赛力斯华为智选 SF5 宣布将于 5 月 29 日正式交付

站长之家（ChinaZ.com）5月25日消息:在今年上海车展开幕首日，赛力斯发布了华为智选 SF5车型，共分为两个配置，两驱版售价21.68万元，四驱版售价24.68万元。它们将会在4月21日在华为商城、华为体验店、赛力斯官方 APP、赛力斯体验中心预订，并于5月份批量交付。

图片来自 HUAWEI

今天赛力斯官方宣布，赛力斯华为智选 SF5将于5月29正式开启交付，将在重庆两江智能工厂举行首批用户交付仪式。据媒体报道，赛力斯华为智选 SF5两天销量突破3000台，一周订单突破6000台卓越成绩。截止昨日，新车订单已经突破了一万台。据介绍，赛力斯华为智选 SF5，是由赛力斯和华为深度合作的车型。

华为智选 SF5车型是一款「增程」电动车，增程模式下，拥有 NEDC1000+ 公里的续航，其中纯电模式则拥有180公里的续航。SF5配备了华为 DriveONE 三合一电驱动系统，华为 HiCar 生态互联系统以及华为 SOUND 立体音效系统。华为 DriveONE 三合一电驱动主要为后桥电驱系统，它有着3kW/kg 的高密度，88% 的 NEDC 效率和78dB 的驾驶静谧度，这三项均处于业界前列。