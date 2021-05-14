小米申请注册CARE MI商标 小米手机保障服务已上线

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小米申请注册CARE MI商标 小米手机保障服务已上线

2021-05-14 16:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日消息:据天眼查显示，近日，小米科技责任有限公司申请注册多个“MI CARE”“CARE MI”商标，国际分类涉及金融物管、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“商标申请中”。

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此前，小米手机MiCare 保障服务上线，支持免费换屏、保值换新、延长保修服务。支持小米商城、小米之家支持手机同步下单购买，也可以在手机激活3天内在小米商城 App - 分类 - 小米服务 - 手机保障服务补购，还能在手机签收 / 激活7天内到小米之家补购。小米 MiCare 服务内容可包括:两年2次碎屏免费修;官方延保1年，质量问题免费维修;1年内保值换新，旧机回收价 + 换新补贴。

小米之家

另外，据媒体报道，日前小米科技有限责任公司于4月1日申请注册多个“米车”商标，国际分类包含12类 运输工具，商标状态为注册申请中。今年3月，小米公司举行了小米春季发布会。雷军在发布会上正式宣布10年投资100亿美元，首期投入100亿元人民币，小米正式进军智能电动汽车市场。雷军表示，我愿意押上我人生全部的声誉，再次披挂上阵，为小米汽车而战！

此前雷军在直播时表示，小米集团董事长兼 CEO 雷军在小米直播间表示，根据网友的投票意愿，小米首款汽车不是轿车就是 SUV，售价区间有望在10-30万元。

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