油管UP主晒AirTag改装 看完我不禁笑了

4月21日，苹果发布了蓝牙追踪器AirTag，售价229元起。消费者只要给易丢物品挂上，打开查找 app 时，就能看到物品在哪里。

近日，为了增加AirTag便携性，油管UP主Andrew Ngal对AirTag进行了改装。

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改装后的AirTag更易放进钱包，其主板和电池变成了并排形式，而外观则采用了轻薄的3D打印外壳。

对此，Andrew Ngal表示不建议一般人这么做。而网友调侃称“关键现在也不用钱包了”。