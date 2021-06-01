抖音发布青少年模式数据报告：动画内容最受欢迎

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息: 5月31日，抖音发布了《抖音青少年模式数据报告》。数据显示，过去半年，在抖音青少年模式下，动画成为青少年用户最喜爱的内容。

具体来说，在抖音上，青少年最喜欢的内容类别TOP10分别为动画、绘画手工、玩具、才艺、科学科普、动植物、人文科普、儿歌、英语启蒙、安全教育;青少年喜欢的兴趣爱好TOP5分别为:硬笔书法、儿歌、简笔画、陶艺、钢琴。

从年龄角度看，5岁萌宝喜欢看动画视频，8岁小朋友喜欢看绘画手工，14岁少年喜欢看科学科普。

青少年喜欢的博物馆TOP5分别为:故宫博物馆、中国国家博物馆、陕西历史博物馆、中国科学技术馆、西安碑林博物馆。

此外，青少年模式内搜索量最高的关键词TOP10分别为:奥特曼、自制盲盒画画教程、小猪佩奇、一二三年级手工、嫦娥五号探月、少儿美术手工、迷你小物品、小孩子动画片、幼儿必背古诗100首、识字小游戏。

值得一提的是，抖音将升级未成年保护措施，14岁以下实名认证用户将直接进入青少年模式，该措施将于2021年6月陆续实施。这一模式下，青少年无法开启和观看直播，无法充值、打赏;无法使用私信聊天功能，同城、热搜等入口关闭;默认使用时长40分钟，晚上22时至次日6时期间默认不允许使用;只可搜索精选内容。