2021年5月15日，今天是周六，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“我国古代让官员们回家洗澡的假期叫什么?”这个假期很多朋友还不明白是什么意思，下面就来为大家详细的科普一下蚂蚁庄园最新答案。

我国古代让官员们回家洗澡的假期叫什么 5月15日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：我国古代，让官员们回家洗澡的假期叫什么？

A、休沐

B、冠假

正确答案：休沐

所谓的休沐就是休息沐浴。古时官吏五日或十日一休沐。北魏.杨衒之《洛阳伽蓝记.卷四.宝光寺》:「京邑士子，至于良辰美日，休沐告归，征友命朋，来游此寺。」也作「休澣」、「休浴」。

汉朝以前，还未建立起相应的休假制度，官员们想要休息只能请假，这被称为“告归”。到了汉朝以后，规范的修建制度才开始得以建立，而“休沐”一词也正是源于西汉。

汉朝时期，官吏平日里办公、住宿均在官衙，且家属不允许跟随，于是朝廷便规定官吏每五天可以返回家中，“休沐”便是休息、洗浴之意。例如《汉律》有载“吏员五日一“休沐”，又如《史记·百万君传》同样有载“官员每五日洗沐归谒亲”。此外，朝廷还会在重要节日给官员们放假，不过汉朝的节日并不多，按照《续汉书·礼仪志》的记载，汉朝似乎只在夏至、冬至各放假五天，皇帝诞辰放假三天。