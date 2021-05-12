国家邮政局：2020年年人均快递使用量59件 快递支出623元

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:今日，国家邮政局发布了2020年邮政行业发展统计公报。
数据称，2020年全年邮政行业业务总量完成21053.2亿元，同比增长29.7%。2020年邮政寄递服务业务量完成255.4亿件，同比增长3.3%。全年快递服务企业业务量完成833.6亿件，同比增长31.2%。
此外，数据还显示，2020年，全国年人均函件量为1件，每百人订有报刊量为7.9份，年人均快递使用量为59件。年人均用邮支出781.8元，年人均快递支出623元。
站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:今日，国家邮政局发布了2020年邮政行业发展统计公报。
数据称，2020年全年邮政行业业务总量完成21053.2亿元，同比增长29.7%。2020年邮政寄递服务业务量完成255.4亿件，同比增长3.3%。全年快递服务企业业务量完成833.6亿件，同比增长31.2%。
此外，数据还显示，2020年，全国年人均函件量为1件，每百人订有报刊量为7.9份，年人均快递使用量为59件。年人均用邮支出781.8元，年人均快递支出623元。
4月29日晚，国家邮政局召开会议，国家邮政局局长马军胜指出，要维护好快递小哥的合法权益。要坚持远近结合、标本兼治，强化等不起、慢不得的思想，加快出台保障快递小哥合法权益意见政策，着力解决急难愁盼问题，要见行动、早见效。
在昨日的第四届数字中国建设峰会上，国家邮政局表示，今年年底，中国的快递总量预计突破千亿件。国家邮政局公布数据称，到目前为止，我国邮政快递行业的经济总量已经突破了万亿，现在我国每天约有3亿件的快递，所服务的人口在4亿人以上，全国快递从业人员400多万人。
今日，有媒体报道称，京东物流旗下加盟制快递品牌 “京喜快递”（众邮快递）已将快递业务停运，目前业务团队全部向社区团购转型。今年春节后，京喜快递订单量出现急速下滑，其快递业务就已经停运，原营运负责人和多省区负责人都已离开。
5月8日，国家邮政局发布2020年中国快递发展指数报告，并对2021年快递业务量进行了预测。报告预计，2021年快递业务量将超千亿件，同比增长20%。预计2021年快递业务收入将超万亿元，同比增长18%。报告指出，2020年，全国快递业务量完成833.6亿件，同比增长31.2%，全年业务增量近200亿件，增速和增量均创历史新高。快递业务量连续7年稳居世界首位，占全球六成以上。过去一年，中国快递企业日均快件处理量超2.3亿件，同比增长35.3%；最
【TechWeb】4月16日消息，有报道称，京东物流旗下加盟制快递品牌京喜快递已经停止快递业务，目前业务团队全部向社区团购转型。对此，众邮快递相关负责人表示，相关快递业务运营平稳，快递网点发货及配送正常。资料显示，2020年12月底，京东物流旗下的加盟制网络众邮快递将更名为京喜快递，并纳入新成立的京喜事业群，是一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司，目前开放江、浙、沪、粤、京、津、冀、鲁地区的加盟。报道指出
近日，浙江省政府第70次常务会议审议通过了《浙江省快递业促进条例（草案）》。草案规定，快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务；电子商务平台经营者不得利用技术等手段阻断快递经营者正常服务；平台型快递经营者不得禁止或者附加不合理条件限制其他快递经营者进入。据悉，该草案将促进和规范快递业高质量发展、发展快递经济、保护快递业各方合法权益作为立法目的，坚持公平竞争、绿色安全、协同发展、服务民生的促进原则，
收发包裹对不少人来说已经是日常习惯，这些快递往往承载着大伙的满心期待，自然不希望出现破损或者丢失。然而据媒体报道，4月15日在吉林长春，监控拍到一位过路老太太在20分钟的时间里，拿走暂存小区驿站门口边的24件快递，价值或千元左右。当事快递员卢先生着急地表示，若找不回老太和快递，就要自己承担赔偿。他正全城寻人，并已报案寻求帮助。据悉，快递员称自己把快递放门口后就去别处送件去了。对于此事，网友们也是议论纷纷?
继“中通快递成都宠物盲盒事件”之后，“苏州一快递站宠物盲盒发臭”一事登上了微博热搜。5月11日，江苏苏州一中通快递中转站内发现30余个退件快递，里面装着濒死的猫狗幼崽。
凤凰网科技讯 5月9日消息，昨晚，拼多多在其微博@多多辟谣中发表声明，表示有营销机构报道的“拼多多对极兔快递政策倾斜”系谣言，该营销机构未向拼多多求证。拼多多表示，早在今年4月8日，拼多多已公开声明，坚持平台化经营,极兔“有拼多多投资，双方有特殊合作关系”为不实消息，平台规则按公布的统一标准执行， 同商家发货选择哪家快递公司无关。据悉，今年四月，极兔速递部分网点、工作人员在开发客户过程中，向商家散发“拼多
4 月 28 日，国家邮政局公布 3 月邮政业用户申诉数据。 3 月，邮政业总申诉量为 26605 件，邮政服务问题 727 件，快递服务问题 25878 件。受理的申诉中有效申诉（确定企业责任的）为 2554 件，环比增长26.1%，同比增长12.7%。邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有 75 件，环比增加 22 件。其中，通达系居多，圆通速递申诉答复不属实情况最严重，达 12 件，与EMS并居黑榜榜首。而顺丰速运、京东快递仅为 1 件?
近日，国家邮政局正式启动过度包装专项治理，对共建资源节约型、环境友好型社会意义重大，快递业正在成为我国践行绿色发展的重要载体。 2020 年我国快递业务量达到 830 亿件， 2021 年预计将超 950 亿件。快递业的蓬勃发展，给电商经济注入了动力，为亿万群众带来了便利，但也给环境保护造成了巨大压力。 “快递包装尤其是过度包装一直为公众诟病，不但导致社会资源浪费，用于包装的胶带、塑料等难降解的材料更是环境污染的来源之?
5月8日消息，成都市邮政管理局对违规邮寄宠物盲盒的涉事企业中通快递做出行政处罚：四川佳慧物流有限公司（中通快递成都荷花池网点）在寄件人未提供合法安全证明的情况下，违规收寄活体动物，被处以罚款3万元；成都中竞物流有限公司（中通快递四川省管理中心）在快件安全保障方面对四川佳慧物流有限公司（中通快递成都荷花池网点）未实行统一管理，被处以罚款5万元。视频此前有市民发现在成都一中通快递网点，宠物被打包当做普通货
近日，中通快递宠物盲盒一事引发普遍关注。5月7日，四川省邮政管理局通报了对这起快递企业寄递活体物事件的调查情况。根据通报，5月3日晚19点30许，中通快递成都市荷花池网点（四川佳慧物流有限公司）揽收的177件快件（后发现为活体猫36只、狗141只），由成都发往外地。19点50分左右，这批快件被动物保护人士拦截。5月4日凌晨5点，农业农村部门和爱心人士将该批动物运往成都市石板滩宠物市场代管，农业农村部门检疫人员对涉事犬猫?
5月6日消息，据媒体报道，针对中通快递违规邮寄宠物盲盒一事，成都市邮政管理局相关负责人表示：关注到相关情况后，邮政管理部门立即展开调查。对于该快递网点涉嫌违规收寄活体动物的行为，将予以立案处理，并依法及时公开案件办理情况。此前有市民发现在成都一中通快递网点，宠物被打包当做普通货物发往外地，中通快递和托运人没有出示相关猫狗的检疫合格证明。运送猫狗的快递单显示，运送物品多为混血边牧、混血蓝猫等名贵品种，
今日，国家邮政局公布了2021年第一季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告。数据显示，2021年第一季度快递服务全程时限为61.79小时，同比缩短1.47小时，较2020年第四季度延长0.2小时。72小时准时率为72.20%，同比提高1.23个百分点，较2020年第四季度降低0.63个百分点。
国家邮政局公布的最新数据显示， 2021 年一季度，我国快递服务企业业务量累计完成219. 3 亿件，预计 2021 年快递业务量将超千亿件，同比增长20%。 大量快递废弃物因快递单量高速增长而产生。据中国领先的快递物流信息服务平台快递 100 统计，目前快递垃圾在生活垃圾总量中占比不高，但增速惊人。在我国部分大型城市，快递包装垃圾增量已占到生活垃圾增量的85%至90%，特大城市达93%。 此外，在常见的快递垃圾中，纸质类包装材料有8
4月16日，有报道称京东物流旗下的加盟制快递品牌“京喜快递”已将快递业务停运，报道引用京喜快递内部人士透露，预估亏损额在2亿元左右，目前业务团队全部向社区团购转型。对此，众邮快递相关负责人称，相关快递业务运营平稳，快递网点发货及配送正常。据了解，“京喜快递”是京东物流旗下的加盟制快递品牌，此前名叫“众邮快递”，去年底更名为京喜快递。更名后，众邮将归属调整后的京喜事业群。经新一轮调整后，京喜由原来零售集
快递行业竞争异常激烈，伴随而来的就是“畸形”的价格战，倒逼一些递网点倒闭。快递派件费的大幅下调，快递员的收入也受到了影响。数据显示，超五成快递员月收入不足5000元。
近几年，中国快递业务量接连突破，2020年快递业务量达830亿件 2021年预计达955亿件。与此同时，快递价格战愈演愈烈，数据显示，快递业务平均单价从2007年的28.50元/件快速下滑至2020年的10.55元/件。据媒体报道，郑州一家百世快递的网点，今年2月，原本6毛钱的派件费再次下调到了4毛，他直接选择关闭网点。网点老板直言，工人工资都发不下去。数据显示，从2018年至今，共有12家快递企业陷入困局。派件费的大幅下调，快递员的收入也
5月9日消息，昨日晚间，拼多多通过其微博@多多辟谣 发表声明，表示有营销机构报道的拼多多对极兔快递政策倾斜”为谣言，该营销机构尚未向拼多多求证。拼多多表示，早在今年4月8日，拼多多已公开声明，坚持平台化经营,极兔有拼多多投资，双方有特殊合作关系”为不实消息。平台规则按公布的统一标准执行， 同商家发货选择哪家快递公司无关。据了解，在4月12日，拼多多就已通过商家版App发布声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关
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