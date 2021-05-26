小米：2021年一季度营收768.8亿元 同比增长54.7%

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:小米发布2021年一季度财报。财报显示，2021年一季度，小米实现营收768.8亿元，同比增长54.7%，市场预期746.77亿元;调整后净利润60.693亿元，同比增长163.8%，市场预期为39.30亿元。

根据小米财报，其3000元以上及境外300欧元以上的智能手机全球出货量超过了400万台。小米11系列在第一季度全球订单数量超过300万台。 智能手机的增长最为突出，收入达到了515亿元，同比增长近70%。除了国内，在欧洲，小米出货量同比增长81.8%，尤其在西欧的出货量同比增长89.3%，几乎翻倍。

智能手机

智能手机分部收入由2020年第一季度的人民币303亿元增加69.8%至2021年第一季度的人民币515亿元。

2021年第一季度，小米全球智能手机出货量同比增长69.1%，达到4940万台。根据Canalys统计，本季度其全球智能手机出货量排名居第3名，市占率达到14.1%。

2021年第一季度，智能手机的ASP为每部人民币1042.1元，而2020年第一季度为每部人民币1，038.0元

2021年3月，全球MIUI月活跃用户数达到425.3百万，同比增长28.6%。

IoT与生活消费产品

截至2021年3月31日，AIoT平台已连接的IoT设备（不包括智能手机及笔记本计算机）数达到3.5亿。收入达到182亿元，同比增长40.5%。

人工智能助理小爱同学的月活跃用户数在2021年3月达到9300万。

根据Canalys统计，2021年第一季度，小米中国大陆智能手机出货量同比增长74.6%，市场份额排名第四。

互联网服务

互联网用户规模也在持续提升，2021年3月中国大陆地区MIUI月活跃用户数达到1.19亿，较2020年12月净增770万用户，环比增长6.9%。

互联网服务收入达到66亿元，同比增长11.4%。本季度，互联网业务的毛利率达到72.4%。

2021年第一季度，广告业务收入再创单季度历史新高，达到39亿元，同比增长46.3%。

游戏收入为11亿元，环比上升24.8%。

其他增值服务收入达到16亿元，同比下降8.6%，主要由于金融科技业务继续强化风控，主动控制贷款规模。

本季度小米智能电视以及小米盒子的月活跃用户数同比增长超过34.0%。同时，截至2021年3月31日，小米电视的付费用户已达到470万，同比增长8.2%。

境外市场

2021年第一季度，小米的境外市场收入达到374亿元，同比增长50.6%。根据Canalys统计，按智能手机出货量计，本季度小米在全球62个国家和地区市占率排名前五，在全球12个国家和地区排名第一。

其它

截至2021年4月30日，小米在中国大陆的零售店总数突破5500家，较2020年12月31日新增超过2300家。

2021年第一季度，小米的研发开支达到了30亿元，同比增长61.0%。

截至2021年3月31日止，小米共投资超过320家公司，总账面价值519亿元，同比增长60.8%。截至2021年3月31日，小米投资的总价值（包括(i）权益法计算的投资中上市公司的公允价值(按照2021年3月31日的股价计算);(ii)权益法计算的投资中非上市公司的账面价值;以及(iii)按公允价值计入当期损益的长期投资的账面价值)为697亿元。2021年第一季度，小米自处置投资录得税后净收益4亿元。