大学生利用漏洞免费吃肯德基获刑2年半 法院认定诈骗

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息:2018年，一名在校大学生徐某肯德基点餐过程中发现App和微信平台之间漏洞，一分钱不花就拿到了套餐。

于是，徐某将这个白吃”肯德基的方法当面或通过网络传授给丁某等4 名同学 。 徐某的行为造成肯德基品牌所有者百胜公司损失5.8 万余元，丁某等四人造成百胜公司损失0.89 万元至4.7 万元不等。

近日，上海市徐汇区人民法院审理了此案，徐某等五人因犯诈骗罪、传授犯罪方法罪被判处有期徒刑两年六个月至一年三个月不等，并处罚金。

徐汇法院审理查明，各被告人利用百胜公司旗下品牌肯德基APP客户端和微信客户端之间的数据不同步，采取先在其中一个客户端用套餐兑换券下单待支付，在另一个客户端操作对兑换券退款，再将之前客户端的订单取消并重新获取兑换券；或者采取先在其中一个客户端用套餐兑换券下单待支付，在另一个客户端操作对兑换券退款，再将之前客户端的订单确认提交后获得取餐码。

无论哪种方法， 被告人是利用系统的数据不同步来实施犯罪，并非系统本身发生的机械故障或者缺陷。其行为存在欺骗性 ，欺骗百胜公司，隐瞒已下单或者取消订单的事实，从而退款；亦或对百胜公司隐瞒已退款的事实，又取消订单返券或者确认获得取餐码。

综上，法院认定各被告人明知百胜公司旗下品牌肯德基APP客户端和微信客户端自助点餐系统存在数据不同步的漏洞，仍以非法占有为目的，进行虚假交易，进而非法获取财物的行为认定为诈骗罪。



