三星将在SID 2021上推出多功能折叠式显示面板S-Foldable

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三星将在SID 2021上推出多功能折叠式显示面板S-Foldable

2021-05-17 14:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:全球最大的两个显示面板制造商三星显示器LG Display已宣布，他们将在全球领先的显示器展览会2021年信息显示学会（SID）上展示其最新创新技术。

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两家公司将于下周宣布的创新显示面板可能为下一代可折叠智能手机铺平道路。两家公司表示，他们将展示一种可折叠的S-Foldable显示面板。

三星显示器（Samsung Display）是全球折叠屏的领导者，即将发布的这种新的可折叠显示面板是一款支持多种图案的7.2英寸显示器。该设备在折叠时可以用作智能手机，在展开时可以用作平板电脑。该显示器目前称为“ S-Foldable”，预计将用于该公司即将推出的旗舰智能手机。三星电子上个月向欧盟知识产权局(EUIPO)和韩国知识产权局(KIPO)申请了商标名称。

此外，三星还有望展示一种17英寸可折叠面板，其长宽比为4:3。它的特点是“携带小巧，体积大”，使设备在折叠时可以像平板电脑一样工作，在展开时可以提供类似计算机的显示效果。

另一方面，LG Display也正准备展示具有增强发光效率的83英寸OLED电视面板。它还将展示48英寸可弯曲的电影级声音OLED显示器，无需使用扬声器即可振动并产生声音。

除此之外，LG还有望在活动中展示其可卷曲和透明的显示面板，以及汽车OLED显示产品。同时三星还将展示面板下方的摄像头技术以及可向侧面延伸的可滑动显示屏。

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