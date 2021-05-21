特斯拉即将在俄罗斯建立业务 以满足全球大量电动汽车需求

5月21日，特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉即将在俄罗斯建立业务。
同时，马斯克还表示，未来汽车将实现自动驾驶，除火箭外，未来所有的交通工具都将是电动的。
图片截自YouTube
据了解，除了俄罗斯之外，目前马斯克还正在计划在英国、柏林建造超级工厂。
近日，马斯克访问德国，对特斯拉建厂一事进行了技术性访问。马斯克称希望能在2021年底前开始生产。
此外，传闻特斯拉还计划在更多地区建厂，以满足目前全球大量的电动汽车需求。
5月21日，特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉即将在俄罗斯建立业务。
同时，马斯克还表示，未来汽车将实现自动驾驶，除火箭外，未来所有的交通工具都将是电动的。
图片截自YouTube
据了解，除了俄罗斯之外，目前马斯克还正在计划在英国、柏林建造超级工厂。
近日，马斯克访问德国，对特斯拉建厂一事进行了技术性访问。马斯克称希望能在2021年底前开始生产。
此外，传闻特斯拉还计划在更多地区建厂，以满足目前全球大量的电动汽车需求。
美国汽车巨头福特汽车周四推出了推出了其非常受欢迎的皮卡F-150的电动车。对此，埃隆·马斯克在推特上祝贺福特汽车拥抱未来的电动汽车市场。当特斯拉将其电动皮卡Cybertruck正式推向时，他将把这款皮卡视为竞争对手。
据国外媒体报道，当地时间周日，出现了马斯克暗示特斯拉已清空或即将清空比特币的消息，比特币的价格随后也大幅下跌，但从马斯克最新在社交媒体上公布的消息来看，特斯拉还没有卖出任何加密货币。
特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在 Twitter 上表示，特斯拉没有卖出任何比特币。
特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（elonmusk）周一在推特上表示;为了澄清猜测，特斯拉没有出售任何比特币。之前，马斯克在推特暗示特斯拉出售或可能出售其持有的其余比特币后，比特币大幅下跌并跌破4.5万美元，随后马斯克在推特上发布了澄清声明。
根据传闻，特斯拉CEO埃隆·马斯克可能正在研究在英国建新的超级工厂的可能性。这些传闻是基于马斯克在过去一年内多次造访英国，并且在当地停留数天的背景下而诞生的。
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在回复一条推文时暗示，特斯拉可能很快会抛售其持有的所有比特币。
据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上宣布，特斯拉将暂停接受比特币支付。
特斯拉的品牌形象，向来就给消费者一种高冷、科技的感觉，因而，对于传统车企，在营销和公关方面的建设，特斯拉也是直接一刀切”砍掉，甚至美国市场，特斯拉已经取消了公关团队。4月28日消息，高盛前高管Gary Black在推特上，向特斯拉CEO埃隆马斯克提问道，是否可以考虑雇佣一个公关人员？特斯拉当前虽然没有公关团队，汽车业务依旧做的很好。但是，随着FSD（完全自动驾驶）的到来，市场持续扩张，以及竞争对手对特斯拉明显的市场?
特斯拉CEO埃隆·马斯克在周一盘后的财报电话会议上表示，该公司在第一季度曾面临「疯狂的」供应链困难，全球半导体芯片短缺和港口延误都影响了其生产目标。
据外媒报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克于当地时间周一表示，他的公司在太阳能屋顶瓦项目中犯了“重大错误”，这导致了进一步的成本超支和延误。据悉，该产品最初定于2016年发布。马斯克在特斯拉发布2021年第一季度财报后在跟投资者的电话会议上表示，特斯拉目前仍在努力满足对太阳能屋顶的巨大需求，但尚未广泛推出该产品。特斯拉报告称，其能源发电和存储产品在第一季度的销售额为4.94亿美元，但整个部门仍没有盈利。在马斯克发表此?
据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）一直是狗狗币和比特币等加密货币的支持者。此前，他曾多次在推特上提及狗狗币和其他加密货币。
凤凰网科技讯 北京时间5月13日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周三发布推文称，特斯拉已停止接受把比特币作为买车的支付方式，原因是担心它会进一步消耗化石燃料。特斯拉在今年3月底才开始接受比特币买车。马斯克同时表示，对于今年特斯拉在今年稍早时候购买的15亿美元比特币，特斯拉不会再出售。今年第一季度，特斯拉出售了1亿美元的比特币，帮助公司实现了盈利。他还表示，一旦比特币挖矿程序过渡到“更加可持续的能源”
马斯克（elonmusk）在Twitter上发起了一项民意调查，询问用户:你想让特斯拉接受狗狗币支持吗?几天前，马斯克旗下的SpaceX公司表示将接受狗狗币作为独家支付方式，用于发射月球卫星DOGE-1。三个月前，特斯拉透露购买了价值15亿美元的比特币，并表示将开始接受比特币作为支付方式。
作为虚拟货币代言人”，马斯克的一举一动对比特币或狗狗币的走势都会或多或少的产生影响。近日，有网友在推特上表示，如果特斯拉将比特币全部抛出，会让不少人觉得挨了一记耳光，随后，马斯克在推特中对其进行了暗示性回复：是的。对此，网友猜测，马斯克暗示特斯拉或已卖出比特币。受此消息影响，比特币价格大跌近10%，24小时内最低达42204美元/枚。今日午间，特斯拉CEO埃隆马斯克通过社交平台澄清表示，特斯拉没有出售任何比特币
今日，有网友向特斯拉CEO马斯克提问称，特斯拉有考虑雇佣一个公关吗?对此，马斯克表示，其他公司把钱花在广告和操纵舆论，特斯拉着重于产品。
据国外科技媒体报道：周一，比特币的价格在美国东部时间上午8点54分跌至4.3万美元左右，创下三个月来的最低水平，几个小时后，埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，特斯拉没有出售任何比特币。5月13日，马斯克曾在推特上表示，出于对气候的担忧，特斯拉已停止接受比特币购买汽车。他曾表示，特斯拉不会使用任何比特币。
马斯克周三在社交媒体上发推表示，特斯拉正在调整其自动驾驶软件，以消除一个幻影制动”问题，并可能在一到两个月内发布一个显著改进的版本。在德克萨斯州和其他州的一系列事故后，美国联邦和州监管机构一直在对特斯拉的半自动驾驶系统进行审查。所谓幻影制动”，指的是特斯拉汽车有时会在立交桥或桥梁下突然刹车。马斯克说，该系统的软件将在一个月内提供订阅服务，但是并没有给出详细的说明。此外，值得注意的是，因为前段时间，
面对推特上网友提出“特斯拉是否在考虑招聘公关人士”的问题时，马斯克回应称，其他公司把钱花在广告和操纵公众舆论上，特斯拉则专注于产品。
凤凰网科技讯 北京时间4月28日消息，特斯拉在去年售出了近50万辆电动车，今年有望交付逾75万辆，但是马斯克已表示，要想达到这一生产水平，特斯拉要经受“地狱般”的考验。周一，他在第一季度电话会议上表示，处理特斯拉生产问题和供应受限引发的物流问题的难度，“让第二次世界大战看起来微不足道”。“我没开玩笑，这种规模简直让人发疯，”马斯克称，“我们讨论的是数以百万计的汽车、庞大的全球供应链、50个国家以及几十种监管
最近的特斯拉“不太平”，无论是国内还是国外，都频频登上头条，而且以负面报道居多。比如上海车展女子车顶维权事件、再比如上周六美国出现的Model S撞树起火致两人身亡。在个人社交平台，有粉丝提到“发现最近媒体攻击特斯拉、AutoPilot自动驾驶、太阳能产品、单踏板模式、特斯拉社区甚至埃隆本人的声音越来越多，让人担忧公司股价”。对此，特斯拉创始人、CEO马斯克回应称“的确看起来有点奇怪”。有解读称，之前马斯克和特斯拉?
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