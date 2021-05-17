马斯克辟谣特斯拉出售比特币：任何比特币都没有出售

对于马斯克来说，其最近的行为非常反常，因为他继续在公开场合批评比特币。特斯拉CEO埃隆-马斯克加大了对比特币的批评力度，称他相信数字货币，但认为加密货币的挖掘在环境上不可持续，超过了它的好处。马斯克发帖称，他对大量使用”煤炭和其他碳密集型能源来产生挖掘数字货币所需的电力感到担忧。马斯克说：需要明确的是，我坚信加密货币，但它不能推动化石燃料使用的大幅增加，尤其是煤炭。”他还在另一条推文中重申了征收碳使用