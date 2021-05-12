小鹅拼拼新增“种草号” 千万现金+流量扶持

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:据电商报消息，近日，腾讯旗下社交电商小鹅拼拼上线了新功能“种草号”，用户点开小鹅拼拼底部“朋友喜欢”一栏即可进入“种草号”。

“种草号”支持转发、评论和点赞，用户在自己喜欢的商品下写点评即有资格享受返利。

对于有价值的点评内容，小鹅拼拼会给予更多的流量扶持，并推送给好友以及相似兴趣圈层用户。如果有用户跟买，便可获得二次返现。

小鹅拼拼上线u2020年4月，该平台以小程序为载体，更着重通过连接关系来促进交易。