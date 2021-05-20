中国联通5G套餐用户数达9856万 4月约净增671万户

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:中国联通今日发布公告称，4月移动出账用户累计到达数3.09亿户，5G套餐用户累计到达数9856.5万户，固网宽带用户累计到达数8883.4万户。
在5G用户方面，该公司4月份5G套餐用户累计到达数9856.5万户，5G套餐用户本月净增数671.3万户，5G套餐用户本年累计净增数2773.5万户。
值得一提的是，4月份，中国联通发布2021年第一季度财报数据显示，该公司移动出账用户达到了3.0929亿户，其中5G套餐用户达到9185万户。
站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:中国联通今日发布公告称，4月移动出账用户累计到达数3.09亿户，5G套餐用户累计到达数9856.5万户，固网宽带用户累计到达数8883.4万户。
在5G用户方面，该公司4月份5G套餐用户累计到达数9856.5万户，5G套餐用户本月净增数671.3万户，5G套餐用户本年累计净增数2773.5万户。
值得一提的是，4月份，中国联通发布2021年第一季度财报数据显示，该公司移动出账用户达到了3.0929亿户，其中5G套餐用户达到9185万户。
站长之家（ChinaZ.com）5月3日 消息:根据中国联通昨日发布消息，联通5月1日起在香港发布5G服务，推出3大类共30种5G月费套餐，全方位覆盖粤港澳大湾区。据中国联通介绍，中国联通在香港的22个营业网点同步上线全新“多、快、靓、赏”主题5G服务，并出台系列优惠举措惠及民生。在套餐选择方面，通过多元服务提供丰富的5G选择。客户可根据需求灵活匹配30种资费套餐。在漫游服务方面，通过数据共享实现优质5G漫游体验，所有套餐均配内?
中国联通在官方微博宣布，5月1日，中国联通在香港正式推出5G 服务，提供3大类共30种5G 月费套餐，覆盖粤港澳大湾区，实现5G 数据漫游共享。
今日，中国联通官宣布在香港正式发布5G服务，推出3大类共30种5G月费套餐，全方位覆盖粤港澳大湾区，实现5G数据漫游共享。
【TechWeb】5月1日消息，中国联通官微发文称，5月1日，中国联通在香港正式发布5G服务，推出3大类共30种5G月费套餐，全方位覆盖粤港澳大湾区，实现5G数据漫游共享。中国联通在香港的22个营业网点同步上线全新“多、快、靓、赏”主题5G服务，并出台系列优惠举措惠及民生。在套餐选择方面，客户可根据需求灵活匹配30种资费套餐。在漫游服务方面，所有套餐均配内地和香港共享流量，同时，所有套餐可配“大湾区至尊一卡两号”内地至尊号
凤凰网科技讯 5月15日消息，中国联通携手华为联合提出“智慧”系列三大5G-Advanced技术方案，包括“智构新视界”、“智享大上行”、“智慧超感知”，通过不断拓宽5G能力边界，打开全新市场空间。5G为全球社会变革和数字经济转型带来历史机遇。中国5G在2019年率先规模商用，中国联通和中国电信以共建共享方式打造全球首张规模最大的5G共享网络，目前已经达到超40万基站规模，为5G发展夯实基础。在行业应用方面，中国联通于2020年8月
凤凰网科技讯 5月15日消息，中国联通携手华为联合提出“智慧”系列三大5G-Advanced技术方案，包括“智构新视界”、“智享大上行”、“智慧超感知”，通过不断拓宽5G能力边界，打开全新市场空间。5G为全球社会变革和数字经济转型带来历史机遇。中国5G在2019年率先规模商用，中国联通和中国电信以共建共享方式打造全球首张规模最大的5G共享网络，目前已经达到超40万基站规模，为5G发展夯实基础。在行业应用方面，中国联通于2020年8月
4月21日，中国联通公布2021年第一季度财报，整体服务收入为人民币739.24亿元，比去年同期上升8.2%。 移动服务收入为人民币410.71亿元，比去年同期上升8.8%。 固网服务收入为人民币323.01亿元，比去年同期上升8.1%。 产业互联网业务收入为人民币144.08亿元，比去年同期上升25.9%。2021年第一季度，中国联通移动出账用户净增348万户，达到3.0929亿户，5G套餐用户净增2102万户至9185万户，有效拉动移动出账用户ARPU同比增长11.5%至人?
今天下午，中国联通发布2021年第一季度财报，第一季度中国联通营收为822.7亿元，净利润为38.4亿元，移动出账用户达到了3.0929亿户，其中5G套餐用户达到9185万户。
据国外科技媒体报道：爱立信发布的一份报告称，印度在5G服务提供的第一年就可以拥有400万用户。根据这份报告，消费者已经表现出愿意为5G计划与数字服务捆绑多付50%的费用。然而，报告补充说，消费者只想为5G连接多支付10%。
凤凰网科技讯 4月23日消息，爱立信中国宣布，其位于亦庄园区的爱立信5G电磁微波实验室正式投入运营，是爱立信在中国第2个5G电磁微波实验室。据悉，该实验室将主要用于5G相关技术与产品的测试，以及服务于中国5G网络的建设与运营。截止2020年底，中国的5G基站数量超过了71万个，5G用户数量占全球85%，中国5G建设领跑全球市场。2021年，中国5G建设预计将进一步提速，新建5G基站有望达到60万个以上。对此，爱立信东北亚研发中心总经理
国新办举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，目前5G套餐用户已经超过了3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元。
工业和信息化部最新消息，中国5G发展取得领先优势，已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%。今年1月，工业和信息化部副部长当时刘烈宏介绍，我国已累计建成5G基站71.8万个。短短4个月过去，中国大地上又树立起了10万个5G基站。中国工程院院士邬贺铨曾预测：2021年5G建设将全面提速，全国有望新建5G基站超100万个。工业和信息化部有关负责人表示，将持续推进5G快速健康发
目前5G套餐用户已经超过了3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元，大额流量可以满足很多人的上网需求，一定程度上使很多原来使用流量套餐副卡的双卡用户转为了单卡用户。工信部信息通信管理局局长赵志国表示，随着全国实施提速降费和5G的发展，我国网络流量单价大幅下降，5G套餐用户快速推广。目前5G套餐用户已经超过了3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元，大额流量可以满足很多人的上网需求，一定程度上使很多原
5G技术的全面爆发，让整个行业产生两种截然不同的观点，一方认为，5G技术的应用，让To B领域重获新生，创造了新世界，但对于To C领域，另一方消费者更倾向“5G无用论”，认为与4G技术没有区别，对自身价值意义不大。这一部分To C用户大多持有相同观点，一是目前5G建设远不及4G，速率的提升感知不大，甚至认为5G体验还不如4G。二是5G技术目前没有杀手级应用，应用场景单一，完全可以继续使用4G业务，没有必要升级
【TechWeb】4月29日消息，由中国电信与中兴通讯联合举办的 “十大创新发布，幸福成都5G领航”活动在蓉城举行。十大创新发布，成都绽放5G城市新“蓉”颜发布会上，中国电信四川公司副总经理黄大九、中兴通讯高级副总裁张万春、成都市社治委副主任江维、成都市经信局一级调研员苏洪波、中国电信成都分公司总经理喻云华、中兴通讯副总裁董吉锋等各界与会代表共同点亮5G十大创新课题。其中，全景覆盖，优质体验，智慧节能，一步入云，?
随着5G技术的不断成熟，人们发现，5G已经在不知不觉间给人们的生活带来了很大改变。各种5G终端产品，5G手机、5G电脑甚至5G机器人等5G智能产品，给我们的生活和工作带来诸多便利。其实，如此数量众多的5G产品能够迅速普及、5G时代能够加速到来，这与高通的5G产品有着密不可分的关系。尤其是现阶段已经成为主流的5G智能手机，很多都是采用了高通5G芯片。正是高通覆盖多层级的骁龙5G芯片的推出，让国产手机厂商得以布局多样化的5G手机
上周发布的Realme85G目前正在印度销售。这款智能手机有超音速蓝色和超音速黑色两种颜色，有4GB/128GB和8GB/128GB两种内存选择，售价14999卢比（200美元）/€165)和16999卢比(230美元)/€190)。
2019年11月份，国内5G正式商用的时候，三大运营商的5G套餐最低129元起，被不少人认为价格偏贵。不仅套餐门槛高，129元的5G套餐流量通常也就是10-20GB左右，单价也要比4G套餐要贵，特别是4G有很多大王卡、小王卡，1元1GB流量任意用。好在5G套餐现在的价格要便宜了，在今天的新闻发布会上，信息通信管理局局长赵志国也介绍了国内的通信行业发展情况，其中就提到了套餐降价问题。赵志国表示，随着全国实施提速降费和5G的发展，我国网?
继几天前的保护套渲染图之后，今天知名爆料人士@Onleaks分享了更高清的 Galaxy A22渲染图。Galaxy A22应该是三星最便宜的5G 手机，此前这个头衔是 Galaxy A325G 的，是三星首款低于300欧元的5G 手机。从渲染图来看，Galaxy A225G 的外观和 Galaxy A325G 基本相同，依然为水滴状的凹槽，会配备1300万像素前置摄像头。不过后置摄像头方面会采用方形模块，渲染图显示会配备3个摄像头，而早期报告称会配备4个摄像头，包括4800万像素主?
4 月 28 日周三在印度正式发布之前，三星 Galaxy M42 5G 已经提前出现在了 Google Play Console 列表中。此前不少人推测该机是国际版 Galaxy A42 5G 的印度版本，现在从 Google Play Console 中证实了这点，因为两款型号的设备代码都是“a42xq”。根据 Google Play Console 罗列的规格信息，Galaxy M42 5G 将会配备 6GB 的内存和高通骁龙 750G 芯片（SM7225），将会配备分辨率为 720*1339 的屏幕，出厂搭载 Android 11 系统。其他?
【TechWeb】5月22日消息，今天凌晨，在线招聘平台BOSS直聘正式向美国证券交易委员会（SEC）提交首次公开发行（IPO）申请，拟于纳斯达克挂牌上市，..
如今，荣耀已经完全从华为剥离出来，对于荣耀老用户来说，手里的荣耀手机后续还能否享受到软件升级、硬件维护等服务，成了他们最关心的话题。在20..
作为世界上最受欢迎的 Web 浏览器，Google Chrome 拥有庞大的用户基数。但这也意味着即使是相对较小的问题，也可能对成千上万的用户造成影响。Win..
援引外媒 MacRumors 报道，苹果计划在今年晚些时候推出新款 iPod Touch。报道中指出即将推出的 iPod 在外观上会比较接近于 iPhone 12，有望随 iPh..
智能推荐，曾经是AI对流媒体领域最大的变革之一，如今，曾经的“数字英雄”、搜狐公司董事会主席兼首席执行官张朝阳，要用AI对媒体再进行一次变..
在向港交所递交IPO申请前夕，卫龙完成了Pre-IPO轮融资，这是其首次引入外部资本，投后估值却超600亿元，比目前已上市的网红零食品牌三只松鼠、良品..
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据国家航天局官方消息，根据遥测数据判断，北京时间5月22日10时40分，祝融号”火星车已安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视探测。火星表面工..
近日，Redmi手机官方正式宣布，将于5月26日发布Note系列新成员Redmi Note10。5月21日晚间，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰通过微博表..
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在今年 4 月的 iOS 系统更新中添加了对索尼 PlayStation 5 DualSense 游戏手柄的支持，而自本周开始苹果美国在线商城已经开始销售这款手柄，国内苹..
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据央视新闻报道，从国家航天局获悉，根据遥测数据判断，5月22日10时40分，“祝融号”火星车已安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视探测。..
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现在车子可以说越来越智能了，车里的很多实体键已经逐渐取消，取而代之的则是液晶大屏，但最近这大半年以来，我们已经看到过很多起因为智能车机突..