国家邮政局：2020年年人均快递使用量59件 快递支出623元

收发包裹对不少人来说已经是日常习惯，这些快递往往承载着大伙的满心期待，自然不希望出现破损或者丢失。然而据媒体报道，4月15日在吉林长春，监控拍到一位过路老太太在20分钟的时间里，拿走暂存小区驿站门口边的24件快递，价值或千元左右。当事快递员卢先生着急地表示，若找不回老太和快递，就要自己承担赔偿。他正全城寻人，并已报案寻求帮助。据悉，快递员称自己把快递放门口后就去别处送件去了。对于此事，网友们也是议论纷纷?