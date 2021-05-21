特斯拉即将在俄罗斯建立业务 以满足全球大量电动汽车需求

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特斯拉即将在俄罗斯建立业务 以满足全球大量电动汽车需求

2021-05-21 16:26 · 稿源：站长之家

5月21日，特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉即将在俄罗斯建立业务。

同时，马斯克还表示，未来汽车将实现自动驾驶，除火箭外，未来所有的交通工具都将是电动的。

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图片截自YouTube

据了解，除了俄罗斯之外，目前马斯克还正在计划在英国、柏林建造超级工厂。

近日，马斯克访问德国，对特斯拉建厂一事进行了技术性访问。马斯克称希望能在2021年底前开始生产。

此外，传闻特斯拉还计划在更多地区建厂，以满足目前全球大量的电动汽车需求。

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