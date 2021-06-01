抖音发布青少年模式数据报告：动画内容最受欢迎

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 抖音最新资讯 > 正文

抖音发布青少年模式数据报告：动画内容最受欢迎

2021-06-01 10:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息: 5月31日，抖音发布了《抖音青少年模式数据报告》。数据显示，过去半年，在抖音青少年模式下，动画成为青少年用户最喜爱的内容。

小朋友们在抖音最爱看什么？抖音首份青少年模式数据报告发布

 具体来说，在抖音上，青少年最喜欢的内容类别TOP10分别为动画、绘画手工、玩具、才艺、科学科普、动植物、人文科普、儿歌、英语启蒙、安全教育;青少年喜欢的兴趣爱好TOP5分别为:硬笔书法、儿歌、简笔画、陶艺、钢琴。

小朋友们在抖音最爱看什么？抖音首份青少年模式数据报告发布

从年龄角度看，5岁萌宝喜欢看动画视频，8岁小朋友喜欢看绘画手工，14岁少年喜欢看科学科普。

青少年喜欢的博物馆TOP5分别为:故宫博物馆、中国国家博物馆、陕西历史博物馆、中国科学技术馆、西安碑林博物馆。

小朋友们在抖音最爱看什么？抖音首份青少年模式数据报告发布

此外，青少年模式内搜索量最高的关键词TOP10分别为:奥特曼、自制盲盒画画教程、小猪佩奇、一二三年级手工、嫦娥五号探月、少儿美术手工、迷你小物品、小孩子动画片、幼儿必背古诗100首、识字小游戏。

小朋友们在抖音最爱看什么？抖音首份青少年模式数据报告发布

值得一提的是，抖音将升级未成年保护措施，14岁以下实名认证用户将直接进入青少年模式，该措施将于2021年6月陆续实施。这一模式下，青少年无法开启和观看直播，无法充值、打赏;无法使用私信聊天功能，同城、热搜等入口关闭;默认使用时长40分钟，晚上22时至次日6时期间默认不允许使用;只可搜索精选内容。

小朋友们在抖音最爱看什么？抖音首份青少年模式数据报告发布

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 30天内涨粉253.6万 ​职业钓鱼成抖音内容生力军！

    不知大家最近有没有注意到，在象棋、羽毛球、兵乓球等领域不断出现涨粉达人后，钓鱼领域也在不知不觉中发力。

    抖音 抖音涨粉

  • 抖音开始“内卷”，直播带货如何靠短视频突围？

    多数商家都已经意识到，抖音流量越来越贵，出价成本也越来越高，当大批量淘系玩家入局以后，他们并没有走“兴趣电商”的新套路，而是继续沿用淘系老玩法，仅仅是把淘系平面电商进化成了抖音立体电商。

    抖音 抖音电商 直播带货

  • 我在抖音做剪辑

    二创博主如何变现?机构奖励、广告、宣发，这三种是流量变现最常见的渠道，而除了这些以外，视频剪辑博主还有一个“类知识付费”的变现方式，业内称之为“收徒”。

    抖音 短视频 短视频剪辑

  • 如何入局抖音的「兴趣电商」？

    ​留给商家的电商机会其实不多了。虽然当下看似各种新消费崛起、锣鼓喧天，但大电商平台头部利益板结、套路固化，能给商家带来巨大增量和颠覆式突破空间着实有限。经过多年商业世界的验证，商家唯一能突围崛起的气口，是抓住新渠道、新平台的机会。

    抖音 兴趣电商 抖音电商

  • 抖音上晒车，拍成几百条视频，背后有哪些套路？

    大家在抖音，或许刷到过这种视频。一位刚刚喜提新车的博主，晒自己提车的视频，配上类似的文案:“24岁，不到20万全款拿下XX，合资车真的香...”

    抖音 短视频 汽车

  • 京东将开设抖音小店

    京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，根据双方年框协议，京东今年需在抖音实现200亿元GMV转化，以“店播+达人”的方式实现。

    京东 抖音小店 抖音

  • 舞泡网教您抖音小店运营技巧 轻松实现抖音变现

    随着电商经济的崛起，不同电商平台形式越来越多，有较早一批成立的淘宝网、天猫商城、京东商城等等还有比较新颖的抖音和快手等短视频平台。抖音和快手作为电商平台中的后起之秀，为商家带来的流量很可观。这也得益于互联网硬件设备的发展，例如智能手机人手一部，5G网络的普及，人们浏览短视频的速度更快；手机电话卡流量更多，所以人们越来越倾向于视频内容的浏览。和文字资讯内容相比，短视频可以更直观的表达内容，更生动形象的

    抖音小店

  • 巴黎欧莱雅x抖音超品日打通内容和销售边界 助力品牌拓新增长

    随着社会发展和市场环境的改变，如今消费者在购买上除了更加追求性价比外，还越来越看重品牌能否给他们带来产品外的体验，所以改善用户体验成为品牌重中之重。为给消费者提供更好的体验，巴黎欧莱雅联手抖音超品日开启“美礼殿堂，双店齐开”为主题的品牌活动， 5 月 1 日，巴黎欧莱雅全球第一家线下旗舰店在上海开店也同步入驻在抖音电商平台，旗下全品类美妆产品在抖音电商平台上线，打通品牌官方线上线下销售渠道。 据数据显示

    抖音超品日

  • 品牌做抖音，如何把钱花在刀刃上？

    品牌做抖音，既要务实也要务虚，务实是做渠道做投产，精打细算合计直播电商业务的GMV和ROI，从投放角度算好投产比，快速拉起动销。务虚是用好内容杠杆，提炼产品卖点，做好品牌定位，讲好故事需求用户价值认同和感情认同，占领用户心智。

    直播 抖音 koc

  • 抖音电商，品牌自播的底气是什么？

    ​在娱乐圈，有“演而优则导”的趋势，而在电商圈，也有“卖而优则导”的先例，当然了，这个导是“指导”的“导”。在直播电商早期就进入行业的达人朱瓜瓜团队，自去年起逐渐转型幕后，做起了抖音电商DP服务商。

    抖音电商 自播 品牌自播

  • 抖音：打击恶意诱导中老年互动行为

    今日下午，抖音官方发布了《打击恶意诱导中老年互动的公告》称，为了净化平台环境，保护中老年用户利益，抖音安全中心开展“老友计划”中老年内容专项治理行动。通过关注、点赞、评论等功能与创作者互动，是用户对创作者加以鼓励，让优质内容得以更为广泛传播的方式之一。

    抖音 短视频 新视点

  • 品牌应该如何把握抖音电商的红利：深度拆解花西子如何通过抖音电商一年销售1亿+

    纠结了很久要不要写这个选题，纠结的原因是抖音电商这个选题太大了，每个点都值得非常深入的写一下。但是还是决定选了这个题目，因为抖音电商的红利确实是来了，而且无论抖音直播、抖音短视频和抖音 SEO 都是品牌获得更多新客户的重要手段，且他们直接相互配合不可分割。

    抖音电商 花西子 抖音直播

  • 抖音升级未成年保护措施

    今日，抖音宣布升级未成年保护措施，14岁以下实名认证用户将在告知后直接进入青少年模式，且进入后无法退出。该模式内只出现由平台精选、适宜青少年观看的内容，无法观看直播或是充值、打赏。

    抖音 青少年模式 短视频

  • 老匡：现在搞抖音直播，哪些产品有巨大机会？

    直播带货，最常见的是“服装鞋帽箱包”，其次是护肤美妆、食品饮料。大众热门类目，到处都是供应链，好切入，但同时竞争激烈，每条热门品类的赛道上都站满了人，对于普通创业者，其实不友好。最近老匡经常看后台数据，发现很多冷门赛道上的小众类目，竞争一般，普通人也有入局机会。

    直播电商 抖音直播 直播带货

  • 刷宝App对抖音提起上诉

    今年1月，站长之家曾报道了刷宝App非法抓取抖音App短视频及评论，被判赔500万元一事。当时，原告微播公司诉称，创锐公司作为同业竞争者，大量抓取抖音App的短视频文件及评论内容，并在其开发、运营的刷宝App上展示、传播，涉案短视频数量达五万余条。

    刷宝 抖音 短视频

  • 抖音快手“逐梦”电商圈

    2008年的4月，阿里巴巴旗下的淘宝网，推出专注于服务第三方品牌及零售商的淘宝商城，后更名为天猫，开启了独步国内电商江湖的时代。13周岁生日之际，阿里的电商帝国版图，堪堪稳住与后来者京东、拼多多划江而治的局面，又要面临短视频平台的“二次北伐”。

    抖音 快手 电商

  • 发布策划摆拍表白视频抖音永久封禁多个相关帐号

    ​前不久抖音发布了《关于虚假摆拍处罚规则升级的公告》，主要打击恶意摆拍、炒作等行为。5月22日，有网友举报用户“德善”（抖音ID:laolao010203）策划摆拍街头表白，恶意博取关注。

    抖音 抖音视频 抖音账号

  • 抖音史上最严：14岁以下实名用户无法发布内容 限时40分钟

    抖音宣布升级未成年保护措施，有史以来最严格的青少年模式，14岁以下将直接进入青少年模式，该项措施将于6月陆续实施。如果你是14岁以下实名认证的抖音用户，APP将在告知后直接进入青少年模式，一旦进入无法退出。在青少年模式下，用户无法发布内容，无法观看和开启直播，无法使用私信和评论功能，无法充值和打赏。同时，同城、热搜入口关闭，默认使用时长40分钟，内容均由平台精选，只可搜精选内容。如果你是14-18岁实名认证的抖?

    抖音 直播 深度学习

  • 抖音回应绑架式表白

    此前，一场“绑架式表白”在今年的520上演。视频中，百万粉丝网红@德善被一男子当街表白，并吸引了成群的群众围观。群众不但没帮女子解围，反而还瞎起哄称“答应他，答应他”。

    抖音 短视频 视频

  • 抖音打击不良直播PK行为 部分违规主播被处罚

    今日，抖音发布《“不良直播PK行为”违规行为处罚公示》称，近日，平台在巡查中发现，部分用户利用PK场景进行不良交易、演戏炒作、低俗游戏等，以此牟利、博取关注，此类行为不仅影响平台生态环境，还损伤其他主播

    抖音 直播 直播PK
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM