IDC：第一季度可穿戴设备出货量首次突破1亿部 苹果仍位居第一

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IDC：第一季度可穿戴设备出货量首次突破1亿部 苹果仍位居第一

2021-05-28 09:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:根据最新发布的IDC数据，2021年第一季度，苹果可穿戴设备出货量继续同比增长，但该公司的整体市场份额却略有下降，部分市场份额输给了较小的竞争对手。

苹果手表 (3)

今年第一季度全球可穿戴设备总出货量为1.046亿台，比去年同期的7780万台增长了34.4%。这也是单个季度全球出货量首次突破1亿部。尽管苹果和三星等市场领导者在本季度保持领先地位，但大部分增长来自较小的公司。

苹果公司在今年第一季度的表现和去年第四季度的成绩差不多，作为全球可穿戴设备市场的明显领导者，苹果智能手表的需求依然强劲，价格较低的Apple WatchSE和Series3受到市场的进一步关注，而其耳机产品包括AirPods和Beats在2020年达到创纪录水平后出现了连续下降。

尽管苹果在2021年第一季度售出了500万台可穿戴设备，并保持了市场领先地位，但它却失去了3.5%的整体市场份额，这一部分的市场份额主要被小厂商拿下。

IDC统计的可穿戴数据包括Apple Watch等智能手表和AirPods等耳机。苹果公司没有提供Apple Watch和‌‌AirPods‌‌型号的具体细分，因此IDC的数据基于大致的估计。

在此之前苹果的财报电话会议上，苹果表示可穿戴设备在2021年第一财季创下了新的收入记录。苹果的可穿戴设备业务如果单独按照一个公司的规模来看的话，现在已经达到了财富120强公司的规模。

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