方便了！2022年将全国推广驾照电子化 网友：口袋可以不用那么鼓了

今日，公安部举行发布会改革12项便利措施，称将在2022年全国推广驾照电子化。
而从今年6月1日开始，电子驾驶证将在天津.成都、苏州3个城市试点发放，并逐渐扩大试点。
据悉，届时驾驶人可通过全国统一的“交管12123”手机APP申领。
电子驾驶证具有统一性、实时性、安全性等特点，可动态显示驾驶证准驾车型变化、交通违法记分等状态。
对此，网友们热议称“挺好的”“口袋可以不用那么鼓了”“期待”。
今日，公安部举行发布会改革12项便利措施，称将在2022年全国推广驾照电子化。
而从今年6月1日开始，电子驾驶证将在天津.成都、苏州3个城市试点发放，并逐渐扩大试点。
据悉，届时驾驶人可通过全国统一的“交管12123”手机APP申领。
电子驾驶证具有统一性、实时性、安全性等特点，可动态显示驾驶证准驾车型变化、交通违法记分等状态。
对此，网友们热议称“挺好的”“口袋可以不用那么鼓了”“期待”。
今天，公安部推出12项交管改革新措施。其中，除了自动挡科目二考试减少为4项之外，最受关注的消息莫过于电子驾照要来了。在今天的新闻发布会上，公安部宣布自2021年6月1日起，在天津、成都、苏州3个城市试点机动车驾驶证电子化，动态显示驾驶证准驾车型变化、交通违法记分等状态，2022年在全国全面推广。据悉，驾驶人可通过全国统一的交管12123”手机APP申领机动车电子驾驶证，在办理交管业务、接受执法检查时使用，并拓展客货运输
大家期待已久的电子驾照终于来了。据央视消息，今天，公安部推出12项交管改革新措施，其中明确：今年6月1日起，在天津、成都、苏州3个城市试点机动车驾驶证电子化，动态显示驾驶证准驾车型变化、交通违法记分等状态，2022年在全国全面推广。据悉，驾驶人可通过全国统一的交管12123”手机APP申领机动车电子驾驶证，在办理交管业务、接受执法检查时使用，并拓展客货运输、汽车租赁、保险购置等社会应用场景，为驾驶人及相关行业提供?
深圳市麦克韦尔科技有限公司创建于2006年，是一家专业从事电子烟（E-cigarette）和开放式电子雾化设备( Advanced Personl Vaporizer)研发、生产和销售的科技创新型企业。我们坚持聚焦战略，对电子烟等新型无烟产品领域持续进行研发投入，以市场需求和前沿技术驱动的创新，使我们始终处于行业前沿，引领行业的发展。并致力于成为一家极具创新力和国际化视野的国际一流公司。我们不仅为全球30多个国家和地区的包括大型烟草巨头在内的
LG电子在巴西陶巴特工厂的生产工人近日举行无限期罢工，以抗议该公司退出智能手机业务后提出的薪酬计划。
4月28日，国家市场监管总局、公安部、人力资源和社会保障部、住房城乡建设部、人民银行、税务总局等六部门联合印发《关于进一步加大改革力度不断提升企业开办服务水平的通知》。 明确提出：不断扩大电子营业执照和电子印章同步发放和应用试点范围、继续推动电子印章应用、鼓励各地完善并推广电子印章应用，大力推动企业开办要素电子化。(截图自政府官网) 同日，市场监管总局召开“就优化企业开办服务、营造良好营商环境有关情况”
电子雾化新媒体蓝洞新消费（BlueHole）与品牌口碑大数据研究机构数字品牌榜（DBRank）于4. 16 联合发布了第一季度中国电子烟品牌心智占有率排行榜。本榜单聚焦不同品牌在不同定义维度下比较，从而得到品牌在用户头脑中的心智占有率，让企业的传播效果可衡量、让用户的口碑反映更真实。榜单中看出，小野Q1 排名第五，心智占领率达到了1.16%，相较于 2020 年Q3、Q4 排名稳定提升。得益于新CEO季岳林的加入，小野在品牌BD、供应链完善
世界卫生组织数据显示，目前全球烟民数量突破10亿。而仅我国就存在高达2.87亿烟民，数量世界第一。这一烟民数字超过了第二名到第十名的数量总和。
摩根大通（JP Morgan）最近提到了三星电子进行一项并购交易的可能性。传闻三星电子将收购一家芯片公司，目前候选的名单包括美国的恩智浦，德州仪器和微芯科技。
【TechWeb】4月24日消息，深圳顺络电子股份有限公司近日发布了投资者关系活动记录表。在被提问未来融资计划时，顺络电子表示目前现金流量较为充足,扩产计划根据客户及市场应用推动状况有序进行中，后续将立足于公司的长远规划，根据项目具体投资进度及规划资金需求制定适当的相应融资计划,包括考虑多种融资方案。以下为记录表原文：请简单介绍一季度业绩增长的主要原因？答：（1）公司产品主要应用于电子产品的信号处理领域和电源?
1月22日晚，电子烟品牌悦刻在美上市，当日暴涨145.9%，市值超过458亿美元。悦刻上市暴涨，预示着这两年看似沉寂的电子烟行业重新站上风口，而悦刻之外，电子烟的另一条路径也已经浮现，而且比悦刻的成长空间更大，而整个行业的马拉松才刚刚开始。 电子烟行业的两条道路 悦刻悄然上市，不得不说是天时地利人和的结果。一方面，悦刻起步较早，抓住了监管前的空档期，也享受了互联网的红利;另一方面，在去互联网化的监管后，悦刻坚决?
2021 年 4 月 15 日，为期 4 天，由商务部外贸发展事务局、广州市贸促会、广东潮域展览有限公司主办，中国国际商会、广东省贸促会、市商务局、市工信局支持的首届IEAE广州国际电子及电器博览会暨华南电子产品电商选品展（以下简称“IEAE广州电子展”)正式落下帷幕。以“拥内需，拓全球”为主题的IEAE广州电子展，是目前广州乃至华南地区颇具规模的电子电器类展览会。展出面积超40， 000 平方米，吸引 1000 多家电子及家电企业踊跃?
电子烟市场诞生之初，就并不十分有序。在市场上的表现是只需 50 万，就可以建立起一个中端电子烟品牌，至于小厂，已经打出了 9 万起步的口号。这种状况令人非常疑惑。作为电子设备的电子烟企业，没有自己的工厂、原料产地、核心技术等资产，仅是一个品牌，已经可以上市。这种情况，甚至出现在市面上90%以上的电子烟品牌中，为加盟伙伴和用户都带来了潜在的风险。目前仅有铂德选择了重金投入产品技术——这一不被快速发展的行业所看
【TechWeb】4月17日消息，据英文媒体报道，与联华电子签署了图像传感器代工协议的三星电子，还计划向联华电子出售数百套晶圆厂的设备，以支持后者建设芯片代工厂。从英文媒体的报道来看，三星电子是计划向联华电子出售400套晶圆厂设备，这些设备将安装在联华电子的P6工厂。联华电子的P6工厂，目前尚未投产。外媒在报道中提到，联华电子的这一工厂是计划在2023年开始大规模量产，他们希望P6工厂具备每月27000片晶圆的产能。外媒在报
据外媒报道，当谈到减少伤害时，一些研究表明，从吸食传统香烟转为吸食电子烟可能是有益的，因为它消除了与烟草有关的焦油和其他问题。然而，从另一方面来说，有越来越多的研究发现，当涉及到肺部健康时，同时吸食香烟和电子烟是一个坏主意。关于这一主题的最新研究来自麻省总医院，专家们发现，与只吸食香烟或只吸食电子烟的人相比，同时吸食香烟和吸食电子烟的人更有可能出现呼吸问题，如喘息和咳嗽。这一发现是基于对烟草与健康
近日，奥园集团电子印章系统项目启动会在广州奥园集团大厦顺利举行，奥园集团总裁助理兼信息技术中心总经理樊海云以及相关业务条线领导，法大大副总裁兼CSBO总经理曾晓东等出席会议。奥园集团总裁助理兼信息技术中心总经理樊海云法大大副总裁兼CSBO总经理曾晓东（左二）通过此次合作，奥园集团将打造基于法大大电子签约服务平台，与金蝶、SAP等多个系统集成对接的电子印章系统，实现行政、成本、人力资源等多业务线的合同线上化签?
Vivo最近获得了中国国家知识产权局公布的一项专利，该专利是针对具有完整前屏幕主体的可折叠智能手机。
据国外媒体报道，最近又传闻称LG将出售位于越南的工厂，LG电子发新闻稿辟谣称计划将其在越南海防的智能手机生产线改为家用电器生产基地。
LG电子计划将其在越南海防的智能手机生产线改为家用电器生产基地。从而辟谣最近传闻LG将出售位于越南的工厂。
如果你的手机不戴专用眼镜就可以看到3D立体显示效果，那将是什么样的一种体验？这个问题，广东未来科技能给你一个完美的答案，因为广东未来科技旗下有一款不戴专用眼镜就能看到非常好的3D立体效果的手机。这款名叫B01的人工智能立体显示手机出来之后，将手机由平面带向立体时代，AI立体显示必将成为所有显示终端的标配功能。为什么会有这样的预测呢？我们可以设想一些场景。当我们正置身于重庆最复杂的盘龙立交桥上，如果同时有2D?
由于去年年底以来的芯片短缺问题，导致了全球汽车行业在今年年初以来就缺少汽车芯片，多家汽车厂商宣布减产或停产，市场研究机构英国埃信华迈公司预测，2021年第一季度，全球将有100万辆汽车因“缺芯”推迟交付， 2021 年全球汽车产业销售额将减少 600 亿美元。
一份新报告预测，游戏市场将在2021年出现下滑，但不必担心m，这可以完全归咎于大流行病。该行业预计将快速反弹，并在2023年超过2000亿美元收入的里..
5月12日，紫光国微旗下超级SIM卡乌兹别克斯坦UMS首发仪式隆重举行，这是该卡第一次走向海外市场。乌兹别克斯坦是中亚地区人口最多的国家，截止202..
近期，狗狗币作为币圈新贵，可谓是名声大噪，但是你也许想不到，狗狗币的创始人现在依旧还是打工人。据媒体报道，近年随着加密货币行情不断上涨，..
一份新的报告显示，在COVID-19大流行期间，网络犯罪分子的策略发生了变化，特定应用和网络应用攻击明显增加。这些网络攻击占去年所有攻击的67%。在..
日前，在EEC的数据文档中，出现了RX 6600 XT显卡的身影，不同于此前传言配备6GB或者12GB显存，文档显示这款显卡采用8GB显存。随后有爆料进一步确证..
建造具有大规模处理能力的超导量子计算机的秘密可能是一种普通的电信技术--光纤。美国国家标准与技术研究所（NIST）的物理学家已经测量并控制了一..
亚马逊今天上午宣布了对其Echo Show系列智能屏幕的小幅更新。最有趣的一点是在Echo Show上增加了一个平移和变焦相机。该功能与Facebook的各种Port..
对于电动车的消费者来说，最大的痛点，除了充电不便之外，还有因为使用几年后，电池衰减所带来的车辆贬值问题。电池性能下降，换电池又是一笔不菲..
一位比利时安全研究人员，刚刚发现了一系列印象 Wi-Fi 标准的漏洞，其中一些甚至可以追溯到 1997 年，意味着过去 24 年内销售的设备都会受到影响。..
对于PC电脑来说，2021也许是可以载入史册的红火年头。因为疫情、缺芯、数字货币火爆等多重因素，整机销售看好，主要元件们也是供不应求，显卡的局..
英国伯恩茅斯地区的一家公司因销售假冒苹果设备的充电器而被认定有罪，现在必须支付106670英镑，折合147400美元。在2018年10月英国贸易标准部门的..
1小时前，Google已经完成了在桌面网页版上推出新的Google搜索黑暗模式的工作。所有用户都可以用非常简单的方法在设置界面将自己的Google搜索界面变..
美国宇航局最新的火星车正在开始研究一个曾经有湖泊的古老火山口的地面，之前几周，美国宇航局的 "毅力"号火星车一直忙于充当"机智"号火星直升机的..
大众汽车公司周三宣布今年夏天将开始在德国测试其新的自动驾驶车辆。这家德国汽车制造商的电动ID Buzz货车将使用Argo AI开发的硬件和软件，Argo是..
芯片短缺的影响下，新能源汽车销量依然创下新高。据市场研究机构EV Sales最新数据，2021年第一季度，全球汽车市场实现112.8万辆新能源汽车销量，相..
上周末，承载美国石油管道运输大头的 Colonial Pipeline 公司的基础设施遭遇了可怕的黑客攻击，结果导致供应链停滞和美国油价的大涨。虽然 Coloni..
苹果公司的律师继续要求驳回App Store关于Coronavirus Reporter应用程序的诉讼，声称开发商在 "拼凑"本不应存在的轻率指控。苹果公司此前已经要求..
5月12日消息，有媒体报道称，京东物流计划5月17日至5月21日启动招股，5月28日在港上市，估值约350亿美元（约合人民币2250亿元）。对于上述消息，京..
造车”一词，如今已经成为了各大互联网公司的头号话题。步入到今年以后，先有百度、小米宣布造车，华为开始卖车紧随其后，近日360下场造车一事，也..
5月12日消息，今日，恒大汽车发布公告，首次对外公布专利信息。公告表示，截至公告日，恒大新能源汽车集团（含下属企业）已在中国及国外总共申请专..