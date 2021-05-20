中国联通5G套餐用户数达9856万 4月约净增671万户

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中国联通5G套餐用户数达9856万 4月约净增671万户

2021-05-20 17:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:中国联通今日发布公告称，4月移动出账用户累计到达数3.09亿户，5G套餐用户累计到达数9856.5万户，固网宽带用户累计到达数8883.4万户。

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5G用户方面，该公司4月份5G套餐用户累计到达数9856.5万户，5G套餐用户本月净增数671.3万户，5G套餐用户本年累计净增数2773.5万户。

值得一提的是，4月份，中国联通发布2021年第一季度财报数据显示，该公司移动出账用户达到了3.0929亿户，其中5G套餐用户达到9185万户。

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