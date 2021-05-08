国家网信办回应倒牛奶应援事件：将坚决处置饭圈乱象

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:此前，为助力偶像，部分粉丝购买赞助商奶制品后，“仅要瓶盖不要奶”的浪费食品行为被广大网友批评。

在今日下午的国务院新闻办新闻发布会上，针对“为偶像打榜倒牛奶”事件，网信办表示，其实追星本来无可厚非，年轻人喜欢明星，但是没有底线就成了问题。现在“饭圈”的突出乱象主要表现就是一些组织群体为了自身利益诱导青少年无底线追星，造成的结果是这些青少年在网上谩骂、互撕，包括人肉搜索、造谣攻击、不当消费，类似这样的例子非常多，充斥着金钱和戾气，造成了不良网络文化，也误导和侵蚀了青少年的三观，引起广大家长的忧心、痛心甚至痛恨。

所以今年“清朗”系列专项行动把这项行动列入治理重点。主要从三个方面开展工作:

一是聚焦问题，处置清理有害信息。针对当前网站平台上存在的“饭圈”谩骂互撕、挑动对立、刷量控评，包括教唆过度消费甚至大额消费、网络暴力这些不良行为和现象，第一是清理有害信息，第二是坚决处置职业黑粉、恶意营销的群组账号，这些群组账号建立的目的就是为了操纵这些事情，第三是坚决处置纵容乱象的网站平台，特别是对屡教不改的网站平台，肯定会从严从重处罚。

二是压实平台的主体责任，加强日常管理。按照谁经营谁管理，谁受益谁负责的原则，督导网站平台特别是“饭圈”较为集中的网站平台，组建专门团队加强日常研判，处置这些不良信息。建立粉丝社群管理机制，加强关键环节功能调整，同时对重点人、重点账号进行分类施策。对封闭管理类社区论坛，加强版块版主管理，对账号实施分类管理。从这几个方面对网络平台进一步施加压力，让他们发挥作用。

三是综合施策，力争治本治源。结合开展的专项行动，我们也会进一步加强对“饭圈”群体行为模式和治理方式的深入研究，指导相关网站平台制定社区规则，规范粉丝群体网络行为，尽量从本源上解决问题，引导青少年理性追星。

网信办表示，治理这个问题需要综合施策，需要各方面形成合力共同治理。也希望网站平台和这些明星经纪团队、粉丝后援会加强联系沟通，引导大家理性追星，尽量把这些问题从根源上消灭。