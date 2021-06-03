腾讯Robotics X实验室新成员：腾讯发布轮腿式机器人Ollie

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:今年3月，腾讯曾宣布推出“机器狗Max”，这是腾讯首个软硬件全自研的多模态四足机器人。“机器狗Max”采用了足式与轮式的结合，在不同的环境，可以切换不同的形态模式。

而就在今日，腾讯公布了Robotics X 实验室的新成员轮腿式机器人Ollie。

据介绍，Ollie身高35厘米，垂直起跳高度最高可达60厘米，可以胜任360°自由转体，S线极限滑行等各种高难度动作。

据悉，Ollie采用了适应性地应用非线性控制方法，控制器不再受限于模型的可线性化区间内，使机器人Ollie在大角度倾斜时也具有良好的平衡能力和鲁棒性。

同时，Ollie采用了机器人全身动力学，采用最优化方法求得全身各关节力矩，通过电机的力矩控制，实现机器人的全身姿态控制通过电机的力矩控制，实现机器人的全身姿态控制，提升抗外界干扰的能力。无论是在过不平整地面，还是面对外界干扰都可以轻松面对。

此外，Ollie还采用了轨迹规划能力，空翻前先“想好”运动轨迹，最大程度地发挥关节电机性能来实现目标运动。通过优化手段得到完成整个运动的关节电机位置、速度和关节力矩的参考值序列，再结合全身动力学控制完成了一系列高动态动作。