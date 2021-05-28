特斯拉回应河南车主“高速刹车失灵”：原因为右前轮速传感器警报

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:特斯拉客户支持官方微博，在今天早上发文回应了近日河南车主在网络上声称的车辆“高速刹车失灵”。特斯拉方面称，目前初步远程诊断车辆报警原因为右前轮速传感器警报，并非温先生所述的“刹车失灵”。

特斯拉表示，轮速传感器的报警原因可能是由于轮速传感器脏污或传感器线路受损导致，需要进一步进行检查确认。

特斯拉称，由于温先生的车辆行驶里程已逾17.5万公里，已超出车辆质保期。5月8日，温先生的车辆报警当天，我们建议温先生使用保险公司提供的救援服务，将车辆拖至特斯拉服务中心进行检修，但被拒绝。随后温先生自行将车辆从河南周口开至河南郑州，全程逾200公里。

目前温先生的车辆从出现报警提示至今，已经继续行驶了800多公里，并且还在使用中。温先生在拒绝检查车辆的情况下，在网络上声称车辆“高速刹车失灵”、“险出事故”，并使用“自杀玩具”等词汇制造社会热点，向特斯拉提出免费更换至新款Model X车型的诉求，对此我们无法予以满足。

我们非常理解温先生的担忧，为了保障客户的用车体验，希望温先生能够早日允许我们为车辆进行检测和维修，尽早恢复正常用车。我们充分尊重每一位消费者，希望为所有车主提供更优质贴心的服务，感谢大家的关注。