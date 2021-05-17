马斯克辟谣特斯拉出售比特币：任何比特币都没有出售

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马斯克辟谣特斯拉出售比特币：任何比特币都没有出售

2021-05-17 14:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:昨日，因为特斯拉CEO马斯克的一番言论，比特币价格出现了暴跌的情况。

当时，马斯克对网友“如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”的言论表示赞同。

对此，有网友猜测，马斯克暗示特斯拉或已卖出比特币。

受上述消息影响，比特币价格大跌近10%，24小时内最低达42204美元/枚。

QQ截图20210517141327.jpg

而就在刚刚，马斯克紧急澄清称，特斯拉没有出售任何比特币。

截至发稿，比特币短线涨幅扩大，回升至44700美元/枚上方。

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