2021年5月24日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题是雷电知识，问题是“夏季雷电多发在室内也有可能会被雷电击中吗?”夏季经常的打雷，在室内会被雷击到吗?这个很多人还不清楚，下面就来为大家详细的科普一下蚂蚁庄园今日答案。

夏季雷电多发在室内也有可能会被雷电击中吗 5月24日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：夏季雷电多发，在室内也有可能会被雷电击中吗?

A、也有可能

B、肯定不会

正确答案:也有可能

由于电源线、电话线、煤气管等设施是从建筑物外接入室内的，暴露在建筑物外的电线、管道等设施很容易受到雷电影响，当发生雷电袭击时，较强的电磁波或感应电流会顺着这些设施进入室内。此时，如果人恰巧与这些设施有所接触，就可能会遭到雷击，受到伤害。

生活中，由于缺乏对雷电的科学认识和理解，人们往往会形成一些错误的常识，比如，认为只要在室内，就不会遭受到雷电的伤害。

雷电的电流可能会顺着这些导体进入室内，从而造成击伤甚至死亡，比如雷电的电流可以顺着太阳能热水器从房顶连接到屋内的管道进入室内，如果此时你恰巧在洗澡，就有可能受到电击;又或者雷电击中室外的电话线路时，从室外引入到室内的固定电话线上会产生很高的电压，从而对人体造成伤害。