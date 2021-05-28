华为注册鲁班商标 曾将手机命名为鲁班8号

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华为注册鲁班商标 曾将手机命名为鲁班8号

2021-05-28 14:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:企查查APP显示，华为技术有限公司于5月21日申请注册鲁班商标，国际分类为9类 科学仪器。

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企查查显示，该公司曾于19年12月成功注册华为鲁班商标。据悉，鲁班为中国建筑鼻祖木匠鼻祖，鲁班的名字实际上已经成为古代劳动人民智慧的象征。

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