技嘉嘲讽中国制造后致歉 网友愤怒：不接受

近日，技嘉在其官网发布图片嘲讽中国制造，图片显示，技嘉不同于其他品牌，选择低成本、降低质量的方式请中国代工制造等。
对此，共青团中央5月11日发布博文称，技嘉，谁给你这么大勇气?
今日午间技嘉官方致歉，表示官网发布的部分文字内容与事实严重不符，系公司内部管理不善所致，诚挚道歉，将深刻检讨。
小编在淘宝搜索技嘉相关店铺，名称为“aorus旗舰店”及“技嘉旗舰店”的两家店铺显示，技嘉品牌相关商品疑似已下架。
近日，技嘉在其官网发布图片嘲讽中国制造，图片显示，技嘉不同于其他品牌，选择低成本、降低质量的方式请中国代工制造等。
对此，共青团中央5月11日发布博文称，技嘉，谁给你这么大勇气?
今日午间技嘉官方致歉，表示官网发布的部分文字内容与事实严重不符，系公司内部管理不善所致，诚挚道歉，将深刻检讨。
小编在淘宝搜索技嘉相关店铺，名称为“aorus旗舰店”及“技嘉旗舰店”的两家店铺显示，技嘉品牌相关商品疑似已下架。
在遭到共青团中央微博“点名”后，技嘉科技发布致歉声明称：日前我司官网发布的部分文字内容与事实严重不符，系公司内部管理不善所致，对此给大家带来的不适我司致以诚挚的歉意，同时也感谢广大玩家用户对我司的关注。
技嘉在官网上嘲讽中国制造被共青团中央官媒批评。今日午间技嘉官方微博发布致歉声明，表示官网发布的部分文字内容与事实严重不符，系公司内部管理不善所致，诚挚道歉，对于此次的不当言论会深刻检讨并进行整改动作以符合国家原则。
技嘉在官网上嘲讽中国制造被共青团中央官媒批评，目前在京东、苏宁易购上已无法搜索到任何技嘉产品。
85 英寸的8K大屏上是纤毫毕现的画面细节，下方 28 英寸的小屏可以进行语音聊天、新闻资讯推送、控制全屋家电，俨然一个AI智能管家…… 5 月 10 日，第五届“中国品牌日”活动在上海展览中心举行，海信自主研发的全球首款 85 英寸8KPro双屏电视U9，吸引了众人的关注。当制造业重新成为全球竞争的焦点，以海信为代表的中国企业正在用扎扎实实的自主创新，让高品质成为中国制造的代名词。当前，全球显示技术进步的“主阵地”，已经由?
两位业界人士称，几个月来，印度已经暂停批准进口来自中国的WiFi模组，导致美国PC制造商戴尔、惠普以及中国公司小米、OPPO、vivo以及联想推迟在这一关键增长市场发售产品。
今天中午，技嘉在其微博发布致歉声明书，对于官网上出现的争议内容，技嘉表示:系公司内部管理不善所致，对此给大家带来的不适我司致以诚挚的歉意，同时也感谢广大玩家用户对我司的关注。
今日，因技嘉在官网发布一些不当言论，遭到共青团中央质问“技嘉，谁给你这么大勇气?”。
制造业是我国实体经济的基石，“十四五”规划点提“数字经济”，数字技术与实体经济将深度融合。继去年发布美的工业互联网2.0M.IoT美擎之后，美云智数2021年九城联动举办“中国制造业^数字化”系列巡展：以数字化武装制造业，助力中国制造业加速转型升级。4月22日，在苏州高新区经发委、苏州科技城等单位指导下，美云智数主办了“2021年美云智数城市巡展·苏州站”，200多家企业代表齐聚苏州香格里拉大酒店，共探企业数字化转型之?
2021 年4 月24 日，由乐博乐博机器人教育主办，乐博杯国际机器人竞赛组委会承办的国际大型青少年机器人活动——第19 届乐博杯机器人科技嘉年华浙江分区在 杭州下城区城北体育公园网羽中心火热开赛，来自杭州、宁波、嘉兴等多个地区300 多名乐博学员与科技同行、借助机器人的载体，与人工智能的时代协同并进，在“乐博杯”国际赛事的舞台上共同追逐着科创竞赛的梦想。01大疆挑战赛首次亮相人工智能赛事实力圈粉 本届比赛是由方块大
前言：如果今天的一切是由过往的“积习”堆积，那么今天的看似“勤奋”则或许并不能到达未来，因为前者的发展是线性的，是一种活在“做更好”下的节拍依赖，而后者是混沌的，汹涌波涛下“去哪”“凭什么”“和谁一起”是核心。没有路径，只有罗盘（本质价值的标准），只能由未来定义现在，因为立足未来才有资格活下去，才有可能活上去。这句话对于制造业如此，对于制造业的选择亦是如此。本文仅代表作者观点。作为“十四五”开局的
百度以往的搜索是既定内容的发现过程，不需要人和人的连接，但百度人格化则重塑了这种连接，每个结果都是一个鲜活的人、知识提供者。
中国工业似乎一直在期待更具有技术探索惊喜的工业软件。尤其在迎来智能制造发展浪潮的当下。工业软件定义着产品制造流程，使制造流程更加灵活与易拓展，赋能研发、管理、生产、产品各个环节，成为重新定义智能制造的核心。在制造工业领域，工业软件的每一次技术突破都可能意味着制造流程的重构、连通效率的提升甚至是整个行业业态的升级。但事实上，中国制造工业庞大市场空间下，接近80%的研发设计软件、60%的生产控制软件被国外品
继昨天的Linux 5.12发布后，Linux 5.13的合并窗口正式开启。这个新的合并窗口的首批拉动请求之一是平台驱动，尤其是来自x86体系的更新，其中主要包括英特尔/AMD Linux笔记本电脑驱动支持的改进和其他相关的x86平台驱动。红帽的Hans de Goede已经提交了Linux 5.13的x86平台驱动工作。值得注意的是，这个拉动请求包括很多微软Surface笔记本电脑的工作，内核开始包含用于处理笔记本电脑/平板电脑的Surface"分离系统"的微软DTX驱动。值
技嘉科技今天宣布为旗下的 BRIX 系列推出三款全新设计的超紧凑、低功耗PC，它采用了最新的 10 纳米工艺的英特尔 Pentium SilverCeleron 处理器。和上一代相比，该产品支持 2933MHz 内存，整体性能提高了 60%。新的BRIX采用紧凑的尺寸，提供强大的计算能力，能够在物联网、办公室、教育、家庭、数字标牌、医疗或 KIOSK 等平台上试用。值得一提的是，新的BRIX还提供了强大的存储灵活性，采用双存储（M.2 2280 + 2.5 SSD/HDD），以及?
作为技嘉（Gigabyte）高端显卡产品线的一个优良传统，传说中的 AMD RX 6900 XT AORUS Xtreme Waterforce 旗舰非公“水雕”也终于曝光。由 VideoCardz 分享的图片可知，RX 6900 XT 的 AORUS Xtreme 共有三种衍生版本。除了标准的风冷和一体式水冷，还有本文着重介绍的 Waterforce WB 分体水冷版本。（来自：VideoCardz）技嘉 Radeon RX 6900 XT AORUS Xtreme Waterforce WB 显卡采用了双槽设计，正面覆有硕大的水冷散热模组，另一面
凤凰网科技讯 北京时间5月11日消息，被指控对美最大燃油管道运营商Colonial Pipeline发送勒索软件攻击的黑客周一称，他们从未打算制造大破坏，只想要钱。专家认为，这一不同寻常的表态表明网络罪犯的计划出了差错。美国联邦调查局(FBI)指控这一自称为DarkSide的黑客组织发动了数字勒索攻击，导致Colonial关闭其网络，随着汽油输送的干涸可能会引发异常破坏。Colonial周一在一份声明中称，预计将在本周末之前“大体”恢复运营服务。
唐代诗人贾岛曾说：“十年磨一剑，霜刃未曾试”，十年魔剑，专注力量非同一般。在一切都飞速迭代的时代，“快”成为时代的主旋律，今天的专注与匠心成为难能可贵的品质。作为江苏梦想城邦科技有限公司旗下专业环保家装品牌，星彩以“专注、匠心”为品牌信仰，以“品质制造”为品牌核心，诠释专注与匠心。每一道缝隙都是用心的承诺江苏梦想城邦科技有限公司成立于2018年，是一家从事美缝剂、真瓷王、水瓷、环氧水瓷等系列产品的研发
加拿大汽车电子公司麦格纳国际公司（Magna International）最近决定与LG电子建立合资企业，该公司对参与制造苹果自动驾驶汽车表现出浓厚的兴趣。该公司计划使用LG电子的汽车电子技术生产电动汽车的各种零件，并希望在自己工厂组装苹果汽车。
60万元新购的路虎车，还没开到4个月，就发生了全车底盘泡水的事情，并且进水原因还是因为车辆出厂制造缺陷，重庆的王先生就遭遇了这样的烦心事。据媒体报道，今年1月份，重庆的王先生，花费57万余元在重庆惠通嘉华汽车销售服务有限公司购买了一辆路虎发现5”型号汽车。然而在4月9日，新车驾驶不足4个月时，他偶然发现底盘有水波声，仔细检查后，发现底盘已经是满水状态，车辆座舱也有水漫出，整车底盘都水泡。随后，王先生将车辆送
4月22日，在110周年校庆来临之际，清华大学集成电路学院正式成立。作为我国集成电路人才培养的重要基地，学院致力于破解当前“卡脖子”难题，同时让未来不再被“卡脖子”。
“ 510 新国货大赏百大宝藏国货”，并作为“中国正当潮”合作伙伴，入驻人民日报新媒体打造的“有间国潮馆”。日前，阿道夫总裁李志珍在接受人民日..
EDGENAT这是一家国人开的vps云服务器主机商，主要是提供香港、韩国、美国的CN2 GIA线路的vps，支持windows和Linux系统，针对国内进行了优化。..
5月13日，QQ安全中心发布《关于严厉打击利用QQ平台进行赌博违法犯罪活动的公告》公告中称，近日，QQ安全团队协助广西梧州警方成功侦破一起红包建群..
5月13日，2021中国便利店大会在长沙召开，大会预测了便利店行业的未来趋势，下沉市场成为便利店行业新风口。目前，二线及以下城市的年轻消费者占比..
近年来，作为民族洗护品牌代表的阿道夫不断向市场贡献着高质、新潮的产品，为消费者的洗护体验带来了重重惊喜。在参加天猫 510 新国货大赏活动期间..
4月28日，小米科技有限责任公司申请注册“XIAOMI PAY”商标，国际分类为金融物管，目前商标状态为“商标申请中”。..
本周，微软给 Edge Insider 测试者们带来了多个新消息。首先，Microsoft Edge 的 92.0.884.2 版本已转入 Dev 通道，但这里的变化还不是很大。其次..
近日，快手正在灰度测试同城团购功能，快手在App“同城”页面的上端，新增本地餐饮服务专区，分为特惠团购、榜单推荐、超赞福利三大板块。 ..
近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“一种消息展示的方法、消息处理的方法及装置”专利，公开号为CN110011907B。企查查专利摘要显示，本申请用于..
经济新常态下，消费对经济增长的贡献愈发重要，这也是人们美好生活的体现。“十四五”期间，扩大消费已成构建国内统一大市场的着力点之一。在消费..
“大家好，我是小刚，盒盒盒盒。”一口地道的河南话，伴随着爽朗的笑声，是UP主“田野上的繁荣”每期视频的标志性开场白。..
5月13日下午，联发科宣布正式推出天玑5G SoC系列最新产品天玑900”。这是天玑家族的第12名成员、天玑900系列的开山之作，也是首次将旗舰级规格全面..
5月12日-14日，蚂蚁集团启动蚂蚁云客服电话客服招募，时间地点自由，每日工作仅6小时，月收入最高可达7K+，更有机会加入蚂蚁集团。据了解，蚂蚁云..
自从马斯克狂吹比特币之后，这种数字货币的价格已经暴涨达两万美元，特斯拉也利用炒币”收获颇丰，甚至超过了全年卖车的利润，马斯克本人也因此成..
三星电子周四表示，公司将在2030年前向非存储芯片投资171万亿韩元（约合1511亿美元），高于在2019年宣布的133万亿韩元的投资目标。..
节日节点早已是品牌营销必争之地，快手磁力引擎借势五一节日热度，以平台高流量加持乘势而上，再造极具影响力的全民互动活动，携手品牌共度“五一..
今天，联发科发布了天玑系列新品天玑900，这颗芯片基于台积电6nm工艺制程打造，采用Cortex A78架构，由2Cortex A78 2.4GHz+6Cortex A55 2.0GHz组成..
据国外媒体报道，苹果公司周三发声明中表示，上个月才加入公司的前Facebook广告产品经理安东尼奥・加西亚・马丁内斯 (Antonio Garcia Martinez) 已..
据国外媒体报道，在芯片代工方面，虽然三星电子的份额与台积电相比有不小的差距，但在制程工艺方面，他们是唯一能基本跟上台积电节奏的厂商，7nm和..
近日，上海市经信委、浦东新区政府、徐汇区政府与小冰公司在上海签署战略合作框架协议。根据协议，小冰公司将在上海建立全球商业运营总部和全球商..