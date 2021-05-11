技嘉嘲讽中国制造后致歉 网友愤怒：不接受

前言：如果今天的一切是由过往的“积习”堆积，那么今天的看似“勤奋”则或许并不能到达未来，因为前者的发展是线性的，是一种活在“做更好”下的节拍依赖，而后者是混沌的，汹涌波涛下“去哪”“凭什么”“和谁一起”是核心。没有路径，只有罗盘（本质价值的标准），只能由未来定义现在，因为立足未来才有资格活下去，才有可能活上去。这句话对于制造业如此，对于制造业的选择亦是如此。本文仅代表作者观点。作为“十四五”开局的