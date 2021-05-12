驾校上线特斯拉陪练课 售价10小时2000元

不知道各位差友有没有听说昨天上海车展上，特斯拉维权的事情。。。事情是这样的：有一位女士呢，跑到上海车展上特斯拉的展区，跳到车上，大喊“特斯拉刹车失灵”。做就要做全套，这位女士不仅喊口号，衣服也是定制的T恤衫，正面就直接写着“刹车失灵”当然，后来在保安的“搀扶”下，虽然姿势不太优雅，这位女士还是被从车顶上“请”下来了。。。不管怎么说，这么维权肯定是违法的。今天警方的通报也出来了：三个参与的人，上车顶?