2021年5月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于打呼噜的，问题是“人为什么不会被自己的呼噜声吵醒?”这个呼噜声能把自己都吵醒吗?很多朋友相信都有过经历，但是真的会被吵醒吗?下面就来为大家详细的介绍一下答案。

人为什么不会被自己的呼噜声吵醒 5月29日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:人为什么不会被自己的呼噜声吵醒?

A、大脑对它习以为常

B、耳朵结构造成的

正确答案:大脑对它习以为常

打呼噜是由于吸气时气流在呼吸道中部分受到阻碍造成的，当睡眠者打呼噜时，吸入的气流使喉咙后部的薄膜组织震动而发出呼噜的声响。

因为我们的大脑有一个特别神奇的功能，它熟知自己的打呼噜规律，于是会自觉过滤掉自己的呼噜声。一般情况下，人们都不会被自己的呼噜声吵醒。换句话说，因为大脑知道你在打呼噜，所以它特意不去吵醒你。如同我们平时挠自己的咯吱窝的时候，并没有什么感觉;

但如果是别人挠的话，一下就受不了。这就是所谓的re-afference principle。当我们在做出一些动作的时候，大脑可以提前预测并进行过滤，维持身体的稳定和平衡。正因为有re-afference principle，可以让我们减少不必要的干扰。