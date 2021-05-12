驾校上线特斯拉陪练课 售价10小时2000元

近日，有网友发现，上海某驾校推出了特斯拉陪练课，10小时售价2000元。
对此，该驾校表示，以传统方式操作确实可能存在安全隐患，但如果是汽车硬件问题那确实没办法解决。
此前，针对用车安全问题，特斯拉全球副总裁陶琳曾表示，应加强消费者教育，避免在使用环节当中的误操作。
“比方说需要去跟驾校、交通部门合作，让大家了解新型汽车的使用方法以及功能。”
近日，有网友发现，上海某驾校推出了特斯拉陪练课，10小时售价2000元。
对此，该驾校表示，以传统方式操作确实可能存在安全隐患，但如果是汽车硬件问题那确实没办法解决。
此前，针对用车安全问题，特斯拉全球副总裁陶琳曾表示，应加强消费者教育，避免在使用环节当中的误操作。
“比方说需要去跟驾校、交通部门合作，让大家了解新型汽车的使用方法以及功能。”
天眼查App显示，近日，特斯拉相关商标被多家公司及自然人申请注册，其中包括“特斯拉”“特斯拉 MODEL 3”“特斯拉之香”“特斯拉面”等，国际，申请人为斯拉（深圳）科技有限公司、义乌市润枝电子商务商行、陈新义、李芬等，目前商标状态多为商标申请中。
这几天特斯拉因在上海车展遭遇维权事件而话题不断。上周特斯拉提供了车辆发生事故前一分钟的数据，并作出一份文字说明，原文如下：在驾驶员最后一次踩下制动踏板时，数据显示，车辆时速为118.5千米每小时。在驾驶员踩下制动踏板后的2.7秒内，最大制动主缸压力仅为45.9bar，之后驾驶员加大踩下制动踏板的幅度，制动主缸压力达到了92.7bar。紧接着前撞预警及自动紧急制动功能启动（最大制动主缸压力达到了140.7bar）并发挥了作用，减
不知道各位差友有没有听说昨天上海车展上，特斯拉维权的事情。。。事情是这样的：有一位女士呢，跑到上海车展上特斯拉的展区，跳到车上，大喊“特斯拉刹车失灵”。做就要做全套，这位女士不仅喊口号，衣服也是定制的T恤衫，正面就直接写着“刹车失灵”当然，后来在保安的“搀扶”下，虽然姿势不太优雅，这位女士还是被从车顶上“请”下来了。。。不管怎么说，这么维权肯定是违法的。今天警方的通报也出来了：三个参与的人，上车顶?
近期关于智能汽车的数据安全问题，引起了全行业的关注。特斯拉副总裁陶琳表示，我们仅仅去采集跟安全驾驶有关的这些数据。
近期，特斯拉相关商标被多家公司及自然人申请注册。企查查APP显示，2021年目前国内共申请注册905条特斯拉相关商标。
4月20日深夜，特斯拉发布一纸声明，一改强硬姿态，向上海车展维权事件的女车主致歉。这份500多字的声明，除了开头结尾向车主道歉外，大部分内容仍围绕遵守法律法规、配合政府调查、主动与用户沟通等，与其说是道歉信，倒更像是诉苦信。
近段时间，因为刹车失灵”争议，特斯拉市场霸占国内汽车圈的热搜头条。而其它汽车厂商也没有闲着，也都开始纷纷蹭特斯拉热点。并且在这一方面，要数几乎每年营销费用最多的大众汽车蹦的”最欢。日前，有网友上传的一张大众ID.4 X宣传海报，其上为ID.4 X和特斯拉Model *的配置对比图，虽然宣传海报并未直接透露车型型号，但是车迷朋友一款都知道为特斯拉Model 3。具体对比上，首先是价格方面，ID.4 X为23.58万元，Model 3为24.99万?
昨晚，上海车展上在特斯拉展台维权的车主通过微博发声，对自己过激的维权行为向大家表示道歉，同时她也对特斯拉近期的做法和态度提出自己的想法，并且对特斯拉提出了五点质疑。
今天下午，针对广州一特斯拉撞墙起火致1人死亡事故，特斯拉客户支持官微回应称：“现同步一起在4月17日广州增城发生的事故进度，我们对车主的心情和境遇深表理解，目前我们正在全力配合交管部门的调查工作。”视频特斯拉称，4月17日晚上10点左右，在广州东江大道北发生一起特斯拉车辆撞击水泥隔离带并发生起火燃烧的事故。我们高度重视，并第一时间与驾驶员取得了联系。据驾驶员表述，车辆没有启动自动驾驶辅助功能，全程由驾驶员?
4月11日，上海特斯拉车主刘先生表示，自己的model3在车库停车时刹车系统失控，导致径直撞上墙面。
近日，在特斯拉副总裁陶琳发表了一系列争议言论之后，有消息传出称，陶琳将引咎辞职。不过针对上述传闻，特斯拉方面辟谣称，谣言，陶总正在正常工作。
【TechWeb】4月19日消息，针对特斯拉车主在今日上海车展维权事件，特斯拉公司副总裁陶琳在接受财经汽车记者专访时表示，“我们没有办法妥协，就是一个新产品发展必经的一个过程”、“我们自己的调研显示，90%的客户都愿意再次选择特斯拉”。陶琳称，特斯拉不会答应维权女车主的诉求，因为因为诉求是不合理的。我们说愿意出钱去做车辆的检测，她也不愿意配合，只愿意用闹的方法。今天早些时候，特斯拉官微发布声明称，当事人为此前2
5月8日，特斯拉官方正式宣布，即日起，特斯拉Model3标准续航升级版车型将上涨1000元，这一调整也反映了成本波动的实际情况。特斯拉称，一直秉承价格公开透明的原则，将持续为大家带来更为优质的产品与体验。特斯拉中国官网显示，Model3标准续航升级版目前价格已经上调至25.09万元，此前价格为24.99万元。Model3Performance高性能版价格保持不变， 依然为33.9万元。
今日上午，第十九届上海国际汽车工业展览会媒体开放日第一天，一特斯拉车主爬上展车维权，此事迅速在社交媒体上刷爆。
据国外媒体报道，昨日特斯拉发布2021年第一季度安全报告，报告显示，自动驾驶事故率在一季度大幅下降，马斯克发推称，使用自动驾驶仪的特斯拉现在发生事故的几率比一般车辆低10倍。
昨日，一位特斯拉男车主宣布起诉“车顶维权女车主”，据悉，该男子是广东莞信律师事务所的一名律师。该男车主表示，当时是女车主父亲开车出了事故什么要躲在女儿背后。
近日，河南安阳特斯拉车主张女士发布一份声明称，在没有任何证据的情况下，特斯拉公司以及特斯拉对外事务副总裁陶琳发布的一些不实言论，已经对其个人以及家人的工作生活造成了严重的影响。对此，她已向法院递交民事起诉状，起诉特斯拉和陶琳。
昨日，浙江消保委对“特斯拉车主上海车展维权”一事点评称，希望特斯拉可以多反思自己为什么总是会有负面新闻，是车辆本身存在安全隐患，还是售后服务问题，或者说两者都有。与其自豪于“90%的客户都愿意再次选择特斯拉”，更希望特斯拉多调研剩下的那10%是因为什么原因而不满意。
昨天上午，2021上海车展媒体日首日现场，位于国家会展中心7.2展馆的特斯拉展台上，一名女子身穿印有“刹车失灵”字样的白色T恤，站上一辆红色Model3展车车顶反复大喊“特斯拉刹车失灵”，随后被工作人员提着手脚强行带离现场。
特斯拉与上海车展维权”车主“的纠纷事件持续发酵。在特斯拉官方发布关于销售事故二手车声明发出后，当事人韩先生也在其微博做出回应，反驳特斯拉提到的多个说法，并指出特斯拉部分说辞简直荒谬。
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