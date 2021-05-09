马斯克在喜剧秀节目谈狗狗币：是货币的未来 和美元钞票一样真实

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:美国东部时间5月8日晚上11:30，喜剧小品类综艺节目《周六夜现场（SNL）》正式开启直播并首次在全球100个国家直播。本次最大的亮点是，马斯克首次主持这个节目，并谈到了对狗狗币的看法。

在节目上，当被问及“什么是狗狗币”时，马斯克的回答是:“（狗狗币）这是货币的未来。这是一种不可阻挡的金融工具，将统治世界。”他还补充说，狗狗币和美元钞票一样真实。

而在主持人开玩笑的提问道:那么，狗狗币是一场骗局（hustle）?马斯克无奈的回答:“嗯……好吧，它是骗局(hustle)。

今年以来，马斯克多次在推特上为狗狗币站台，使得该加密货币短时间内大涨。比如今年2月4日，马斯克突然发推“Doge”，狗狗币涨幅迅速攀升50%。4月初，马斯克在推特上表示将使用SpaceX把一枚狗狗币带到月球上。消息一出，狗狗币直线拉升，当天大涨15%。

不过本周五，马斯克在 Twitter 上发文表示，加密货币“非常有前景，但投资需谨慎”。他还称，人们不应该把毕生积蓄投资在加密货币上，这是很不明智的行为。

那么这次马斯克的发言是否又使得狗狗币上涨呢?让人有些意外的是，答案是否定的。截至站长之家发稿时间，狗狗币价格为0.537美元，24小时跌幅22.47%，市值约为697亿美元。