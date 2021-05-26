理想汽车：自动驾驶阶段性目标会先追上特斯拉和小鹏汽车

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:昨日晚间，理想汽车召开在理想汽车春季发布会，发布2021款理想 ONE 车型，该车为六座增程式智能电动 SUV，售价33.8万元起。据悉，该车将搭载两颗地平线「征程3」自动驾驶专用芯片，标配全栈自研的理想 AD 高级辅助驾驶系统，在原有的 Level2级别辅助驾驶基础上，升级 NOA 导航辅助驾驶的能力。与此同时，2021款理想 ONE 搭载全球首颗量产800万像素车规级摄像头。

在今天上午的理想汽车媒体沟通会上，理想汽车总裁沈亚楠表示，理想汽车在非常认真地研究海外市场的产品和渠道的模式，团队已经建立。此外，对于轿车计划，理想汽车创始人兼CEO李想表示，已经公布产品线，目前没有轿车计划。

理想汽车创始人、董事长兼CEO李想表示，在自动驾驶的阶段性目标上，理想汽车会先追上特斯拉和小鹏汽车。从研发角度而言，未来理想在自动驾驶的软硬件上会全部自研，其中包括感知决策和规划、操作系统和硬件设计等等。此外，李想称，当前自动驾驶团队有300人，截至今年年底会到600人。

另外，李想在谈到「小米百度入局造车」时表示，汽车特别简单，还是拿产品说话。对于车企的评价，还是要回归到产品和销量上。要看保险和上牌数据，不能造假。