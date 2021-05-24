淘宝调整“描述或品质不符”违规类型 情节特严重将被扣B类48分

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:近日，淘宝官方发布了关于“描述或品质不符”违规类型调整试运行公告，宣布将归类所有品质相关违规（描述不当、假冒材质成分等），调整为统一的“描述或品质不符”规则，新规将于2021年5月26日正式生效。

根据根据官方定义，“描述或品质不符”指买家收到的商品或接受的服务，或经淘宝网抽检、排查到的商品或服务，与卖家描述不相符或不符合国家标识标签相关标准及平台相关管理要求，妨害买家权益的行为。

对于违规行为，淘宝将进行下架/删除/监管商品处理。

违规扣分与违规处理措施大致如下:

（一）情节轻微的，每次下架商品;

（二）情节一般的，每次可下架商品、监管商品、删除商品、支付违约金;

（三）情节严重的，每次可下架商品、删除商品、延长交易账期、支付违约金;

（四）情节特别严重的，每次扣B类48分、延长交易账期、支付违约金;

淘宝网表示，将视情节严重程度可采取延长交易账期、支付违约金、限制解冻保证金、提升保证金额度、监管账户等措施。

规则解读:

一、哪些情况属于描述或品质不符?

（一）情节轻微

1、对买家正常使用商品或接受服务不会造成实质影响的，品牌描述不当的除外;

2、淘宝网通过信息层面判断实际商品或服务与描述不一致的，品牌描述不当的除外;

3、标识标签中内容的标注形式不符合国家规定的。

（二）情节一般

1、将对或已对买家正常使用商品或接受服务造成实质影响的，如夸大、虚假、材质不符等情形;

2、品牌与描述不当的;

3、大量出现“品质不合格情节轻微”情形的。

（三）情节严重

1、对买家人身、财产造成损害的;

2、买家收到的实物与卖家描述的材质完全不符的;

3、大量出现“描述不当情节一般”情形的。

（四）情节特别严重

包括但不限于:大量出现对买家人身、财产造成损害情形的。

二、【违规扣分与违规处理措施】中“支付违约金”会如何执行?淘宝网收到的违约金会如何使用?

（一）什么情形需要支付违约金?

本自然年内，卖家账户因违规达特定情形时，平台会罚扣违约金。特定情形包括但不限于:

情节一般的，每次罚扣违约金600元;

情节严重的，每次罚扣违约金1200元;

情节特别严重的，每次罚扣违约金1200元。

淘宝网将就上述情形收到的违约金，专门用于消费者权益保障、补偿或赔付事宜。

（二）违约金罚扣不足额会怎么样?

如平台未能在指定时间内（以产品页面为准）完成足额罚没的，淘宝网可采取延长交易账期、支付宝账户管控措施等。

（三）什么时候上述限制措施会解除?

当淘宝网通过罚扣足额违约金时，或90天后，限制措施会被解除。

三、哪些情形下会同时采取“限制解冻保证金”处理措施?

卖家描述为全新机或未披露为翻新机，买家收到的商品，或经淘宝网抽检、排查到的商品为翻新机的，淘宝网将会限制卖家解冻保证金180天，用于买家退款或赔付事宜。