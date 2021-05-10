字体超市全新会员模式正式上线，从此不愁商用字！

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字体超市全新会员模式正式上线，从此不愁商用字！

2021-05-10 16:44 · 稿源：站长之家

这些年，随着字体版权意识的不断提高，大家都知道不能随意商用字体，想要商用字体就必须购买版权。

字体超市平台的出现，不仅是一个为字体品牌商家提供了字体版权交易的平台，也为广大用户提供了低价便捷的商业授权方式。

为了满足用户需求，让更多的个人和企业都可以放心低价的使用商用字体，字体超市不断探索新的商业授权模式。

现在，字体超市正式上线全新会员模式，从此您的商用字体我们来承包!

在全新上线的会员模式中，大家在购买字体的时候有了更大的选择空间，不仅支持以个人会员模式，还支持企业会员模式。

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▲点击图片即可查询详情

在个人会员模式方面，字体超市将根据会员免费商用字体数量和会员年限的不同，制定了3种方案的会员套餐。具体如下:

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在企业会员模式方面，针对中小企业，在使用字体曝光量不超过50万次情况下，字体超市根据会员免费商用字体数量和会员年限选择，以及授权公司的数量，细化了企业会员套餐。具体如下:

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简单的说，对于曝光量不超过50万的中小企业，直接购买会员商用套餐既可，新的会员套餐模式相对传统的单个购买授权要优惠很多。

针对大型企业在企业会员模式，当企业使用字体曝光量超过50万次，比如企业会员用于影视传媒、嵌入式使用，以及集团代理购买销售的情况下，字体超市还开通了在线咨询定制服务您只要在线提交相关联系方式，就会提供对应的服务，整个过程省时又便捷。

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▲点击图片即在线咨询详情

截止目前为止，字体超市会员免费商用字体已经达到了1100+款，后续各字体品牌商家依旧会陆续上新会员新品免费字体。

字体超市会员模式入驻了涵盖思雨字库、文道字库、米开字库、敏锐字库、三极字库、禅羽字库、储桂琼字体、神韵字库、汉呈字库、汉标字库、好玩汉字、段宁字体等数十个优秀的字库品牌，字体风格多样，类型不一。无论选择哪一款字体，都会给您的作品设计带来一丝惊喜!

大家可以根据自己的需求，选择合适的会员套餐。在字体超市平台上，不管是选择在线直接购买任意一种会员套餐，还是定制咨询，所有会员字体均为字体品牌商家100%正版商业授权，无需担心版权问题。

此外，为了使会员用户可以更加方便的购买和使用这些会员字体，字体超市客户端也同步更新了全新会员模式，现在下载字体超市客户端，登录购买对应的会员模式，就可以任意切换会员免费字体，为您的设计工作带来便利!

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字体超市是站长之家旗下商用字体网站

主打“创新的授权方式，超市般的价格”。

100%正版商用字体1800+款

字体超市官网:www.font.cn

字体超市客户端:www.font.cn/download/

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