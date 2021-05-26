云挖矿平台BitDeer比特小鹿宣布将限制中国大陆IP访问

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:比特小鹿官网发布公告称，近期，BitDeer比特小鹿将进行升级调整，自北京时间2021年5月26日22时起 ，BitDeer将屏蔽所有中国大陆地区IP，进一步确保平台不向中国大陆地区居民提供服务。

据比特小鹿（BitDeer）官网介绍，其是全球领先的矿机分时共享平台，为用户提供一整套的云挖矿服务解决方案，打包管理了矿机购买、物流运输、电力管理、矿场运维等复杂流程，用户只需一键下单即可享受服务。比特小鹿(BitDeer)具有算力可追溯、矿池直接打款、用户收益透明、服务套餐选择灵活的特点，提供真实、透明、安全、便捷的服务，真正实现人人皆可挖矿。

截止目前服务全球超过200个国家和地区的用户、月访问用户量超过250万;专业化矿场已经遍及欧、美等各大洲，管理挖矿矿机量达数十万台，全方位保障机器稳定、无间断运行，致力于为全球用户提供世界一流的矿机共享服务。比特小鹿（BitDeer）与顶级矿机制造商Bitmain比特大陆战略合作，聚合了全球优秀矿池，如 BTC.com矿池、Antpool蚂蚁矿池、F2Pool鱼池、ViaBTC矿池、BTC.top莱比特矿池，为用户提供更自由灵活的挖矿选择。

此前，比特小鹿董事长吴忌寒在第二届比特小鹿「421丰水节」上表示，「碳中和」这个事件不是孤立的，对行业会是一个长期的影响。一个行业不可能一直按照线性模型简单的扩张，这是挖矿行业所遇到的一个限制。