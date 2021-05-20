天猫新增奢品“尊享包装”服务规则 5月26日生效

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天猫新增奢品“尊享包装”服务规则 5月26日生效

2021-05-20 17:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:5月19日，天猫官方宣布，为进一步提升消费者购买天猫奢品的服务体验，平台拟针对天猫奢品特定商品新增《天猫奢品“尊享包装”服务规则》。

本次规则于2021年05月19日公示，于2021年05月26日开始生效。

据悉，“尊享包装”服务，是用户（以下或称“消费者”）在天猫奢品商家(以下简称“商家”)店铺中购买带有“尊享包装”服务标识的商品后，商家承诺向消费者提供不低于同期国内专柜或国内官网标准包装的特色服务，同期国内专柜或国内官网标准包装具体以商品详情页展示内容为准。

“尊享包装”服务标识示意图:（此图仅为展示服务标识之目的）

image.png

 服务适用范围:“尊享包装”服务仅适用于天猫奢品商家店铺中带有“尊享包装”服务标识的商品。

 根据规则，若商家未按承诺或本规则规定履行”尊享包装“服务的，商家须在本规则限定的时间内补发正确的包装（以下简称”补发包装“），或者同意消费者退货退款并在消费者完成退货后承担退货运费，否则，平台有权依据天猫规则“违背承诺“处罚。

 若商家完成补发包装或退货退款的，则不再适用天猫规则中违背承诺的相关处置，也不属于投诉受理范围。

 值得注意的是，消费者若蓄意利用“尊享包装”服务牟利的，一经发现，平台有权:a）取消其享受此服务的资格;b)支持商家追回该消费者已享受的权益;c)必要时追究法律责任;d)其他平台依法有权采取的措施。同时，还可能会影响其账户的信誉评级。

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