三星以32.9％的份额夺得2021年第一季度全球电视第一

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:三星电子有限公司（Samsung Electronics Co.）第一季度继续保持其全球领先电视供应商的地位，第一季度市场份额再创纪录，尤其是在QLED电视的支持下实现了强劲的增长。





根据行业研究机构Omdia的数据，在2021年1-3月的销售收入中，三星占全球电视市场的32.9%，是第一季度的最大份额。紧随其后的是韩国竞争对手LG电子公司，占19.2%;日本索尼公司，占8%。

自2006年以来一直是全球顶级电视制造商的三星表示，其专注于高端QLED和大尺寸电视的战略再次帮助该公司在疫情期间中实现了旺盛的销售。

第一季度全球QLED电视销量达到268万部，比去年同期增长74.3%，三星的销量为201万部。三星表示，随着新Neo LED电视的发布，其QLED电视的销量今年将突破1000万台。2020年，三星售出了779万台QLED电视。

在高端电视市场中，价格在2500美元以上的电视市场中，三星市场份额为46.6%，其次是LG（24.5%）和索尼(17.6%)。三星还在80英寸或更大尺寸的电视领域居于主导地位，市场份额为52.4%。

Omdia表示，由于被压抑的需求持续，第一季度全球电视市场同比增长9.9%，达到5122万台。按收入计算，增长到了273亿美元，比一年前增长了32.8%。

Omdia数据显示，第一季度LG在快速增长的OLED电视领域也获得了旺盛的销售。LG的OLED电视出货量在2021年前三个月同比增长116%至792，000台，这是第一季度的最佳表现。第一季度全球OLED电视市场同比增长了90%以上，达到119万台。

LG表示，其OLED电视产品的平均销售价格达到了1，996.30美元，是液晶电视平均销售价格498.70美元的四倍多。

Omdia预测，今年全球OLED电视市场将从去年的365万台增长到580万台。它预计OLED电视今年将占全球电视市场的10%。