永远的神！瑞幸咖啡注册YYDS商标

据天眼查App显示，5月20日，瑞幸咖啡（中国）有限公司申请注册“YYDS歪歪滴艾斯”商标，目前商标状态显示申请中。据悉，yyds是“永远的神”的缩写，常被粉丝用来赞赏自己的爱豆。
据天眼查App显示，5月20日，瑞幸咖啡（中国）有限公司申请注册“YYDS歪歪滴艾斯”商标，目前商标状态显示申请中。据悉，yyds是“永远的神”的缩写，常被粉丝用来赞赏自己的爱豆。
企查查APP显示，瑞幸咖啡（中国）有限公司于5月10日发生工商变更，注册资本由205000万美元，减至180000万美元，降幅达12.2%。
用户、内容、商业这三个部分可以协同一致、相互支撑、相互促进。只有这三个部分互相推动、形成正向循环，知乎这个飞轮才能不停地旋转、不断壮大。5月17日，知乎发布了上市后的第一份财报（2021年一季报），其中有几大看点:
由于瑞幸咖啡财务造假22亿的问题，创始人、董事长陆正耀被罚，后续还引发一系列内斗风波。不过陆正耀并不打算退休，正在重新创业，这次做的是面食餐饮。据Tech星球报道，陆正耀正在筹备一个餐饮品牌，名字或为小面日记”，该项目已于今年清明节前后开始启动。知情人士透露，不少老神州系（神州优车、神州租车）以及瑞幸咖啡的原班人马加入了该项目，其中包括瑞幸咖啡原CEO钱治亚、瑞幸副总裁李军、瑞幸副总裁周斌等核心骨干人员。?
近日，“躺平”一词十分火爆，其大意指无论对方做出什么反应，自己对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。表示一种佛系、满足于现状的生活方式。
近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
近日，躺平一词火爆网络，其实早在2018年12月阿里巴巴就曾注册躺平商标并开发相关应用。企查查APP显示，阿里巴巴目前共申请注册躺平商标91次，其中56个商标已注册，包含躺平、躺平设计家、躺大平。
4月28日，小米科技有限责任公司申请注册“XIAOMI PAY”商标，国际分类为金融物管，目前商标状态为“商标申请中”。
天眼查数据显示，4月22日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“片多多”商标，申请注册号55476735，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“商标申请中”。
近日，B站关联公司上海宽娱数码科技有限公司申请注册“呦可哩哩”商标，国际分类涉及38类通讯服务，32类啤酒饮料和16类办公用品等，商标状态均为“注册申请中”。
最近，“躺平”一词火爆网络。所谓躺平，很多人理解为就是不奋斗了，低物欲、低消费，佛系生活。有趣的是，早在2018年12月阿里巴巴就曾注册躺平商标并开发相关应用。对此，有网友表示，很有先见之明。
天眼查App显示，近日，小米生态链公司北京石头世纪科技股份有限公司申请注册“石头智能汽车”商标，国际分类为运输工具，商标状态为商标申请中。
企查查APP显示，近日，B站关联公司上海宽娱数码科技有限公司申请注册多条“阿B大食堂”商标，国际分类涉及29类食品和43类餐饮住宿等，商标状态均为“注册申请中”。
近日，小米科技有限责任公司新增多项“XIAOMI MOTORS”、“XIAOMI AUTO”、“MIMOTORS”、“MIAUTO” 商标申请信息，国际分类涉及运输贮藏、广告销售、运输工具等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，北京市高级人民法院公布国家知识产权局等与腾讯科技（深圳）有限公司二审行政判决书，案号为（2020）京行终6673号。裁判结果为驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。此前，腾讯旗下知名手游《王者荣耀》被贵州一酒业公司注册成为商标，腾讯公司起诉国家知识产权局，要求对该商标注册问题重新作出裁定。而国家知识产权局认为，王者荣耀”为普通印刷体汉字，不能独立表达作品的思想和情感，不属于我国《著作权法》规定的受保
华为技术有限公司于5月21日申请注册鲁班商标，国际分类为9类 科学仪器。企查查显示，该公司曾于19年12月成功注册华为鲁班商标。据悉，鲁班为中国建筑鼻祖木匠鼻祖，鲁班的名字实际上已经成为古代劳动人民智慧的象征。
华为技术有限公司于5月21日申请注册鲁班商标，国际分类为9类 科学仪器。
华为方面宣布，华为EMUI微博正式更名为HarmonyOS。企查查APP显示，华为技术有限公司曾于2019年7月申请注册HarmonyOS商标，目前该商标状态为已注册。企查查显示，注册期间广州市华伶皮具有限公司曾抢注该商标
5月14日，滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请注册“滴滴自动驾驶”商标，国际分类为广告销售和建筑修理，当前商标状态为“注册申请中”。
尽管芯片已经没有办法生产，但华为依然没有放弃海思、麒麟团队。5月10日下午消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册麒麟处理器”POWERED BY KUNPENG”等相关商标，现国际分类涉及科学仪器、网站服务，商标状态为商标申请中”。4月12日，在华为全球分析师大会（HAS 2021）上，华为副董事长，轮值董事长徐直军接受媒体采访时表示，海思的任何芯片现在没有地方加工，作为华为的芯片设计部分，它并非追求盈利公司，华为?
躺平”一词悄然间火了起来，这一现象引发了广泛热议与讨论。不过，我们从企查查检索到，其实早在2018年，阿里巴巴就注册了相关商标，其中申请注册躺平商标91次，其中56个商标已注册，涵盖科学仪器（9类）、教育娱乐（41类）、日化用品（3类）等领域。简单来说，躺平”与内卷”逆袭”是冲突的反义词，它强调的生活状态可以归结为不想奋斗、低物欲低消费、佛系生活，如同就地瘫倒在床上地上一样。甚至有网友指出躺平就是只要饿不死，
微软终于修复了一个问题，该问题导致微软Edge在最近一次浏览器更新后不断坚持要求用户将必应设置为默认搜索引擎。这个问题在几周前Edge 91正式发布..
前总统唐纳德-特朗普的博客时代正式结束。周三，CNBC报道说，特朗普的博客在推出后不到一个月就关闭了。这个名为 "From the Desk of Donald J. Tr..
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微软今天宣布，它正在收购ReFirm实验室，以提高其在各设备上的固件分析和安全能力。ReFirm实验室将为微软带来固件安全和Centrifuge固件平台方面的..
6月2晚，华为正式发布了HarmonyOS 2操作系统，该系统可实现多设备之间融合为一个终端，形成万物互联。根据官方介绍，由于HarmonyOS 2属于万物互联..
在今日举行的HarmonyOS 2及华为全场景新品发布会上，除了备受瞩目的HarmonyOS以及精彩纷呈的诸多华为新品，华为也为Mate40系列等机型推出了全新的..
6月2日，华为智选海雀智能门铃Pro开售，门铃摄像头二合一，原价599元，首发价569元。华为智选与深圳市海雀科技有限公司联合推出了多款智能摄像头，..
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既然是史上规模最大的一次升级，荣耀怎能不再列。尽管发布会上公布的名单中没有荣耀机型，但HarmonyOS官微刚刚更新，大量荣耀经典机型在列。具体来..
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【北京时间2021年6月2日】今日，在华为发布会上，华为WATCH3系列首发亮相。时隔四年，华为重启WATCH系列，倾力打造年度智能手表旗舰，依托华为长续..
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凤凰网科技讯，6月2日消息，今日华为在其发布会上发布P50系列手机，但暂未公布该系列手机上市日期。余承东提到，因为众所周知的原因，华为P50系列..