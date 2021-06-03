王者荣耀一剑开启活动入口 一剑开启活动规则详情

王者荣耀在最近开启了一剑开启的活动，可以获取李逍遥《蝶恋》展示音乐、钻石*80等奖励，很多玩家还不清楚活动的入口在哪以及活动的规则是什么，下面就来为大家分享一下。

【一剑开启】

活动常驻入口:活动面板-活动-【一剑开启】集葫芦领蝶恋

活动奖励:收集活动道具“葫芦”可兑换星剑诛邪击败体验卡（1日）、朝暮灯*2、《蝶恋》展示音乐自选礼包(打开后可选择以下奖励之一:李逍遥《蝶恋》展示音乐、钻石*80)等好礼;

小提示:李逍遥《蝶恋》展示音乐获取后将自动解锁，大家可前往曜-李逍遥皮肤界面，点击右下角的【语音】按钮切换使用。（这里我们使用多语音功能实现展示音乐蝶恋的替换，其他语音台词并不会做替换）

《蝶恋》展示音乐本次产出之后，后续将以限时兑换的方式加入玲珑碎片兑换商店。

活动时间:6月2日-6月8日;

活动规则:

1、活动时间:6月2日-6月8日;

2、玩家可通过完成登录、参与对局、与好友组队进行对局等任务收集“葫芦”，并依次解锁兑换钻石*9、星剑诛邪击败体验卡（1日）、朝暮灯*2、《蝶恋》展示音乐自选礼包(打开后可选择以下奖励之一:李逍遥《蝶恋》展示音乐、钻石*80)等好礼;

3、多余的“葫芦”还可以在“去抽奖”板块进行抽奖，每次抽取需要消耗5个（6月5日开启抽奖）;

4、如果觉得这个活动还不错，可以点击【分享活动】将活动宣传图分享给好友，活动期间首次分享可得10钻石奖励;

5、对局模式包括:5v5匹配、排位、娱乐模式、赏金赛、战队赛、微赛事、巅峰赛，不包括开房间;

6、所有游戏内道具奖励均通过邮箱发放，预计24小时到账;

7、在活动期间进行转区的玩家可能会出现活动异常的情况，请召唤师们在活动期间谨慎转区，转区导致的异常将无法处理;

8、有消极比赛的行为（如:挂机、游戏内判定的违规行为）将无法正常完成任务;

9、更多活动详情及FAQ请查阅官网公告。

“抽奖”版块抽取概率公示如下: