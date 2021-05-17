蚂蚁公布数字化助农目标 将为欠发达地区提供每年60万就业机会

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日 消息:5月17日，“希望的热土——2021阿里巴巴乡村致富大会”在甘肃兰州召开，蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋在大会上公布了蚂蚁集团数字化助农目标。

“乡村振兴蚂蚁集团准备怎么做，我想我们两条途径，第一条路径叫生态助农，另外一条是科技助农。”井贤栋表示。

两条路径下，井贤栋现场分享了蚂蚁数字助农的6项目标，具体且明确。

在生态层面，未来10年蚂蚁集团将种植10亿棵树，为乡村构筑绿色基建，致力于推进生物多样性保护的蚂蚁森林公益保护地模式也将加快覆盖更多地区，同时还将引入更多技术提高生态治理能力;围绕蚂蚁森林等相关项目，蚂蚁集团未来每年为欠发达地区提供60万人次就业机会，增收1.2亿元;蚂蚁集团将带动上亿用户参与生态助农，未来3年帮助100个县域打造生态农产品品牌，实现生态保护和增收致富的良性循环。

在科技层面，蚂蚁集团将继续加大力度发展数字普惠金融，未来1年，网商银行实现普惠金融服务1000个涉农县区，3年实现1800个涉农县区全覆盖;未来1年借助遥感技术为100万种粮大户提供金融服务;未来3年，蚂蚁链将助力300个县域地标产品溯源及提升品牌度和数字化能力。

2016年，蚂蚁森林启动，旨在带动公众践行低碳生活，参与生态改善。多年来，蚂蚁森林逐步迭代，蚂蚁集团也从生态保护走向生态脱贫，接下去将全力参与乡村振兴。

“科技和创新一直是我们一路走过来最重要的基因，我们今天把科技不仅用于持续的产品创新、为消费者为小微企业创造更多的服务，我们也把它用来全力的帮助农村的发展。”井贤栋说。