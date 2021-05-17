知乎：一季度月平均活跃用户为8500万，同比增长37.7％

谷歌周二表示，美国的谷歌支付用户现在可以向印度和新加坡的GPay用户汇款，这是其首次进军汇款市场。该公司与西联(Western Union)和智汇(Wise)合作，这两家公司已将其服务整合到谷歌支付中。谷歌产品管理总监Josh Woodward在接受TechCrunch采访时说，该公司正在印度和新加坡启动其跨境支付功能，并打算在今年年底前将其扩展到全球。作为合作的一部分，西联汇款将在200多个国家为GPay的跨境支付提供支持，而Wise--以前称为TransferW