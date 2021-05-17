知乎：一季度月平均活跃用户为8500万，同比增长37.7％

5月17日下午，知乎发布2021年第一季度财报。财报显示，一季度，知乎营收4.783亿元，同比增长154.2%上;净亏损3.247亿元，上年同期亏损2.013亿元;调整后净亏损1.936亿元，上年同期亏损1.618亿元。一季度平均月活量达到8500万，同比增长37.7%;平均月度付费用户人数达到400万，同比增长137.8%。
5月17日下午，知乎发布2021年第一季度财报。财报显示，一季度，知乎营收4.783亿元，同比增长154.2%上;净亏损3.247亿元，上年同期亏损2.013亿元;调整后净亏损1.936亿元，上年同期亏损1.618亿元。一季度平均月活量达到8500万，同比增长37.7%;平均月度付费用户人数达到400万，同比增长137.8%。
美东时间 5 月17日，中国最大的问答式在线社区知乎(NYSE:ZH)公布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。财报显示，知乎第一季度营收达4.78亿元(人民币，下同)，同比增长154.2%，远超市场预期；第一季度平均月活跃用户数为8500万，同比增长37.7%。 知乎创始人兼CEO周源表示，“得益于以内容为中心的增长和商业模式，我们在第一季度取得了强劲增长并交付了一系列稳健的业绩”。在营收结构上，知乎多元化布局取得突破性?
“0成本、“0投资”、“年入百万，小白轻松易上手”...如果有人告诉你他掌握了上述的财富密码，并且愿意花时间教给你你愿意学么?
今天这篇文章是我去年一篇付费阅读文章，原价收费40/人，付费超过千人，知乎视频这个项目第一时间看到这篇文章立马动手的人也早就拿到了多个有收益权限的账户，时至今天整个知乎视频项目早已没有当初的简单粗暴，不过仍然可以做，一天赚个几十一百的非常轻松，批量化操作尚有难度。
最近，发现一个现象，只要一个知乎好物号流量做起来，引来合作的人真不少。普遍的合作方式以定向计划，代写付费，还有一些是加几个商品给多少报酬。
五一黄金周，不仅旅游交通流量骤增，视频号流量也迎来一轮暴涨。快跟锌榜一起看看，这个五一黄金周视频号上都发生什么好玩的事情吧!
搜狗（Nasdaq：SOGO）今日公布了截至3月31日的2021年第一季度财报，公司总营收为1.372亿美元，同比下降47%；暗示净利润达3530万美元，相比上年同期的净亏损3160万美元实现扭亏为盈。
今日，知乎发布2021年一季度财报。财报显示，一季度，知乎营收4.783亿元，同比增长154.2%上，净亏损3.247亿元，上年同期亏损2.013亿元。
凤凰网科技讯 5月13日消息，哔哩哔哩今日发布回港后首份季度财报。财报显示，B站2020年Q1实现营收39亿元，同比增长68%；净亏损9.05亿元，去年同期为5.39亿元，经调整后非美国会计通用准则的净亏损为6.7亿元。用户数据方面，当季B站月均活跃用户达2.23亿，同比增长30%；移动端月均活跃用户同比增长33%，达2.09亿；日均活跃用户6010万，较去年同期增长18%。本季度，B站月均付费用户数达到2050万，整体付费率创下9.2％的历史新高。此?
今天，哔哩哔哩（B站）公布了第一季度财报。财报数据显示，第一季度，B站营收达39亿元，同比增长68%，净亏损9.05亿元，去年同期为5.39亿元，经调整后非美国会计通用准则的净亏损为6.7亿元。
5月13日，阿里巴巴发布2021财年第四财季（即2021年Q1）及全年财报。相比以往，本次阿里巴巴财报最受关注的是:集团将此前的182亿罚款记入第四财季的费用当中，这直接导致了阿里巴巴上市以来首次季度亏损。
今天下午，中国联通发布2021年第一季度财报，第一季度中国联通营收为822.7亿元，净利润为38.4亿元，移动出账用户达到了3.0929亿户，其中5G套餐用户达到9185万户。
据国外媒体报道，在谷歌母公司Alphabet和微软发布最新一季的财报之后，苹果公司在明日凌晨，也将发布2021财年第二财季的财报。
凤凰网科技讯 4月22日消息，特斯拉将于下周一股市收盘后发布第一季度财报。FactSet的资料显示，36名华尔街分析师预计特斯拉每股收益（GAAP）将由上年同期的2美分增长24倍至50美分，实现连续第七个季度盈利；调整后每股收益将由上年同期的25美分增长至74美分。分析师预计特斯拉第一季度营收将由59.9亿美元增长至104.3亿美元。本月早些时候，特斯拉公布的第一季度交付量超过华尔街预期。瑞穗证券因此把特斯拉目标股价上调至820美元，
我们在做裂变活动的时候，最希望用户做的一件事情，就是转发。因为用户只要进行转发，就意味着我们的产品有了曝光，从而增加销售转化的机率。
纳指跌0.92%，报收13786.27点凤凰网科技讯 北京时间4月21日消息，与强劲的企业财报相比，投资者似乎更关注全球新冠肺炎病例惊人增长，美国每日新增确诊病例居高不下，三大股指连续第二日收跌。截至收盘，道指跌256.33点，跌幅为0.75%，报收33821.3点；标普500指数跌28.32点，跌幅为0.68%，报收4134.94点；纳指跌128.5点，跌幅为0.92%，报收13786.27点。讯鸟软件IPO首日涨幅超50%，因涨跌幅波动异常一度暂停交易讯鸟软件今日登陆纳?
谷歌周二表示，美国的谷歌支付用户现在可以向印度和新加坡的GPay用户汇款，这是其首次进军汇款市场。该公司与西联(Western Union)和智汇(Wise)合作，这两家公司已将其服务整合到谷歌支付中。谷歌产品管理总监Josh Woodward在接受TechCrunch采访时说，该公司正在印度和新加坡启动其跨境支付功能，并打算在今年年底前将其扩展到全球。作为合作的一部分，西联汇款将在200多个国家为GPay的跨境支付提供支持，而Wise--以前称为TransferW
任天堂于今天发布了2020-2021财年全年（2020.04.01 -2021.03.31）财报。本财年，任天堂销售额累计达17589 亿日元（约1042亿人民币），同比增长34.4%，营业利润达6406 亿日元，同比增长81.8%，净利润达4793 亿日元，同比增长85.7%。
据国外媒体报道，芯片巨头英特尔已发布了新CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）上任之后的首份财报，但这一季度的营收同比并未有增长，净利润同比也有下滑。
4月底，富途Q4财报季活动完美收官。自活动上线1个多月以来，共吸引了200+企业参与其中，与Q2财报季的数据相比，参与企业数目将近翻了一番。其中，100亿港元以上的头部企业参与数量达到了34家，腾讯、小米、百度、美团等知名企业都在其列。另外值得一提的是，众多企业在这次活动中的参与度得到深化，共有142家企业发布了财报一图读懂/短视频/稿件，87家企业在富途进行业绩会直播，其中更有20家开展了富途专场线上路演，与富途投资者
【TechWeb】4月24日消息，英特尔（intel）近日发布了2021 年第一季度财报。2021年第一季度非GAAP总营收为186亿美元。高于一月业绩指引11亿美元。客户端计算事业部（CCG）106亿美元，同比增长8%。数据中心事业部（DCG）56亿美元，同比下降20%。物联网事业部（IOTG）9.14亿美元，同比增长4%。MOBILEYE（MBLY）3.77亿美元，同比增长48%。可编程解决方案事业部（PSG）4.86亿美元，同比下降6%。
近些年来，伴随国民健康意识提高，现代都市人群对于身材维护的需求日益突出，面对精致的美味食品又能保持身材，成为摆在都市人面前的难题。知名健..
5月18日晚，MSI季中冠军赛对抗赛迎来收官日，随着MAD所在的蓝色方基地水晶的爆炸，整个对抗赛也宣布正式结束，最终由DK、RNG、PSG、MAD四支战队锁..
仪式感是女生们常挂在嘴边的一个词，对于感性的姑娘们来说，仪式感是爱情中不可或缺的一部分。而拆分来看，仪式感也可以是不同的形式展现，例如，..
新冠疫情持续深刻地改变着人们的工作与生活方式，跨地域的协作变的更加重要，远程会议已成为“新常态”。然而，受设备、环境等多重因素影响，人声..
北京时间 2021 年 5 月 19 日，国内领先的互联网医美医疗服务平台新氧科技（NASDAQ：SY）发布截至 2021 年 3 月 31 日第一季度未经审计财务业绩。..
继AMD后（6月1日上午10点），NVIDIA也公布了台北电脑展（Computex 2021）专题活动，北京时间6月1日下午13点举行。本次活动主题将围绕游戏和企业数..
【TechWeb】5月19日消息，“共享充电第一股”怪兽充电今天对外发布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计财务报告，数据显示，怪兽充电第一季度营..
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最近大家都多多少少会关注到一条新闻，就是特斯拉引发的刹车失灵及相关话题，短短一年时间不到，全国各地发生了数起疑似特斯拉刹车失灵的事件。最..
盖茨与梅琳的婚姻已经非常失败了，而真正的感受，两人是最清楚的。据知情人士称，梅琳达-弗伦奇盖茨对于比尔盖茨在微软的种种不检点行为并非一无所..
5月19日晚，共享充电第一股”怪兽充电发布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计财务报告，这也是怪兽充电上市之后的首份财报。报告数据显示，怪..
MacWorld 报道称，在台式机普及前发明的一项技术，即将被扫入历史的角落。据悉，PostScript Type 1 字体由 Adobe 在 1980 年代早期开发，属于将基..
5月19日，京东集团发布了其截至2021年3月31日的未经审计的2021财年第一季度业绩。2021年第一季度净收入为2032亿元人民币（平均每天净赚22.6亿），..
【TechWeb】5月19日消息，京东今日对外发布了截至3月31日的2021年第一季度财报，数据显示，京东集团第一季度净营收2,032亿元人民币，同比增长39%，..
【TechWeb】5月19日消息，日前，“梦想图书馆”茅台京东道真公益图书馆捐赠活动在贵州省道真仡佬族苗族自治县城关二小顺利举办，京东携手茅台为道..
如今的主播们，为了引流可谓用尽各种手段。以Kaitlyn Amouranth” Siragusa为例，她在游戏直播中比较早地引入了泳装风，而且还选择热水浴缸这样挑..
【TechWeb】5月19日消息，互联网医美医疗服务平台新氧科技（NASDAQ：SY）发布截至2021年3月31日第一季度未经审计财务业绩。2021年第一季度，新氧科..
今天，Redmi宣布即将发布Redmi Note系列新品。Redmi表示，每一代Note ，都坚持高端产品大众化；每一代Note，都给用户带来惊喜与期待；每一代Note，..
长安、华为以及宁德时代联手打造的高端品牌，或即将与我们见面。5月19日，据媒体报道，长安与华为、宁德时代打造的高端品牌（代号AB品牌）最快将于..