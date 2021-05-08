消息称微软 Windows 10X 项目或被砍掉：开发无限期搁置

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日消息:据 Appleinsider 报道，一份报告表明，微软不会在2021年发布Windows10X，最初发布的版本「可能永远不会到来」。

2019年末微软推出 Surface Neo 双屏笔记本，它搭载专为双屏设备打造的 Win10X 系统。不过在2020年10月，微软无限期推迟了 Surface Neo 的上市计划，而 Win10X 泄露的 RTM 版本也不再只适用于双屏设备。

Petri 在5月7日发布的一份新报告中声称，微软已经无限期搁置了 Windows10X 的开发，并且在今年二月份就已经中止了内部的 Windows10X 的测试，因此微软也不会在今年内正式推出 Windows10X，而微软目前正在将开发的焦点转移到了今年晚些时候发布的 Windows10Sun Valley 更新中，该更新将会是近些年 Windows10最为重要的更新，包含 UI 上的调整以及在诸多增强功能。

在去年泄露的 Win10X RTM 版本中，该系统全面采用 Modern UI 和 Fluent UI 设计语言，不支持 Win32应用，同时必须依托于微软账号在线使用，酷似 Chrome OS，被看作微软面向未来移动设备的全新系统。