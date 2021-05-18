斗鱼2021Q1财报：营收21.527亿元 同比下滑5.5%

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 斗鱼最新资讯 > 正文

斗鱼2021Q1财报：营收21.527亿元 同比下滑5.5%

2021-05-18 16:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今日，斗鱼发布了2021Q1财报，财报显示，2021一季度斗鱼营收21.527亿元，同比下滑5.5%。

斗鱼，直播，游戏，鲨鱼

其中，直播服务营收为人民币19.986亿元，而2020年同期为人民币21.1305亿元。广告和其他收入为人民币1.541亿元，而2020年同期为人民币1.650亿元。

用户方面，斗鱼季度平均月活跃达到1.92亿，同比增长增长21.3%，移动端达到5910万，同比增长4.5%，季度平均付费用户数为700万，2020年同期为760万。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 欢拓云直播：更佳直播体验 欢拓超低延迟直播再升级！

    随着各行各业直播的普及，加上疫情的强势推广。在线教育、直播带货、企业培训、线上招聘等实时互动的场景迅速升温。直播已成为企业数字化转型和内容营销的必备工具。在直播中，用户实时互动体验一直是企业重点关心的问题，如果直播延迟很严重，这会大大降低用户互动积极性，进而让全场直播的准备和努力付之东流。特别像在教育行业，大并发直播多用于教培机构的大班引流课，高延迟导致体验不好会严重影响后期购买正价直播课程的转化

    欢拓云直播

  • 你不知道，阿里财报悄悄透露了5个信号

    5月13日，阿里巴巴发布2021财年第四财季（即2021年Q1）及全年财报。相比以往，本次阿里巴巴财报最受关注的是:集团将此前的182亿罚款记入第四财季的费用当中，这直接导致了阿里巴巴上市以来首次季度亏损。

    阿里巴巴 阿里巴巴财报 马云

  • 腾讯音乐2021Q1财报

    ​今日，腾讯音乐公布了2021财年第一季度未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第一季度总营收为78.2亿元，同比增长24.0%。归属于公司股东的净利润为9.26亿元，同比增长4%。

    腾讯 腾讯音乐 音乐

  • 移动直播“新基建”——保利威直播舱体验测评

      随着网络技术的不断发展，“直播”已经越来越成为了各行各业营销的基础工具，特别是受新冠肺炎疫情影响，传统线下销售模式受到冲击，线下店铺经营受阻，企业纷纷试水“直播”。据统计，在疫情期间，超过60%的企业线下活动搬到了线上。艾瑞咨询的报告显示，预计未来企业直播服务有望成为企业业务标配，企业直播市场 2020 年达到 35 亿元以上规模。  颠覆直播业，保利威直播舱震撼问世  企业直播是?

    移动直播

  • 苹果明日凌晨发布第二财季财报 营收同比有望继续大增

    据国外媒体报道，在谷歌母公司Alphabet和微软发布最新一季的财报之后，苹果公司在明日凌晨，也将发布2021财年第二财季的财报。

    苹果 上市 谷歌

  • 特斯拉下周发财报 华尔街预计每股收益将增长24倍

    凤凰网科技讯 4月22日消息，特斯拉将于下周一股市收盘后发布第一季度财报。FactSet的资料显示，36名华尔街分析师预计特斯拉每股收益（GAAP）将由上年同期的2美分增长24倍至50美分，实现连续第七个季度盈利；调整后每股收益将由上年同期的25美分增长至74美分。分析师预计特斯拉第一季度营收将由59.9亿美元增长至104.3亿美元。本月早些时候，特斯拉公布的第一季度交付量超过华尔街预期。瑞穗证券因此把特斯拉目标股价上调至820美元，

    特斯拉 股价

  • 股讯 | 财报不敌疫情美股收跌 讯鸟软件IPO首日涨幅超50%

    纳指跌0.92%，报收13786.27点凤凰网科技讯 北京时间4月21日消息，与强劲的企业财报相比，投资者似乎更关注全球新冠肺炎病例惊人增长，美国每日新增确诊病例居高不下，三大股指连续第二日收跌。截至收盘，道指跌256.33点，跌幅为0.75%，报收33821.3点；标普500指数跌28.32点，跌幅为0.68%，报收4134.94点；纳指跌128.5点，跌幅为0.92%，报收13786.27点。讯鸟软件IPO首日涨幅超50%，因涨跌幅波动异常一度暂停交易讯鸟软件今日登陆纳?

    netflix 蔚来 特斯拉

  • 红米电视如何看直播

    红米电视因为价格适中、质量好而受到广泛家庭的青睐，成为了他们的选择。但红米电视不能观看电视直播，也令许多购买了的用户头疼。下面给大家介绍一个在红米电视上安装直播软件的方法1、允许安装未知来源应用在设置-账号与安全-安装未知来源的应用选择允许2、电视端安装天天健身在红米电视的自带商店里下载安装天天健身3、手机端安装悟空遥控器手机自带应用商店搜索“悟空遥控器”下载安装4、红米电视安装悟空遥控器点击悟空遥控器

    红米电视

  • 直播大逃杀：能活下来的，和还有未来的

    中国直播行业正面临一场前所未有的变局，这是“千播大战”后，行业参与者面临的第二次“大逃杀”。随着淘宝、拼多多、京东等电商平台开启带货模式，抖音、快手等短视频平台跨界入局直播领域，打破了直播行业原本游戏直播与秀场直播两分天下的传统格局。

    直播带货 短视频直播 主播

  • 乘势而上的直播基地，不只带货

    ​继薇娅的超级供应链平台和辛选直播基地开业后，昨天，又有一个带货主播的直播基地开业了，这次是抖音主播@衣哥 的衣选直播基地。

    直播 薇娅 直播带货

  • 任天堂最新财报出炉 NS累计卖出8459万台

    任天堂于今天发布了2020-2021财年全年（2020.04.01 -2021.03.31）财报。本财年，任天堂销售额累计达17589 亿日元（约1042亿人民币），同比增长34.4%，营业利润达6406 亿日元，同比增长81.8%，净利润达4793 亿日元，同比增长85.7%。

    任天堂 NS Switch

  • 英特尔发布新CEO上任后首份财报 净利润不及上一年同期

    据国外媒体报道，芯片巨头英特尔已发布了新CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）上任之后的首份财报，但这一季度的营收同比并未有增长，净利润同比也有下滑。

    英特尔

  • 明星消失在直播

    ​刚刚过去的4月，明星直播最大的热点是64岁老艺术家潘长江和《小兵张嘎》主演谢孟伟创造的四字梗“潘嘎之交”。明星直播保持此前一脉相承的“人设”，再次和“翻车”挂上钩。与此同时，你会发现，当商家哭着喊着维权的同时，明星直播间里的明星大部分都消失了。

    直播间 明星直播 直播带货

  • 直播带货“卖萌”不如“卖惨”

    同一个直播间里，一家工厂可以循环倒闭几次?“又一家工厂倒闭了，商家联系我收尾货，鞋子进价70元，我砍到10元，10万双我全清了，大家记得去下单。”

    直播 直播带货 电商直播

  • 腾讯、特斯拉、美团等200+企业都在参加，富途财报季究竟有何魅力？

    4月底，富途Q4财报季活动完美收官。自活动上线1个多月以来，共吸引了200+企业参与其中，与Q2财报季的数据相比，参与企业数目将近翻了一番。其中，100亿港元以上的头部企业参与数量达到了34家，腾讯、小米、百度、美团等知名企业都在其列。另外值得一提的是，众多企业在这次活动中的参与度得到深化，共有142家企业发布了财报一图读懂/短视频/稿件，87家企业在富途进行业绩会直播，其中更有20家开展了富途专场线上路演，与富途投资者

    富途财报

  • 英特尔发布2021年第一季度财报

    【TechWeb】4月24日消息，英特尔（intel）近日发布了2021 年第一季度财报。2021年第一季度非GAAP总营收为186亿美元。高于一月业绩指引11亿美元。客户端计算事业部（CCG）106亿美元，同比增长8%。数据中心事业部（DCG）56亿美元，同比下降20%。物联网事业部（IOTG）9.14亿美元，同比增长4%。MOBILEYE（MBLY）3.77亿美元，同比增长48%。可编程解决方案事业部（PSG）4.86亿美元，同比下降6%。

    英特尔 编程 物联网

  • 七部门出手治理直播营销乱象：16周岁以下将不得直播带货

    随着电商、直播领域的飞速发展，直播带货已经逐渐进入各个行业，成为企业新的营销模式，依靠门槛低、投入少，拿起手机就能直播带货的优势，吸引了无数主播加入其中。但正因为入门门槛低，导致直播带货领域“鱼龙混杂”，一些主播为达到营销目的，往往会有意无意的对自家产品夸大其词，博取眼球，以此吸引用户下单，正因如此，才出现了直播平台售卖假货、假流量等乱象。今日，据媒体报道，国家互联网信息办公室、公安部、商务部、文

    直播 直播带货 营销

  • 被苹果踢出果链后：欧菲光发财报 从预盈8亿到亏超19亿

    欧菲光4月28日晚间发布2020年年度报告显示，公司2020年度实现营业收入483.5亿元，同比下降6.97%；归属于上市公司股东的净利润-19.45亿元，上年同期盈利5.10亿元；基本每股收益-0.7216元。同日，公司公告，一季度净利7720万元，同比下滑45.18%。今年3月16日，欧菲光发布公告表示，收到境外特定客户的通知，计划终止与公司及子公司的采购计划。因为失去重要客户，欧菲光业绩受到重创，该公司4月16日发布公告称，将2020年预期盈利8亿?

    三星 苹果 上市

  • 李佳琦，直播经久不衰靠什么？

    直播电商时代浪潮汹涌，加入到直播阵营的新主播大军依旧在扩张。但对现阶段从业电商的头部主播们来说，多元的营销方式、精准的数据推送、场景化的内容直播等“基础配置”已经大相径庭。

    李佳琦 直播 公众号

  • 详细解读《网络直播营销管理办法》这些直播带货红线碰不得

    直播电商在2020年因为宅经济的爆发，成为全民参与的直播细分赛道。资本的涌入在激活行业的同时，也出现了一些急功近利的行为，对于行业的规范化管理在“辛巴糖水燕窝事件”迫在眉睫。近日，七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，对从事直播电商的相关人员、机构、平台画出明确红线，直播带货的强监管时代终于来了。

    网络直播 直播带货 电商直播
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM