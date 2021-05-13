阿里发布2021财年Q4财报：营收1847亿元 GMV增长超万亿

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:今天，阿里巴巴集团发布了2021财年Q4财报。财报数据显示，第四季度，阿里巴巴集团营收达1873.95亿元，同比增长40%。
归属于普通股股东的净亏损为54.79亿元（8.36亿美元），净亏损为76.54亿元(11.68亿美元)，主要由于上述反垄断法罚款。剔除该影响及其他若干项目，非公认会计准则净利润为262.16亿元(40.01亿美元)，同比增长18%。
2021财年，阿里巴巴生态体系全球年度活跃消费者超10亿，阿里巴巴生态体系的商品交易额（GMV）达到8.119万亿元，较上年度再增长了1.066万亿元。主要包括中国零售市场GMV7.494万亿元，以及跨境及全球零售市场和本地生活服务GMV 。
第四季度，淘宝用户规模继续保持增长。截至2021年3月，阿里巴巴中国零售市场月度活跃用户（MAU）达到9.25亿，较上一季度末的2020年12月增长2300万，较去年同比增长7900万。
2021财年淘宝直播保持迅猛增长，规模显著，全财年淘宝直播GMV超过5000亿元。
财报显示，淘宝天猫用户的年均消费额（ARPU）是9200元，不同消费水平的人群留存率都很高，保持了很好的用户粘性。