体合作内容会在今年内向玩家正式公布。据悉，天美工作室群是腾讯游戏旗下的精品游戏研运团队，一直致力于给玩家带来更优质的游戏体验。借由本次的战略合作，天美工作室群将与Xbox Game Studios进行多维度、深层次的合作与交流，共同打造卓越的

    游戏 xbox 腾讯

  • 腾讯《王者荣耀》商标维权终审胜诉：告赢国家知识产权局

    说到《王者荣耀》，大家第一时间都会想到腾讯。但之前贵州问渠成裕酒业有限公司将王者荣耀”成功注册成了酒类商标，还注册成立了贵州王者荣耀酒业有限公司。为此，腾讯公司将国家知识产权局及贵州问渠成裕酒业告至法院。据国内媒体报道，近日，北京市高级人民法院公布了国家知识产权局等与腾讯科技（深圳）有限公司二审行政判决书。北京市高院经审理认定，诉争商标的注册违反2014年《商标法》第三十二条规定的损害他人现有的在先权

    腾讯 游戏 王者荣耀

  • 认为“王者荣耀”侵害未成年人权益 社会组织对腾讯提起诉讼

    北京青少年法律援助与研究中心认为腾讯运营的“王者荣耀”手机网络游戏侵害未成年人权益，向北京市第一中级人民法院提起未成年人保护民事公益诉讼。

    王者荣耀 腾讯 腾讯科技

  • 王者荣耀酒”侵权案二审判决公布：酒厂损害腾讯利益 商标受到保护

    凤凰网科技讯 5月28日消息，天眼查App显示，近日，北京市高级人民法院公布国家知识产权局等与腾讯科技（深圳）有限公司二审行政判决书，案号为（2020）京行终6673号。裁判结果为驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。该判决书显示，一审法院北京知识产权法院此前判决：撤销被诉裁定（《关于第18379954号“王者荣耀”商标无效宣告请求裁定书》）；国家知识产权局重新作出裁定。二审法院认为，腾讯科技（深圳）有限公司“王者荣耀?

    王者荣耀 腾讯 商品

  • 王者荣耀6月2日更新维护公告 曜李逍遥皮肤登场

    王者荣耀在6月2日开启了更新维护，此次的更新内容还是比较多的，其中就有曜李逍遥的皮肤上线，下面就来为大家分享一下王者荣耀6月2日更新维护公告。

    王者荣耀

  • 王者荣耀5月21日更新维护公告 修复了周瑜皮肤bug

    王者荣耀在5月21日开启了更新维护，此次的更新内容主要是修复周瑜的一些bug，下面就来为大家分享一下王者荣耀5月21日更新维护公告。

    王者荣耀
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM