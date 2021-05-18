OneXplayer壹号游戏掌机正式发布 起售价5699元

据外媒WIRED报道，2019年12月，犹他州创业公司Latitude推出了一款名为《AI Dungeon》的先锋网络游戏，展示了一种新的人机协作形式。该公司利用人工智能公司OpenAI的文本生成技术，创造了一个由《龙与地下城》启发的自选冒险游戏。当玩家打出他们希望自己的角色执行的动作或对话时，算法将为他们的个性化、不可预测的冒险制作下一阶段的内容。去年夏天，OpenAI让Latitude提前接触到了其技术的更强大的商业版本。在营销材料中，OpenA