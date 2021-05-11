DxoMark电池榜正式上线 测试内容包含续航能力等

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DxoMark电池榜正式上线 测试内容包含续航能力等

2021-05-11 15:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息:法国分析公司DxOMark此前主要以摄影评分而出名。在过去的几年中，该公司通过增加针对智能手机的屏幕性能和音频测试的新措施来扩大其影响力。现在，这家机构又增加了一项新的测试榜单——电池性能。

智能手机

DxOMark新推出的电池性能测试榜单，根据多个参数对手机的电池进行测试和评估，测试内容包括续航能力、充电性能与功率效能等。汇总所有得分之后来评价出一款智能手机的综合电池性能，并且给以排名。

该公司在各种情况下进行了模拟日常使用的测试，并推出了一套度量标准，用来评估手机的电池电量。DxOMark最多测试了 100 个电池参数，对于每个测试的设备，持续时间长达 150 小时，从而获得手机的充电和效率等数据。

同时，DxOMark还公布的第一批已经评估的17款智能手机。前10名的电池性能榜单如下：

第一名：三星Galaxy M51

第二名：Wiko Power U30

第三名：OPPO Find X3 Neo

第四名：iPhone12 Pro Max

第五名：vivo Y20s

第六名：华为P40 Lite

第七名：小米10T Pro5G

第八名：一加8T

第九名：摩托罗拉G9 Power

第十名：三星Galaxy S21 Ultra (骁龙版)

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