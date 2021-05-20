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两部门：具备条件的社区不得阻挠用户建充电桩

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热点：两部门：具备条件的社区不得阻挠用户建充电桩

2021-05-20 11:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，征求意见的时间为2021年5月20日至2021年6月20日。

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其中征求意见稿提出，加快推进居住社区充电设施建设安装，具体包括:

（一）完善居住社区充电桩建设推进机制。各地充电基 础设施主管部门会同住房和城乡建设、人防、消防等部门建 立协同机制，统筹推进居住社区充电桩建设与改造。具备安 装条件的，居住社区管理单位和业主委员会不得阻挠用户建 桩。对积极支持配合充电桩安装的居住社区管理单位可予以 专项奖励。

 （二）推进既有居住社区充电桩建设。各地充电基础设施主管部门会同 住房与城乡建设部门制定既有居住社区充电桩建设改造行 动计划，明确行动目标、重点任务和推进时序，细化年度工作任务和建设项目库，纳入重点工作统筹推进。

 （三）严格落实新建居住社区配建要求。新建居住社区 要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件，需将管线和 桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。各地 城乡规划主管部门应在新建住宅项目规划报批、规划验收环 节依法监督。 

（四）创新居住社区充电服务商业模式。鼓励充电运营 企业或居住社区管理单位接受业主委托，开展居住社区充电 桩“统建统营”，统一提供充电桩规划、建设、运营与维护 等有偿服务，提高充电桩安全管理水平和绿电消费比例。鼓 励“临近车位共享”、“多车一桩”等新模式。

此外，征求意见稿还要求，优化城乡公共充换电网络建设布局，因地制宜布局换电站，扩大网络覆盖范围，提升公共充换电服务保障能力。加快高速公路快充网络有效覆盖。

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