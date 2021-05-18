斗鱼2021Q1财报：营收21.527亿元 同比下滑5.5%

红米电视因为价格适中、质量好而受到广泛家庭的青睐，成为了他们的选择。但红米电视不能观看电视直播，也令许多购买了的用户头疼。下面给大家介绍一个在红米电视上安装直播软件的方法1、允许安装未知来源应用在设置-账号与安全-安装未知来源的应用选择允许2、电视端安装天天健身在红米电视的自带商店里下载安装天天健身3、手机端安装悟空遥控器手机自带应用商店搜索“悟空遥控器”下载安装4、红米电视安装悟空遥控器点击悟空遥控器