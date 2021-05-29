2021年5月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代知识的，问题是“据文献记载，古代哪位大文豪爱用呵呵两字表达情感?”这个恐怕很多朋友都不清楚到底是哪位古代大文豪，但是既然是大文豪，那么必然是很有名气了，下面就来为大家科普一下。

古代哪位大文豪爱用呵呵两字表达情感 5月29日蚂蚁庄园周六最新答案

今天问题：据文献记载，古代哪位大文豪爱用呵呵两字表达情感

A、苏轼

B、李白

正确答案:苏轼

很少人却知道，真实的苏轼在历史上，还是一个段子手。正如现在很多的网络流行语一样，苏轼对于“呵呵”一词的热爱，超乎了我们的想象。在苏轼的《与鲜于子骏书》中，就出现了“呵呵”一词。

苏东坡的呵呵常用于与朋友的对话，比如给陈季常的书信中，苏轼写到:"一枕无碍睡，辄亦得之耳……呵呵。"意思是，只要我睡得好，写文章啊那都是小事儿，呵呵。

被苏居士"呵呵"过的还不止一个。苏东坡曾写信给画家文与可索要画作，说道:"...不惟到处乱画，题云与可笔，亦当执所惠绝句过状索二百五十疋也。呵呵。"

起因是文与可赠人画作，刚巧被苏东坡知道，而且还发现相比于其他人，自己的那副画还只画了一杆墨竹……委屈的心情啊，一下子涌上了苏轼心头。

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