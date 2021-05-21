特斯拉即将在俄罗斯建立业务 以满足全球大量电动汽车需求

据外媒报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克于当地时间周一表示，他的公司在太阳能屋顶瓦项目中犯了“重大错误”，这导致了进一步的成本超支和延误。据悉，该产品最初定于2016年发布。马斯克在特斯拉发布2021年第一季度财报后在跟投资者的电话会议上表示，特斯拉目前仍在努力满足对太阳能屋顶的巨大需求，但尚未广泛推出该产品。特斯拉报告称，其能源发电和存储产品在第一季度的销售额为4.94亿美元，但整个部门仍没有盈利。在马斯克发表此?