小鹅拼拼新增“种草号” 千万现金+流量扶持

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:据电商报消息，近日，腾讯旗下社交电商小鹅拼拼上线了新功能“种草号”，用户点开小鹅拼拼底部“朋友喜欢”一栏即可进入“种草号”。
“种草号”支持转发、评论和点赞，用户在自己喜欢的商品下写点评即有资格享受返利。
对于有价值的点评内容，小鹅拼拼会给予更多的流量扶持，并推送给好友以及相似兴趣圈层用户。如果有用户跟买，便可获得二次返现。
小鹅拼拼上线u2020年4月，该平台以小程序为载体，更着重通过连接关系来促进交易。
站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:据电商报消息，近日，腾讯旗下社交电商小鹅拼拼上线了新功能“种草号”，用户点开小鹅拼拼底部“朋友喜欢”一栏即可进入“种草号”。
“种草号”支持转发、评论和点赞，用户在自己喜欢的商品下写点评即有资格享受返利。
对于有价值的点评内容，小鹅拼拼会给予更多的流量扶持，并推送给好友以及相似兴趣圈层用户。如果有用户跟买，便可获得二次返现。
小鹅拼拼上线u2020年4月，该平台以小程序为载体，更着重通过连接关系来促进交易。
[TechWeb]社交电商的出现一举打破了过往传统电商行业格局，裂变式的增长让社交电商行业百花齐放。相关统计数据指出，2018年行业融资总额便超过250亿元，2019年社交电商的市场规模已达2万亿元，社交电商持续受到青睐，入局者也不断增多。强制社交 让万亿社交电商市场变了味相比较传统的电商模式，社交电商最大的特点便在于社交属性，借助这一特质，可以在一定程度上解决过去电商交易中存在的信任问题。与此同时，过度分享导致的强制
近期，小鹅拼拼上线了新功能“种草号”，其中包含了专属的账号分享体系+千万现金+微信域内真实社交流量的多维度扶持。
易买优购创立于 2019 年初，它存在的初衷就是想让消费者买到性价比高的产品，同时能让更多的失业或者大龄工作者找到一份新的事业，它不仅仅是一个购物平台，也是一个货源平台，除了省钱，就是赚钱.相信在未来，它一定会让很多人成为自由职业者.微信搜索”易买优购”，有小程序和公众号两种.易买优购产品以数码家电为主，护肤品，母婴，食品为辅.精选产品，严控质量.它既有返佣模式也有代理会员低价带货模式. 返佣的佣金相比市面平?
时下，正迎来新品牌新消费的风口，新消费概念的市场关注度在逐步提升。泡泡玛特、完美日记等新消费品牌公司在去年陆续登陆资本市场，今年，新式茶饮头部品牌奈雪的茶也正式启动上市流程，更多新消费型的潜力品牌也在肆意生长。
5月4日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“一种社交内容处理方法、装置、计算设备及存储介质”发明专利，，公开号为CN112749347A，申请日期为2020年6月。
依托于抖音巨大的流量池，抖音近日似乎开启了无线扩张模式，从兴趣电商、本地生活，再到社交，大有把所有这几年火爆的互联网行业在抖音重做一遍的意思。
一直以来，剧透一直是大家反感的行为之一，这将大幅减少人们观看小说、电视剧、电影、漫画、游戏等作品之后的兴致。而为解决上述问题，近日腾讯公开了一项防剧透专利。
毫无疑问，电商是中国互联网最为成熟的赛道之一。根据中国互联网络信息中心的数据:2020年中国网络购物用户规模达到7.1亿人，从2012年到2020年，网络购物用户渗透率从42.9%提升至78.6%，国内实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达到25.2%。
上周，抖音电商召开了第一次生态大会，抖音电商的负责人康泽宇首次露面，他不仅讲了抖音电商的情况，还提出了兴趣电商的新理念，瞬间在业内掀起热议，各路讨论层出不穷。
据国家统计局电子商务交易平台调查显示，新冠肺炎疫情加速了传统经济数字化转型进程，电子商务平台在助力抗击疫情、拉动消费回补、畅通产业链供应链方面发挥了重要作用。 2020 年，全国电商交易额达37. 21 万亿元，比上年增长4.5%，其中，第四季度电商交易额11. 29 万亿元，同比增长9.8%，电子商务规模持续扩大，创新融合不断加速，引领作用日益凸显。赛道格局的掎角之势与之休戚与共的电商代运营产业，同步迈入高速发展期，渗透率
目前，电子商务行业的快速发展让很多人看到了电子商务行业的发展潜力。随着许多传统企业销售模式开始转变为线上平台销售模式，电子商务平台的发展达到了快速发展的阶段，这一发展趋势式电商平台发展不容错过的机会。宏润源电商是一家专业从事电子商务创业教学的服务机构，专注于拼多多的创业教学。于 2019 年 10 月 30 日成立，位于四川省成都市武侯区科华北路 65 号四川大学科研综合楼B座 14 层 18 号。宏润源电商在电商领域有着?
今天，在北京大学光华管理学院、腾讯公司战略合作发布会上，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生表示腾讯核心的能力是“连接”，因此早年不会做手机，现在也不会做整车汽车，但是会从软件方面给予行业支持。
线上大搞IP、线下火爆开店，一年之内全国剧本杀门店突破3万余家，却鲜少有区域化品牌出现，赚快钱or重运营，社交游戏如何才能摆脱“昙花一现”的宿命?
赤子城科技 2016 年开始探索社交出海，打造了多元化的音视频社交产品矩阵，包括以Yiyo等视频社交产品、MICO等开放式社交产品、YoHo等语音社交产品。一季度公司社交产品平均月活约为 1658 万，环比增长约25.75%。五年来，赤子城科技持续深耕社交赛道。尤其是 2020 年以来，公司提出“流量+”战略，依托原有流量生态向社交领域全面发力，在产品研发和市场拓展方面大力投入，旗下多款社交产品持续破圈全球。据世界银行数据， 2019 年?
快手又坐不住了，佛山、上海、义乌……布局持续南下。最近的一次是4月15日，快手与“小商品之都”义乌的小商品城集团正式联手，启动首届415全球直采节。目前看来，此举算得上是一举两得。
在娱乐圈，有“演而优则导”的趋势，而在电商圈，也有“卖而优则导”的先例，当然了，这个导是“指导”的“导”。在直播电商早期就进入行业的达人朱瓜瓜团队，自去年起逐渐转型幕后，做起了抖音电商DP服务商。
“阿里和腾讯终于破冰”近期成了头条香饽饽。的确，这两大巨头一直以来都是“敌对”的状态，你不容我、我不容你，突然间盒马集市就登陆了微信小程序，实在可以说是一石激起千层浪，似乎要开启了一个全新的巨头协作时代了。
腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“A女”、“A女俱乐部”商标，国际分类涉社会法律、通讯服务、教育娱乐等。目前商标状态均为“注册申请中”。
2008年的4月，阿里巴巴旗下的淘宝网，推出专注于服务第三方品牌及零售商的淘宝商城，后更名为天猫，开启了独步国内电商江湖的时代。13周岁生日之际，阿里的电商帝国版图，堪堪稳住与后来者京东、拼多多划江而治的局面，又要面临短视频平台的“二次北伐”。
“在十周年的历史时刻，我们实现了单季度的盈利，未来我们会更积极探索新的业务领域。”这句话是蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪在蘑菇街2021财年第三季度财报公布后的感慨。
亚马逊创始人杰夫贝索斯（Jeff Bezos）作为目前的世界首富，让人想不到却十分嫉妒财富排名第三的埃隆马斯克（Elon Musk）。据外媒报道，《彭博商业..
掌趣科技发布公告称将与华泰紫金联合设立一支规模不超过30亿的基金，其中掌趣科技出资5000万。至此，掌趣科技的LP版图慢慢浮出水面，数年来，掌趣..
今日，国家邮政局发布了2020年邮政行业发展统计公报。数据称，2020年全年邮政行业业务总量完成21053.2亿元，同比增长29.7%。2020年邮政寄递服务业..
日前，微信官方团队发布了关于公众号客服消息接口能力调整的通知，主要对用户点击自定义菜单、关注公众号、扫描二维码等三个场景客服消息接口能力..
投影仪相比于电视更为方便，广受消费者的喜爱。但与盒子和电视一样，投影仪也看不了直播，令许多购买了的用户头疼。下面给大家介绍一个在米家投影..
从北京地铁“海淀黄庄”站出来，即是被称为“科技与教育交融的圣地”中关村，海龙大厦、鼎好大厦仍在，身在其中的当年电脑城却在经历着向科技创业..
pigyun是一家国人开的vps云服务器主机商，成立于2019年，主要提供云服务器、独立服务器和SSL证书等业务，目前主打中国香港VPS、韩国VPS 业务，香港..
微博社区管理员官方微博今日发布公告称，为构建清朗网络空间，回应社会公众对粉圈生态的强烈关切，微博积极开展综合治理行动。..
马斯克又带火一个币——柴犬币。用时下最流行的饭圈语言来表达，它就是目前山寨币中的“绝绝子”。这个不到一岁的虚拟币，因为马斯克的无厘头，而..
5月12日消息，本月小米最强悍的高端旗舰小米11 Ultra陆续在欧洲地区上市发售。该机目前已在英国开卖，首发价为1199英镑（约合人民币10890元），即..
据此前中国汽车工业协会公布的数据显示，2021年3月份国内新能源汽车生产了21.6万辆，第一季度生产了53.3万辆，同比累计增长318.6%。面对新能源汽车..
二话不说，先吹一波牛B!好不容易逮个机会，就让我吹一波吧，兄弟们，谢谢了。事情是这样的:5月4号上午10点，我发语音说我们团队搞抖音直播20天，每..
据索尼中国官方消息，PS5国行版将在本周六（5月15日）正式开售，保持了与海外完全一致的引荐配置，光驱版售价3899元、数字版售价3099元。今天上午..
5月12日消息，今日，从企查查网站了解到，华为技术有限公司公开了一项智能眼镜及智能眼镜控制系统”专利，申请日为2020年3月31日，公开号为CN2131..
百舸争流千帆竞，借海扬帆奋者先。万顺叫车以“不畏浮云遮望眼”的定力，“越是艰险越向前”的斗志，“千磨万击还坚劲”的韧劲，紧跟时代发展态势..
今日，@微博管理员在微博发布微博社区公告，表示将加强对官方后援会、粉丝群的引导。微博社区已在投诉分类中新增“恶意营销”分类，鼓励广大用户发..
2021年5月10日（周一），CBE中国美容博览会在上海浦东嘉里大酒店隆重召开。本届CBE以“精准引擎 功效驱动”为主题，2021国际医学美容皮肤科学论坛..
日前,厦门农商银行2020年年报正式发布。数据显示,该行2020年末各项存款总额超1000亿元大关,达1031.76亿元,持续保持福建农信系统第一位。同时,该行..
随着近几年的教育改革不难发现，对于英语口语和听力的要求升高了。之前大部分人学习英语都是为了应对考试，所以很多时候都是能写不能说。网易有道..
4月28日，因以不合格产品冒充合格产品，ZARA关联公司被上海市市场监督管理局处罚。处罚决定书显示，该公司牛仔裙子、男士鞋子、儿童凉鞋等五款产品..