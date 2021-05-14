华为申请“好望觉”商标

企查查APP显示，近日，华为技术有限公司新增多项“好望觉”商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器，目前商标状态均为“注册申请中”。
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司新增多项“好望觉”商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器，目前商标状态均为“注册申请中”。
香奈儿跟华为打起了官司，还是因为Logo？这个事，任谁看了都是满脸问号。不过，并不是华为经典菊花logo引发与香奈儿的纠纷。两家的这个纠纷始于2017年，当时华为曾向商标机构欧盟知识产权局(EUIPO)申请批准注册其计算机硬件商标，该商标由两个垂直半圆相交构成于是，香奈儿就跳出来表示反对，称该设计与其“双C”商标相似。商标局于2019年驳回了香奈儿的反对意见，称不存在相似之处，也不可能在公众心中造成混淆。一个是双C，一个?
天眼查App显示，今日，华为技术有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开，裁判结果为驳回诉讼请求。
据企查查App显示，华为技术有限公司曾于2019年申请注册"鸿蒙"商标，国际分类为42类设计研究，2020年该商标流程状态变更为驳回复审。
华为于2019年申请注册的“鸿蒙”商标，目前状态变更为驳回复审。5月12日，华为技术有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公布。判决书认为，本案中，诉争商标为纯文字商标“鸿蒙”。引证商标一为图形文字组合商标“CRM鸿蒙及图”，其中文识别部分为“鸿蒙”。
近日，华为技术有限公司申请注册“麒麟处理器”、“POWERED BY KUNPENG”等相关商标，国际分类涉及科学仪器、设计研究，商标状态为“注册申请中”。
企查查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册多个“HarmonyOS Connect”图形商标及“鸿蒙智联”商标，新申请运输工具分类。企查查显示，除此之外还申请分医疗器械、科学仪器等分类，目前商标状态均为商标申请中。
凤凰网科技讯 4月16日消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“星芒”“何图”商标，国际分类涉及网站服务、运输贮藏，目前商标状态均为“商标申请中”。此前，华为曾申请注册MATEDRIVE商标，英文翻译为驾驶、传动(或驱动)装置等意思，国际分类为12类 运输工具，申请号为53374978，目前商标状态为注册申请中。
天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“小艺”商标，国际分类为机械设备、广告销售、教育娱乐等，目前商标状态均为“商标申请中”。不过，数据显示，“小艺”商标目前已被深圳盈嘉健康科技有限公司成功注册，注册日期为2019年。
尽管芯片已经没有办法生产，但华为依然没有放弃海思、麒麟团队。5月10日下午消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册麒麟处理器”POWERED BY KUNPENG”等相关商标，现国际分类涉及科学仪器、网站服务，商标状态为商标申请中”。4月12日，在华为全球分析师大会（HAS 2021）上，华为副董事长，轮值董事长徐直军接受媒体采访时表示，海思的任何芯片现在没有地方加工，作为华为的芯片设计部分，它并非追求盈利公司，华为?
企查查APP显示，华为技术有限公司于4月14日申请注册HUAWEI COMBO商标，国际分类为28类 健身器材、41类 教育娱乐，目前商标状态为注册申请中。据悉，欧宝汽车曾于2011年发布Combo汽车，级别为紧凑型MPV。
华为的鸿蒙OS系统今年到了收获期了，6月份就会大规模推送正式版，不过鸿蒙的商标申请遇到了一点挫折，现在被驳回复审。据企查查消息，华为技术有限公司曾于2019年申请注册鸿蒙”商标,国际分类为42类 设计研究，2020年该商标流程状态变更为驳回复审。企查查显示,华为技术有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书于5月12日公布，华为所申请的文字商标鸿蒙”与引证商标CRM鸿蒙及图”容易造成相关公众混淆误认，故诉争商标与引证商
天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册多个“HarmonyOS Connect”图形商标及“鸿蒙智联”商标，国际分类涉及医疗器械、运输工具、科学仪器等，目前商标状态均为商标申请中。
凤凰网科技讯，5月10日消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“麒麟处理器”“POWERED BY KUNPENG”等相关商标，现国际分类涉及科学仪器、网站服务，商标状态为“商标申请中”。此前，为解决第二轮“芯片断供禁令”带来的芯片短缺问题，华为再次发布了一款命名为麒麟990A的全新芯片，与手机上的麒麟990系列芯片不同的是，它定位是车载芯片，是智能汽车领域的核心部件。麒麟990A的问世，意味着华为有能力成为具有竞?
4月28日消息，据媒体报道，华为内部已任命欧洲消费者业务总裁戢仁贵接替汪严旻，出任华为全球生态发展部总裁。汪严旻将负责新成立的生态特别项目优化组。据称，该特别项目优化组和汽车业务有关。在华为内部来看，主要是针对华为智选新增的汽车品类。消息人士表示，不同于车 BU，这个组应该是专门负责华为智选中汽车品类的发展等相关工作。”此外，该知情人士透露，相比其它华为智选产品，智能汽车是一个比较大的品类，在产品规划、
日前，有网友发现，华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，而是为消费者提供两种版本选择。其中不含充电器的版本比普通套装少200元。
据天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“小米出行”“小米智联”“小米车联网”“小米智行”相关商标，国际分类涉及运输工具、通讯服务、科学仪器、网站服务等，商标状态均为“商标申请中”。
据BBC报道，法国奢侈品牌香奈儿在与华为的商标纠纷中败诉。这起纠纷始于2017年，当时华为曾向商标机构欧盟知识产权局（EUIPO）申请批准注册其计算机硬件商标。
上海车展开幕前夕，国内汽车圈被华为自动驾驶所“引爆”，前几日，华为自动驾驶路测视频，引发全网网友关注，原因是华为自动驾驶展现出极高的智能化水平，不少网友也表示，华为自动驾驶是目前见过最符合其想象的自动驾驶。不过，与特斯拉的FSD相比，华为自动驾驶此前即为低调，很多人还不了解华为自动驾驶的真实水平如何，就搬出了这样的路测视频，难免太过震撼，不少网友甚至质疑是“PPT”技术。但是紧接着官方就开始正式发布搭载
据天眼查App显示，5月6日，小米科技有限责任公司与国家知识产权局一审行政判决书公开，小米申请的MIX商标被驳回。判决书显示，2018年3月，小米科技有限责任公司申请了29673851号英文“MIX”商标。
5月4日晚间，香港化妆品零售企业卓悦控股发布公告称，其全资附属公司卓悦科技服务有限公司与香港华为国际有限公司订立不具约束力的谅解备忘录。
小米本周推出了高端旗舰降噪耳机FlipBuds Pro，售价799元。这款新品于5月14日上午10点在京东开启预售（5月21日正式发售），截至今天小米FlipBuds ..
5月16日消息，据媒体报道，在黑龙江双鸭山红卫农场，工作人员在监控室内远程操控无人驾驶插秧机进行插秧。技术人员王铮介绍，这台无人驾驶插秧机使..
如无意外，RTX 3080 Ti、RTX 3070 Ti将在本月31日正式发布，下月2日和9日解禁，均在次日正式发售。在此之前，已经有厂商迫不及待地将RTX 3080 Ti加..
5月16日消息，有网友发现，苹果新推出的AirTag发货时间大幅延长。Apple Store显示，苹果AirTag送货时间从之前的5-7个工作日延长至一个月时间，单件..
本周华硕在海外发布了ZenFone 8、ZenFone 8 Flip两款旗舰，其中ZenFone 8作为一款小屏旗舰备受关注。5月16日消息，知名科技媒体The Verge发文点评..
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知名影视评分网站烂番茄（Rotten Tomatoes）正在继续寻求发展成为比其电影和电视评级分数更重要的业务。本周二，这个由NBC环球公司旗下的Fandango..
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5月16日消息，沈义人分享了小米多线圈无线快充板的体验心得，表示小米这个多线圈无线快充板应该算是今年Apple用户最值得购买的无线充电板了，而且..