永远的神！瑞幸咖啡注册YYDS商标

躺平”一词悄然间火了起来，这一现象引发了广泛热议与讨论。不过，我们从企查查检索到，其实早在2018年，阿里巴巴就注册了相关商标，其中申请注册躺平商标91次，其中56个商标已注册，涵盖科学仪器（9类）、教育娱乐（41类）、日化用品（3类）等领域。简单来说，躺平”与内卷”逆袭”是冲突的反义词，它强调的生活状态可以归结为不想奋斗、低物欲低消费、佛系生活，如同就地瘫倒在床上地上一样。甚至有网友指出躺平就是只要饿不死，