油管UP主晒AirTag改装 看完我不禁笑了

4月21日，苹果发布了蓝牙追踪器AirTag，售价229元起。消费者只要给易丢物品挂上，打开查找 app 时，就能看到物品在哪里。
近日，为了增加AirTag便携性，油管UP主Andrew Ngal对AirTag进行了改装。
图片截自YouTube
改装后的AirTag更易放进钱包，其主板和电池变成了并排形式，而外观则采用了轻薄的3D打印外壳。
对此，Andrew Ngal表示不建议一般人这么做。而网友调侃称“关键现在也不用钱包了”。
4月21日，苹果发布了蓝牙追踪器AirTag，售价229元起。消费者只要给易丢物品挂上，打开查找 app 时，就能看到物品在哪里。
近日，为了增加AirTag便携性，油管UP主Andrew Ngal对AirTag进行了改装。
图片截自YouTube
改装后的AirTag更易放进钱包，其主板和电池变成了并排形式，而外观则采用了轻薄的3D打印外壳。
对此，Andrew Ngal表示不建议一般人这么做。而网友调侃称“关键现在也不用钱包了”。
在三星开售 Galaxy SmartTag 和 SmartTag+ 之后，苹果也终于在 Spring Loaded 春季发布会上带来了 AirTag 超宽带（UWB）智能追踪器。29 美元的单价（4 件套 99 美元）算不上太贵，但潜在消费者们还是有许多疑问，比如 Find My 的寻物体验到底如何、以及 AirTag 内置电池用完了该怎么办？WCCFTech 在查阅了官方文档后得知，AirTag 旨在为用户提供一年以上的电池续航，且 iPhone 端会在电量耗尽前及时提醒用户更换追踪器的电池。据悉
据外媒报道，尽管苹果追踪器配件AirTags要到4月30日（周五）才正式开售，但一些客户已经提前收到了AirTags。MacRumors读者Johnny向该网站发来了他已经拿到手的AirTags的一系列照片，让人们看到了包装和评论之外的AirTags本身的真实面貌。
苹果公司新的AirTag物品追踪器自上周五开始进入客户手中，虽然该公司试图描述它们可以用来寻找丢失的物品，但许多用户在得知AirTag的位置不能与其他家庭成员分享时，仍然感到惊讶和失望。从表面上看，通过苹果的家庭分享功能分享AirTag的位置应该是不费吹灰之力的，因为家庭分享组中的个人成员可以使用 "查找我的 "应用程序查看其他家庭成员苹果设备的位置，包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和苹果手表。鉴于 "家庭共享 "的特权，许
为了保持YouTube热度，谷歌开发了一种名为Argos的定制芯片，旨在提供最佳的视频质量，并防止过度占用用户宽带或移动月度数据上限。谷歌在一次独家采访中向CNET透露，成千上万的芯片现在正在谷歌数据中心运行。如果你今天上传一段视频，几乎可以肯定的是，Argos芯片会对其进行处理，从而使其可以在世界各地流传。一个具体的好处是：当它处理高分辨率的4K视频时，可以在几个小时内观看，而不是像以前那样需要几天。谷歌在周三的ASPLO
今天凌晨，苹果春季发布会正式召开，首先推出了追踪器配件AirTags。苹果追踪器配件AirTags起售价为229元，四件套售价779元，将于4月23日晚8点开始接受订购。
据外媒报道，如果你有在使用移动数据连接时观看YouTube视频的习惯但又不想为离线视频访问付费，现在有一种新的方法来保存数据。这家公司在Android和iOS上推出了新的视频选项，其将使用户可以更容易地选择质量较低的视频进而减少播放所需的数据量。新功能超越了分辨率选择器功能，该功能可以让用户自己手动选择视频分辨率或也可以将其设置为“自动(Auto)”以便自动调整。现在，这一功能仍被保留下来，但新增的选项菜单还将能让用户?
YouTube宣布，它目前正在测试一项新功能，允许你对视频中的特定时间发表评论，这样任何正在观看的人都可以看到你对视频中相关时刻的评论。由于这只是一个实验性的功能，目前，只有少数人能够访问新版应用程序。可以通过移动YouTube应用程序中视频下评论部分的排序按钮打开带时间戳的评论。当打开时，视频底部的进度条在时间戳中移动时，会弹出评论。
近日因分销纠纷，YouTube TV 从 Roku 应用商城下架，两家公司都互相指责对方，并希望通过消费者向对方施加压力恢复正常业务。对于那些因此受到影响的 Roku 用户，现在可以在索尼的最新游戏主机上继续使用 YouTube TV 了。在上架将近 6 个月之后，索尼的 PlayStation 5 游戏主机今天终于加入到谷歌的支持列表中。对于 YouTube TV 用户来说，这是一个漫长的等待时间，特别是是考虑到 Xbox Series S|X 在上市首日就已经支持该应用。当
YouTube 也加入了短视频大战，目前正大力推广 Shorts 服务，为美国的创作者提供了丰厚的激励措施。在最新的 YouTube Creator Insider 视频简报中确认推出这项服务，在专门的 Creator Studio 部分突出展示，还概述了一些小的功能变化。在印度成功试运行后，YouTube Shorts 最初于 3 月以测试版的形式登陆美国。Shorts 只是在主 YouTube 移动应用中添加了“Shorts”的子栏目，需要在 Home 页面进行滚动然后才能点击 Short 页面。打开
在苹果推出 AirTags 之后，很多的 Android 厂商也准备跟进推出此类物品追踪工具。根据微博数码博主@数码闲聊站分享的信息，国内手机厂商 OPPO 也会推出一款智能追踪器，支持蓝牙和超宽频技术，从而对物品进行精准的追踪。与苹果、三星等其他厂商不同，这款产品会有一个内置电池，并通过 USB Type-C 端口进行充电。这就意味着你不再需要安装纽扣电池，能够根据需求进行充电。此外，由于其内置电池，这也使追踪器更加环保。这一点对O
YouTube TV已经从Roku的频道商店中删除，此前Roku和YouTube TV的母公司谷歌未能达成分销协议，因为Roku指责Google这家科技巨头提出了非正当竞争的要求。为什么重要？这些争吵经常发生在付费电视供应商和线性电视网络之间。但在数字时代，由于谈判破裂，一个主要的流媒体网络将从其平台的频道商店中删除，这是罕见的情况。不过，现有的YouTube TV用户仍可使用该频道，但希望从Roku的频道商店下载该应用程序的新用户将不再有能力这样
上周，外媒已经报道过防止被 iOS 用户被第三方 AirTag 滥用追踪的智能检测技术。根据苹果官方的表述，AirTag 并不是为了追踪儿童或宠物而开发的。所以在 iOS 设备检测到伴随用户出行的未绑定 AirTag 智能追踪器时，就会即时发出警告。此外对于遗失已有三天的 AirTag 来说，也会在位置发生移动时发出声音提醒，以便 Android 移动设备用户也能够发现它的存在。即便如此，一个为针对妇女的暴力行为提供帮助的非营利组织，还是提出了一
作为智能追踪器领域的资深玩家，Tile 在苹果传出要制造 AirTag 的消息后也加大了合作力度。比如为了与苹果的 Find My 寻物网络竞争，Tile 现能够更好地利用亚马逊 Sidewalk 网络，来增强自家智能追踪器客户的使用体验。尽管没有苹果 Find My 网络那样拥有超过 10 亿台设备，但亚马逊数百上千万台 Echo 设备的蓝牙信号也能够为 Tile 提供良好的支撑。由亚马逊开发者网站上的介绍可知，Sidewalk 是一种新颖的网桥协议，可借助现有的?
援引外媒 Android Police 报道，部分用户反馈称桌面端和移动端的 YouTube 已出现自动翻译标题的选项。在启用之后，用户浏览的视频标题、描述和封闭式字幕都被自动翻译。基于该外媒掌握的情报，目前谷歌正邀请部分 YouTube 用户进行测试。他们的主要语言设置为葡萄牙语、西班牙语或土耳其语。有翻译标题的视频会在在标题前面显示一个小的翻译图标。这一变化似乎发生在服务器端，所以更新应用程序可能不会对启用自动翻译功能产生影响
谷歌公司负责 HTML5 媒体事务的 Dale Curtis 抱怨称，他们每天都会收到数百起有关“视频播放时没有音频”的投诉，且其中 95% 都来自于 Windows 平台的用户。按照正常的逻辑，Dale 猜测用户可能遇到了三种情况 ——（1）用户无意间将 YouTube 置于静音状态；（2）系统问题；（3）驱动程序故障。如果是系统问题，那可能是用户连接到了支持音视频传输的 HDMI / DP 显示器，但没有将音源输出正确指定到耳机 / 扬声器。如果是驱动程序问
一些用户反馈称，YouTube的桌面版和移动版已经开始显示自动翻译标题的选项。用户看到的视频显示标题、描述和隐藏字幕，所有这些都是自动翻译的。
据外媒The Verge报道，当地时间周三，威廉王子和凯特王妃为他们自己的新官方YouTube频道发布了一个介绍视频。“小心你说的话，这些人要开始拍摄了，”威廉王子对他微笑的妻子说。然后，视频切入了只能被描述为在公共场合或在他们的各种慈善机构中公开露面的画面。这个新频道到底是为了什么？英国王室自2007年以来一直有一个YouTube频道。而在过去的一年里，当世界上大部分地区处于封锁状态时，该频道已经充满了Zoom会议的记录。从
据外媒The Verge报道，谷歌表示，该公司已经阻止了几个与仇恨言论相关的词汇被用作YouTube视频上的广告关键词。此前，The Markup的一份报告发现，广告商在决定在YouTube上投放广告的位置时，可以搜索 "white lives matter "和 "white power "等关键词。谷歌为广告商提供了数亿个YouTube视频和频道的选择，这些视频和频道与白人至上主义和其他仇恨词汇有关，当外媒开始调查时，发现包括 "所有人的命都重要"（all lives matter）--这
据外媒The Verge报道，YouTube正在推出一系列COVID-19疫苗的公益广告，称这是与伦敦卫生和热带医学学院的疫苗信心项目合作的“第一章”。这些广告于周一开始在美国播放，并在未来几周内随着当地的疫苗供应情况在国际上推广。YouTube在该公司的频道上发布了十几个时长16秒的视频，以及两个31秒的剪辑（一个是英语，一个是西班牙语）和一个将它们串起来的较长的汇编。这些信息鼓励人们通过接种疫苗“回到你所爱的地方”，提供的理由?
部分用户在社交平台、在线论坛上反馈，基于 Chromium 的 Edge 浏览器在全屏观看 YouTube 的时候会出现卡死和崩溃的的问题。包括 Edge 90 稳定版在内的多个版本均反馈存在这个问题。微软表示目前正在研究这个问题，并在 Canary 频道版本中对潜在原因进行修复。某些谷歌服务只在 Chrome 浏览器中工作，谷歌翻译就是一个例子。一些谷歌应用程序在任何 Chromium 浏览器上工作都没有任何问题。为了避免兼容性问题，微软为 Edge 浏览器改
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中国海口 –2021年 5 月 8 日新闻要点：·戴尔携ALIENWARE外星人、游匣G15、XPS及Inspiron灵越等家族新品，为首届中国国际消费品博览会助力打call..
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网络大病救助平台的出现，极大地降低了公众发起筹款的门槛，充分调动起了基层民众的自救、互助能力，赢得了社会的广泛赞誉。水滴公司作为中国领先..
提及母亲节，我们总是很容易被击中内心最柔软的部分。年初爆火的《你好，李焕英》便是快节奏生活下大家对于母爱的一次集体共鸣，“妈妈”永远是人..
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魔兽世界5月8日开启了在线的更新维护，此次的更新内容主要是降低了纳斯利亚堡的女勋爵的难度，这时候才去改动，着实是有点看不懂魔兽世界团队了，..
近日，有不少铂德粉丝发现，在刚刚结束的成都战国迷笛音乐节上，居然出现了铂德的身影。狂野的摇滚趴携手技术流“玩家”铂德，在五一黄金周带来了..
4 月27 日，2021 年庆祝“五一”国际劳动节大会在北京人民大会堂隆重举行，会上，对获得2021 年全国五一劳动奖和全国工人先锋号的个人和集体进行了..
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“听说上帝不能无处不在，所以创造了妈妈。到了妈妈的年龄，妈妈仍然是妈妈的守护神。”《请回答1988》里的这句台词勾勒出很多人对“妈妈”的印象..
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为了构建一个碳中和的绿色未来，除了提升风力和光伏等可再生能源的使用率，还需要大量的电池来满足电动汽车和储能网络的建设。尴尬的是，目前广泛..
马斯克似乎被自己人补了一刀。据外媒报道，来自特斯拉向加州机动车辆管理局提交的一份非正式声明显示，公司CEO埃隆马斯克（Elon Musk）夸大了特斯..
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