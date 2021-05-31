永远的神！瑞幸咖啡注册YYDS商标

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 瑞幸咖啡最新资讯 > 正文

永远的神！瑞幸咖啡注册YYDS商标

2021-05-31 16:49 · 稿源：站长之家

据天眼查App显示，5月20日，瑞幸咖啡（中国）有限公司申请注册“YYDS歪歪滴艾斯”商标，目前商标状态显示申请中。据悉，yyds是“永远的神”的缩写，常被粉丝用来赞赏自己的爱豆。

1.jpg

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 瑞幸咖啡注册资本减至18亿美元，降幅达12.2%

    企查查APP显示，瑞幸咖啡（中国）有限公司于5月10日发生工商变更，注册资本由205000万美元，减至180000万美元，降幅达12.2%。

    瑞幸 资本

  • 知乎的飞轮转起来后，我发现社区才是YYDS

    用户、内容、商业这三个部分可以协同一致、相互支撑、相互促进。只有这三个部分互相推动、形成正向循环，知乎这个飞轮才能不停地旋转、不断壮大。5月17日，知乎发布了上市后的第一份财报（2021年一季报），其中有几大看点:

    知乎 社区 知乎上市

  • 瑞幸咖啡创始人陆正耀重新创业：先开500家面馆

    由于瑞幸咖啡财务造假22亿的问题，创始人、董事长陆正耀被罚，后续还引发一系列内斗风波。不过陆正耀并不打算退休，正在重新创业，这次做的是面食餐饮。据Tech星球报道，陆正耀正在筹备一个餐饮品牌，名字或为小面日记”，该项目已于今年清明节前后开始启动。知情人士透露，不少老神州系（神州优车、神州租车）以及瑞幸咖啡的原班人马加入了该项目，其中包括瑞幸咖啡原CEO钱治亚、瑞幸副总裁李军、瑞幸副总裁周斌等核心骨干人员。?

    瑞幸咖啡 陆正耀 创业

  • 阿里注册躺平商标

    近日，“躺平”一词十分火爆，其大意指无论对方做出什么反应，自己对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。表示一种佛系、满足于现状的生活方式。

    阿里 躺平 董明珠

  • 华为再次申请注册“鲁班”商标 此前申请“鸿蒙”商标被驳回

    近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。

    华为 华为商标

  • 企查查显示阿里注册躺平商标

    近日，躺平一词火爆网络，其实早在2018年12月阿里巴巴就曾注册躺平商标并开发相关应用。企查查APP显示，阿里巴巴目前共申请注册躺平商标91次，其中56个商标已注册，包含躺平、躺平设计家、躺大平。

    阿里

  • 小米申请注册“XIAOMI PAY”商标

    4月28日，小米科技有限责任公司申请注册“XIAOMI PAY”商标，国际分类为金融物管，目前商标状态为“商标申请中”。

    小米 XIAOMIPAY 商标

  • 对飚拼多多？腾讯申请注册“片多多”商标

    天眼查数据显示，4月22日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“片多多”商标，申请注册号55476735，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“商标申请中”。 ​​​

    腾讯 商标注册 拼多多

  • B站关联公司申请注册“呦可哩哩”商标

    近日，B站关联公司上海宽娱数码科技有限公司申请注册“呦可哩哩”商标，国际分类涉及38类通讯服务，32类啤酒饮料和16类办公用品等，商标状态均为“注册申请中”。

    b站

  • 阿里注册躺平商标 网友：有先见之明

    最近，“躺平”一词火爆网络。所谓躺平，很多人理解为就是不奋斗了，低物欲、低消费，佛系生活。有趣的是，早在2018年12月阿里巴巴就曾注册躺平商标并开发相关应用。对此，有网友表示，很有先见之明。

    阿里 躺平 商标

  • 石头科技申请注册石头智能汽车商标

    天眼查App显示，近日，小米生态链公司北京石头世纪科技股份有限公司申请注册“石头智能汽车”商标，国际分类为运输工具，商标状态为商标申请中。

    石头科技 智能汽车

  • B站关联公司申请注册“阿B大食堂”商标

    企查查APP显示，近日，B站关联公司上海宽娱数码科技有限公司申请注册多条“阿B大食堂”商标，国际分类涉及29类食品和43类餐饮住宿等，商标状态均为“注册申请中”。

    B站

  • 小米申请注册XIAOMI MOTORS、XIAOMI AUTO等商标

    近日，小米科技有限责任公司新增多项“XIAOMI MOTORS”、“XIAOMI AUTO”、“MIMOTORS”、“MIAUTO” 商标申请信息，国际分类涉及运输贮藏、广告销售、运输工具等，目前商标状态均为“注册申请中”。

    小米 小米汽车 商标

  • 腾讯起诉“王者荣耀”被注册成酒商标 终审胜诉

    近日，北京市高级人民法院公布国家知识产权局等与腾讯科技（深圳）有限公司二审行政判决书，案号为（2020）京行终6673号。裁判结果为驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。此前，腾讯旗下知名手游《王者荣耀》被贵州一酒业公司注册成为商标，腾讯公司起诉国家知识产权局，要求对该商标注册问题重新作出裁定。而国家知识产权局认为，王者荣耀”为普通印刷体汉字，不能独立表达作品的思想和情感，不属于我国《著作权法》规定的受保

    王者荣耀 腾讯 商品

  • 华为注册鲁班商标 曾将手机命名为鲁班8号

    华为技术有限公司于5月21日申请注册鲁班商标，国际分类为9类 科学仪器。企查查显示，该公司曾于19年12月成功注册华为鲁班商标。据悉，鲁班为中国建筑鼻祖木匠鼻祖，鲁班的名字实际上已经成为古代劳动人民智慧的象征。

    华为

  • 华为注册鲁班商标 曾将手机命名为鲁班8号

    华为技术有限公司于5月21日申请注册鲁班商标，国际分类为9类 科学仪器。

    华为 华为商标 鲁班

  • 华为EMUI微博更名HarmonyOS，企查查显示商标注册

    华为方面宣布，华为EMUI微博正式更名为HarmonyOS。企查查APP显示，华为技术有限公司曾于2019年7月申请注册HarmonyOS商标，目前该商标状态为已注册。企查查显示，注册期间广州市华伶皮具有限公司曾抢注该商标

    华为 arm 微博

  • 滴滴关联公司申请注册“滴滴自动驾驶”商标

    5月14日，滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请注册“滴滴自动驾驶”商标，国际分类为广告销售和建筑修理，当前商标状态为“注册申请中”。

    滴滴 自动驾驶 滴滴商标

  • 华为申请注册麒麟处理器商标 只要养得起就会养着海思

    尽管芯片已经没有办法生产，但华为依然没有放弃海思、麒麟团队。5月10日下午消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册麒麟处理器”POWERED BY KUNPENG”等相关商标，现国际分类涉及科学仪器、网站服务，商标状态为商标申请中”。4月12日，在华为全球分析师大会（HAS 2021）上，华为副董事长，轮值董事长徐直军接受媒体采访时表示，海思的任何芯片现在没有地方加工，作为华为的芯片设计部分，它并非追求盈利公司，华为?

    华为 麒麟 网站

  • 躺平火了 阿里或成最大赢家？已注册56个相关商标

    躺平”一词悄然间火了起来，这一现象引发了广泛热议与讨论。不过，我们从企查查检索到，其实早在2018年，阿里巴巴就注册了相关商标，其中申请注册躺平商标91次，其中56个商标已注册，涵盖科学仪器（9类）、教育娱乐（41类）、日化用品（3类）等领域。简单来说，躺平”与内卷”逆袭”是冲突的反义词，它强调的生活状态可以归结为不想奋斗、低物欲低消费、佛系生活，如同就地瘫倒在床上地上一样。甚至有网友指出躺平就是只要饿不死，

    阿里 娱乐 教育
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM