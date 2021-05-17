Epic喜加一 狮子之歌免费领取地址

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Epic喜加一 狮子之歌免费领取地址

2021-05-17 14:24 · 稿源：站长之家

2021年5月中旬，Epic再次开启了喜加一的模式，这次送出的游戏是叫狮子之歌，很多玩家还不清楚狮子之歌在哪领取，下面就来为大家分享一下。

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Epic喜加一 狮子之歌免费领取地址

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免费活动截至2021年5月20日

《狮子之歌》是一款叙事冒险游戏。立足于20世纪初的历史，并围绕着一群奥地利艺术家和科学家展开，本作的每一章都将带你走近他们与自身的创造力和灵感进行着的切身挣扎。

《狮子之歌》的舞台是20世纪之初的奥地利，每一个篇章都将围绕着一位不同的角色展开。每位角色都拥有非凡的头脑，而本作将会把玩家带入他们为创造力、人际关系和灵感而奋斗的故事中:一个有才华的作曲家在她的突破性音乐会前为缺乏灵感所苦，一个新晋画家在挑战中成长，以及一个出色的数学家试图在男人的世界里发出自己身为女性的声音。玩家做出的选择最终将决定角色们是否能找到他们所追求的成功。

The Lions Song Image

#《狮子之歌: Episode1- Silence》《狮子之歌: Episode1- Silence》讲述了一位才华横溢的音乐家学徒 Wilma 的故事。她的教授对她施加了巨大的压力，导致 Wilma 被剧烈的灵感缺乏所苦，因此被送到一个孤独的高山小屋，以恢复她的灵感和创意。在高山的包围下，在肆虐的风暴的困扰下，在寻找孤独和安静的过程中，Wilma 最终是否能在一次意外的邂逅中平静下来?玩家在本篇章中做出的选择将直接影响全部篇章中故事的发展，并最终将决定主角们是否能找到他们所追求的成功。

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#《狮子之歌: Episode2- Anthology》《狮子之歌: Episode2- Anthology》将借绘师 Franz Markert 的视角，深入观察人类的内心。Franz 是身处20世纪之交的一个身怀抱负的画家，试图在维也纳的上流社会中使自己的名字不朽。他对人们内心深 "层" 的缺陷、恐惧和情感的独特感知能力使他能够将它们一层一层地画到他的画布上。借此，Franz 刻画出了对他的模特们——那些维也纳社会中有头有脸的成员们——的个人看法，以及他对这个世界和他所生活的这个年代的所知所感。

The Lions Song Image3

#《狮子之歌: Episode3- Derivation》《狮子之歌: Episode3- Derivation》将带玩家潜入20世纪初的科学世界——这是一个取得巨大成就的时代，但也是一个黑暗堕落的时代。在第一次世界大战前夕，数学家 Emma Recniczek 进入学术舞台，试图解决一个围绕着 "变化" 的问题。为了与和她有相似思想的人们一同讨论她的理论，Emma 尝试进入一个由驰名数学家组成的绅士俱乐部。当她的请求仅仅因为她是个女性而被拒绝时，她决定女扮男装。Emil 能够在这个由本时代内世界领先的数学家们组成的圈子中获得成功吗?

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#《狮子之歌: Episode4- Closure》《狮子之歌: Episode4- Closure》将把整季的故事联系在一起。一次神秘的火车之旅将会回顾之前介绍的角色们—— Wilma，Franz 和 Emma ——以及他们感人的故事。你会回顾他们的过去，并了解他们未来的命运。他们的生活将以火车上四位同旅的陌生人口中的故事形式进行复盘，这将是一场通向不确定的命运的旅程。《Closure》将帮助你更好地理解这几个独立的故事在20世纪初的奥地利——被称作世纪末维也纳（Wiener Moderne）——的文化世界中是怎样互相交织的。

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相互连接的叙事

虽然最终章《Closure》为你提供了一个审视之前故事的全新角度，并让你可以更深刻地理解那个时代——世纪末维也纳——中的文化，艺术以及科学的动荡，但本章节的故事本身也足够有趣，激动人心!玩家在每一个章节中做出的选择将直接影响全部章节的故事，将《狮子之歌》作为一个整体故事互相连接。玩家跟随全部4位角色做出的抉择最终将决定角色们是否能找到他们所追求的成功。

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