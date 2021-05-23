2021年5月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于五禽戏的，问题是“我国古代健身功法五禽戏是模仿了什么?”这个五禽戏鼎鼎有名了，大家都听说过，但是五禽戏到底是模仿了什么呢？下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。

我国古代健身功法五禽戏是模仿了什么 5月23日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:我国古代健身功法“五禽戏”，是模仿了什么？

A、五种不同的动物

B、五种鸟类的动作

正确答案:五种不同的动物

五禽戏是流传已久的中国导引术（传统健身方法）。

五禽戏原名为五禽之戏（见后汉书与三国志文献），但后世多已简称五禽戏，也有别名五禽操、五禽气功、百步汗戏等流传。

关于五禽戏的源流，坊间流传的说法，是模仿五种动物的动作而组成。但由利苍夫人辛追的马王堆汉墓三号坑文物导引图考据之后，可以归纳解释出五禽戏来自先秦所流传的各类导引术，后经中医学经络理论的系统化整合编排而成。其中五种动物的功架名称，乃是为了方便归纳各类导引动作的阴阳五行，以及便于教学口传而编写，非由学习模仿动物的动作而来。

最早记载“五禽戏”的正史是后汉书、以及三国志。其后南北朝陶弘景的《养性延命录》也有提到五禽戏。

后汉书之卷八十二下册——方术列传、以及三国志魏书二十九--方技传，均载明此五禽之戏的源流。

五禽戏由五种类似动物的动作组成，分别为虎、鹿、熊、猿、鹤。