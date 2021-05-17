知乎：一季度月平均活跃用户为8500万，同比增长37.7％

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知乎：一季度月平均活跃用户为8500万，同比增长37.7％

2021-05-17 17:14 · 稿源：站长之家

5月17日下午，知乎发布2021年第一季度财报。财报显示，一季度，知乎营收4.783亿元，同比增长154.2%上;净亏损3.247亿元，上年同期亏损2.013亿元;调整后净亏损1.936亿元，上年同期亏损1.618亿元。一季度平均月活量达到8500万，同比增长37.7%;平均月度付费用户人数达到400万，同比增长137.8%。

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