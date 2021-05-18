斗鱼2021Q1财报：营收21.527亿元 同比下滑5.5%

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今日，斗鱼发布了2021Q1财报，财报显示，2021一季度斗鱼营收21.527亿元，同比下滑5.5%。
其中，直播服务营收为人民币19.986亿元，而2020年同期为人民币21.1305亿元。广告和其他收入为人民币1.541亿元，而2020年同期为人民币1.650亿元。
用户方面，斗鱼季度平均月活跃达到1.92亿，同比增长增长21.3%，移动端达到5910万，同比增长4.5%，季度平均付费用户数为700万，2020年同期为760万。
站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今日，斗鱼发布了2021Q1财报，财报显示，2021一季度斗鱼营收21.527亿元，同比下滑5.5%。
其中，直播服务营收为人民币19.986亿元，而2020年同期为人民币21.1305亿元。广告和其他收入为人民币1.541亿元，而2020年同期为人民币1.650亿元。
用户方面，斗鱼季度平均月活跃达到1.92亿，同比增长增长21.3%，移动端达到5910万，同比增长4.5%，季度平均付费用户数为700万，2020年同期为760万。
随着各行各业直播的普及，加上疫情的强势推广。在线教育、直播带货、企业培训、线上招聘等实时互动的场景迅速升温。直播已成为企业数字化转型和内容营销的必备工具。在直播中，用户实时互动体验一直是企业重点关心的问题，如果直播延迟很严重，这会大大降低用户互动积极性，进而让全场直播的准备和努力付之东流。特别像在教育行业，大并发直播多用于教培机构的大班引流课，高延迟导致体验不好会严重影响后期购买正价直播课程的转化
5月13日，阿里巴巴发布2021财年第四财季（即2021年Q1）及全年财报。相比以往，本次阿里巴巴财报最受关注的是:集团将此前的182亿罚款记入第四财季的费用当中，这直接导致了阿里巴巴上市以来首次季度亏损。
今日，腾讯音乐公布了2021财年第一季度未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第一季度总营收为78.2亿元，同比增长24.0%。归属于公司股东的净利润为9.26亿元，同比增长4%。
随着网络技术的不断发展，“直播”已经越来越成为了各行各业营销的基础工具，特别是受新冠肺炎疫情影响，传统线下销售模式受到冲击，线下店铺经营受阻，企业纷纷试水“直播”。据统计，在疫情期间，超过60%的企业线下活动搬到了线上。艾瑞咨询的报告显示，预计未来企业直播服务有望成为企业业务标配，企业直播市场 2020 年达到 35 亿元以上规模。 颠覆直播业，保利威直播舱震撼问世 企业直播是?
据国外媒体报道，在谷歌母公司Alphabet和微软发布最新一季的财报之后，苹果公司在明日凌晨，也将发布2021财年第二财季的财报。
凤凰网科技讯 4月22日消息，特斯拉将于下周一股市收盘后发布第一季度财报。FactSet的资料显示，36名华尔街分析师预计特斯拉每股收益（GAAP）将由上年同期的2美分增长24倍至50美分，实现连续第七个季度盈利；调整后每股收益将由上年同期的25美分增长至74美分。分析师预计特斯拉第一季度营收将由59.9亿美元增长至104.3亿美元。本月早些时候，特斯拉公布的第一季度交付量超过华尔街预期。瑞穗证券因此把特斯拉目标股价上调至820美元，
纳指跌0.92%，报收13786.27点凤凰网科技讯 北京时间4月21日消息，与强劲的企业财报相比，投资者似乎更关注全球新冠肺炎病例惊人增长，美国每日新增确诊病例居高不下，三大股指连续第二日收跌。截至收盘，道指跌256.33点，跌幅为0.75%，报收33821.3点；标普500指数跌28.32点，跌幅为0.68%，报收4134.94点；纳指跌128.5点，跌幅为0.92%，报收13786.27点。讯鸟软件IPO首日涨幅超50%，因涨跌幅波动异常一度暂停交易讯鸟软件今日登陆纳?
红米电视因为价格适中、质量好而受到广泛家庭的青睐，成为了他们的选择。但红米电视不能观看电视直播，也令许多购买了的用户头疼。下面给大家介绍一个在红米电视上安装直播软件的方法1、允许安装未知来源应用在设置-账号与安全-安装未知来源的应用选择允许2、电视端安装天天健身在红米电视的自带商店里下载安装天天健身3、手机端安装悟空遥控器手机自带应用商店搜索“悟空遥控器”下载安装4、红米电视安装悟空遥控器点击悟空遥控器
中国直播行业正面临一场前所未有的变局，这是“千播大战”后，行业参与者面临的第二次“大逃杀”。随着淘宝、拼多多、京东等电商平台开启带货模式，抖音、快手等短视频平台跨界入局直播领域，打破了直播行业原本游戏直播与秀场直播两分天下的传统格局。
继薇娅的超级供应链平台和辛选直播基地开业后，昨天，又有一个带货主播的直播基地开业了，这次是抖音主播@衣哥 的衣选直播基地。
任天堂于今天发布了2020-2021财年全年（2020.04.01 -2021.03.31）财报。本财年，任天堂销售额累计达17589 亿日元（约1042亿人民币），同比增长34.4%，营业利润达6406 亿日元，同比增长81.8%，净利润达4793 亿日元，同比增长85.7%。
据国外媒体报道，芯片巨头英特尔已发布了新CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）上任之后的首份财报，但这一季度的营收同比并未有增长，净利润同比也有下滑。
刚刚过去的4月，明星直播最大的热点是64岁老艺术家潘长江和《小兵张嘎》主演谢孟伟创造的四字梗“潘嘎之交”。明星直播保持此前一脉相承的“人设”，再次和“翻车”挂上钩。与此同时，你会发现，当商家哭着喊着维权的同时，明星直播间里的明星大部分都消失了。
同一个直播间里，一家工厂可以循环倒闭几次?“又一家工厂倒闭了，商家联系我收尾货，鞋子进价70元，我砍到10元，10万双我全清了，大家记得去下单。”
4月底，富途Q4财报季活动完美收官。自活动上线1个多月以来，共吸引了200+企业参与其中，与Q2财报季的数据相比，参与企业数目将近翻了一番。其中，100亿港元以上的头部企业参与数量达到了34家，腾讯、小米、百度、美团等知名企业都在其列。另外值得一提的是，众多企业在这次活动中的参与度得到深化，共有142家企业发布了财报一图读懂/短视频/稿件，87家企业在富途进行业绩会直播，其中更有20家开展了富途专场线上路演，与富途投资者
【TechWeb】4月24日消息，英特尔（intel）近日发布了2021 年第一季度财报。2021年第一季度非GAAP总营收为186亿美元。高于一月业绩指引11亿美元。客户端计算事业部（CCG）106亿美元，同比增长8%。数据中心事业部（DCG）56亿美元，同比下降20%。物联网事业部（IOTG）9.14亿美元，同比增长4%。MOBILEYE（MBLY）3.77亿美元，同比增长48%。可编程解决方案事业部（PSG）4.86亿美元，同比下降6%。
随着电商、直播领域的飞速发展，直播带货已经逐渐进入各个行业，成为企业新的营销模式，依靠门槛低、投入少，拿起手机就能直播带货的优势，吸引了无数主播加入其中。但正因为入门门槛低，导致直播带货领域“鱼龙混杂”，一些主播为达到营销目的，往往会有意无意的对自家产品夸大其词，博取眼球，以此吸引用户下单，正因如此，才出现了直播平台售卖假货、假流量等乱象。今日，据媒体报道，国家互联网信息办公室、公安部、商务部、文
欧菲光4月28日晚间发布2020年年度报告显示，公司2020年度实现营业收入483.5亿元，同比下降6.97%；归属于上市公司股东的净利润-19.45亿元，上年同期盈利5.10亿元；基本每股收益-0.7216元。同日，公司公告，一季度净利7720万元，同比下滑45.18%。今年3月16日，欧菲光发布公告表示，收到境外特定客户的通知，计划终止与公司及子公司的采购计划。因为失去重要客户，欧菲光业绩受到重创，该公司4月16日发布公告称，将2020年预期盈利8亿?
直播电商时代浪潮汹涌，加入到直播阵营的新主播大军依旧在扩张。但对现阶段从业电商的头部主播们来说，多元的营销方式、精准的数据推送、场景化的内容直播等“基础配置”已经大相径庭。
直播电商在2020年因为宅经济的爆发，成为全民参与的直播细分赛道。资本的涌入在激活行业的同时，也出现了一些急功近利的行为，对于行业的规范化管理在“辛巴糖水燕窝事件”迫在眉睫。近日，七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，对从事直播电商的相关人员、机构、平台画出明确红线，直播带货的强监管时代终于来了。
加州理工学院的工程师从仙人掌刺的形状中获得灵感，创造了一种能够在白天和晚上从空气中收集可饮用的水的材料。这个新系统将两种水收集技术结合到..
5月20日晚间，迅雷发布截止3月31日的2021年一季度财报。当季迅雷总营收5330万美元，环比上升5.9%。净利润680万美元，环比上升45.4%。按照营收来源..
凤凰网科技讯 5月20日消息，由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的WAVE SUMMIT 2021深度学习开发者峰会在京召开，百度首席技术官、..
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5月20日下午，贝壳找房发布讣告，悼念公司创始人、董事长左晖因病去世，终年50岁。媒体报道中，有提到在一周前新财富杂志的2021新财富500富人榜”..
几天前，NVIDIA宣布了其GeForce RTX 30 LHR（Lite Hash Rate）系列显卡，该显卡采用改版安培GPU，在加密货币开采的应用中具有哈希率限制（降低50%..
5月初，OPPO举行K9超次元发布会，正式发布K系列新成员K9手机，同时，OPPO还为消费者带来了OPPO手环活力版。经过多日等待后，OPPO手环活力版于今日..
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深圳市场监管微博显示，举报人在沃尔玛（中国）投资有限公司各分店购买到立陶宛卡纳皮里臻选啤酒4罐装，单价19.8元。商品生产日期为2020年10月5日..
贝壳找房今日发布讣告称，贝壳公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。这位大咖曾有句名言能站直了赚钱 为什么要坑蒙拐骗？”..
奥迪美国公司本周在美国为选定的2021年奥迪Q5、Q5 Sportback、A4、A5 Premium和Premium Plus车辆推出了名为Function on Demand的市场策略。按需功..
【TechWeb】5月20日消息，达达集团今天对外宣布，将在6月1日至20日期间，联合京东到家平台上包括超市便利、生鲜果蔬、手机数码、医药健康、家居时..
5月20日晚间消息，据新浪科技报道，华为消费者业务总裁余承东在朋友圈表示：美国四轮制裁让我们消费者业务举步维艰。求生存、谋发展，这是我们还能..
5月20日消息，今日，特斯拉中国充电团队官微宣布，首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳市联合广场上线，该批国产V3超级充电桩来自刚投产不久的上海超..
【TechWeb】5月20日消息，据国外媒体报道，芯片制造商高通是5G领域最重要的参与者之一。过去几年，该公司推出了相对丰富的5G产品组合，其中包括基..
【TechWeb】5月20日消息，京东云对外宣布，在5月21日至6月30日期间，对全线企业级产品进行大规模促销，投入数亿资源全面助力20万中小企业上云。据..
5月20日消息，今日，腾讯公布截至2021年3月31日止第一季未经审核综合业绩，在游戏方面，腾讯的游戏收入同比增长17%至436亿元。腾讯方面表示，主要..
去年9月，一篇《外卖骑手，困在系统里》刷爆朋友圈，有人称，看完文章，有一种被时代洪流挟裹着你，滚滚向前的无力感!不过，看朋友圈好像天下大乱..
继Intel、AMD和NVIDIA三家后，ARM也公布了此次出席台北电脑展2021的安排。其中CEO Simon Segars将亲自主持讲演活动，主题是未来计算以及后疫情时代..
5月20日，福特纯电皮卡F-150 Lightning官图正式发布。新车是F-150的纯电版，中文译为闪电，竞争对手锁定为特斯拉Cybertruck。官方称其实有史以来最..