阿里发布2021财年Q4财报：营收1847亿元 GMV增长超万亿

由于去年新冠疫情，多国纷纷采取封锁措施，这也导致电商销售额激增。据媒体报道，来自联合国贸易与发展会议发布的最新报告显示，由于疫情封锁等原因，使电子商务的在线零售从2019年占零售总额的16%增加到19%。报告显示，由于疫情，给全球B2C电子商务公司带来了喜忧参半的结果，但2020年排名前13位的B2C电子商务公司的总GMV增长了20.5%，高于2019年的17.9%。按照GMV排名，前13家电子商务公司有11家分别来自中国和美国，其中阿里巴巴