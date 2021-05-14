华为申请“好望觉”商标

香奈儿跟华为打起了官司，还是因为Logo？这个事，任谁看了都是满脸问号。不过，并不是华为经典菊花logo引发与香奈儿的纠纷。两家的这个纠纷始于2017年，当时华为曾向商标机构欧盟知识产权局(EUIPO)申请批准注册其计算机硬件商标，该商标由两个垂直半圆相交构成于是，香奈儿就跳出来表示反对，称该设计与其“双C”商标相似。商标局于2019年驳回了香奈儿的反对意见，称不存在相似之处，也不可能在公众心中造成混淆。一个是双C，一个?