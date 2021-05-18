OneXplayer壹号游戏掌机正式发布 起售价5699元

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今天下午，由深圳壹号本公司推出的OneXplayer PC游戏掌机正式发布，该掌机由腾讯游戏协力开发与销售，采用Windows10操作系统，最高支持2TB储存空间，售价为5999元起。
OneXplayer游戏掌机的主要配置为:
8.4英寸 IPS 屏幕、分辨率2560*1600;
十点触控、支持4096级压感原笔迹手写;
英特尔第11代酷睿 U 系 CPU、LPDDR4X + PCIe3.0X4;
标配65W 氮化镓充电器、15300mAh（3.85V）电池;
双热管 + 双纯铜散热鳍片 + 双风扇;
集成游戏手柄、微动肩键、线性扳机、ALPS 电竞摇杆、游戏专属快捷键;
正版 Windows10系统;
双 USB4.0、TF 卡槽、3.5mm 耳机孔、电源 + 指纹识别二合一;
可拆卸式磁吸键盘、背部隐藏式支架。
售价:
i7-1185G7/16GB +2TB，定价10999元，首发9999元;
i7-1165G7/16GB +1TB，定价6699元，首发6399元;
i5-1135G7/16GB +1TB，定价6399元，首发6099元;
i5-1135G7/16GB +512GB，定价5999元，首发5699元。
该款掌机可游玩《赛博朋克2077》《刺客信条:英灵殿》《荒野大镖客:救赎2》《死亡搁浅》等Steam、Epic、微软商店平台上的PC游戏。