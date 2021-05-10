方便了！2022年将全国推广驾照电子化 网友：口袋可以不用那么鼓了

据外媒报道，当谈到减少伤害时，一些研究表明，从吸食传统香烟转为吸食电子烟可能是有益的，因为它消除了与烟草有关的焦油和其他问题。然而，从另一方面来说，有越来越多的研究发现，当涉及到肺部健康时，同时吸食香烟和电子烟是一个坏主意。关于这一主题的最新研究来自麻省总医院，专家们发现，与只吸食香烟或只吸食电子烟的人相比，同时吸食香烟和吸食电子烟的人更有可能出现呼吸问题，如喘息和咳嗽。这一发现是基于对烟草与健康