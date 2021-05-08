消息称微软 Windows 10X 项目或被砍掉：开发无限期搁置

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > Windows10X最新资讯 > 正文

消息称微软 Windows 10X 项目或被砍掉：开发无限期搁置

2021-05-08 14:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日消息:据 Appleinsider 报道，一份报告表明，微软不会在2021年发布Windows10X，最初发布的版本「可能永远不会到来」。

windows10,微软

2019年末微软推出 Surface Neo 双屏笔记本，它搭载专为双屏设备打造的 Win10X 系统。不过在2020年10月，微软无限期推迟了 Surface Neo 的上市计划，而 Win10X 泄露的 RTM 版本也不再只适用于双屏设备。

Petri 在5月7日发布的一份新报告中声称，微软已经无限期搁置了 Windows10X 的开发，并且在今年二月份就已经中止了内部的 Windows10X 的测试，因此微软也不会在今年内正式推出 Windows10X，而微软目前正在将开发的焦点转移到了今年晚些时候发布的 Windows10Sun Valley 更新中，该更新将会是近些年 Windows10最为重要的更新，包含 UI 上的调整以及在诸多增强功能。

在去年泄露的 Win10X RTM 版本中，该系统全面采用 Modern UI 和 Fluent UI 设计语言，不支持 Win32应用，同时必须依托于微软账号在线使用，酷似 Chrome OS，被看作微软面向未来移动设备的全新系统。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 消息称微软可能砍掉Windows 10X：曾号称要取代Win10

    微软原本预计最快在今年推出Windows 10X，即它最初考虑到双屏设备而构建的操作系统，但根据一份新的报告，整个计划现在已经完全改变。据外媒报道称，微软之所以调整计划原因很简单，希望专注于完整版的Windows 10的开发工作和准时完成预计将在今年秋季发布的重大更新太阳谷”。有消息人士还直言，微软无限期的拖延Windows 10X，极有可能是放弃。Windows 10X在很久以前就被宣布为专门为Windows 10设备打造的现代Windows 10体验，但?

    微软

  • Windows 10X再次被推迟 因为“太阳谷”是现在最重要的工作

    微软原本预计最快在今年推出Windows 10X，即它最初考虑到双屏设备而构建的操作系统，但根据一份新的报告，整个计划现在已经完全改变。而原因是再简单不过了：该公司希望专注于完整版的Windows 10的开发工作和准时完成预计将在今年秋季发布的重大更新“太阳谷”。Windows 10X在很久以前就被宣布为专门为Windows 10设备打造的现代Windows 10体验，但微软后来确认新的操作系统将首先推出，只支持单屏幕电脑。而正是因为这种新的双屏形

    微软

  • Windows 10X生死未卜 但我们可以把那个居中的任务栏握在手中

    生死未卜的Windows 10X的标志性界面变化之一是新设计的任务栏，它的特点是图标居中，很像macOS的Dock。现在，这款操作系统的更新已经被推迟，中意该设计的粉丝将不得不寻找其他方案，如果你不想转换到macOS，有一个小工具可以帮到你。TaskbarToDock是一个由开发者Valaut开发的小程序，它可以创建一个类似于macOS Dock的任务栏。特色功能如下：改造一个将图标置于中心的任务栏可根据窗口大小自动隐藏任务栏可根据任务栏上的程序，动

    小程序 https

  • 微软Windows 10用户提供免费的迷彩主题墙纸包

    微软已经有一段时间没有公布新壁纸了，但现在工作似乎又重新开始了，为了庆祝春天的到来，你可以在微软商店下载一套新的免费Windows 10主题。这款主题可以与森林迷彩版本设计版的微软蓝牙鼠标完美搭配。如果你觉得天气还没有热起来，微软为你准备了另一个版本："北极迷彩特别版"的高质量墙纸:下载该系列后，进入 "开始""设置""个性化""主题"，点击你喜欢的主题。要应用和改变到最合适的颜色，根据当前的墙纸，点击自定义颜色自动选

    微软 https 鼠标

  • Windows 10预装的微软Office应用将迎来一项大升级

    Windows Latest 报道称，微软正在缓慢清理 Windows Store 中的原生应用，并以“渐进式 Web 应用”（简称 WPA）取而代之。早在 2019 年，软件巨头就已经将 Windows 10 上的原生“My Office”生产力套件，换成了简称“Office”的 Web 应用。对于用户来说，这意味着你无需打开浏览器，即可访问 Office.com 。最新消息是，微软正在打造用以取代当前版本的新款 Office 应用，并且作为 Word、PowerPoint 和 Excel 这三款主力软件的新枢纽

    微软 百度 网易

  • 微软将向 Windows 10 任务栏增加「新闻和天气」功能

    日前微软通过官方博客宣布，将向 Windows10用户推送「新闻和兴趣」任务栏小工具，该工具开启后将在任务栏中呈现天气信息，鼠标悬停后则会呈现用户感兴趣的新闻、体育、股票、交通等资讯的信息面板。

    Windows10 微软 WindowsInsider

  • Windows 10将获得更多Fluent动画 提升系统交互体验

    除了启用圆角边缘设计外，即将到来的 Windows 10 21H2 功能更新还将会带来其他的视觉改进。在最新预览版中，微软已经启用了全新的动画来替代经典的“zoom”缩放动画。新的动画发生在你关闭和打开应用窗口时，如运行、命令提示符、资源管理器等。在 Feedback Hub 的新帖子中，微软已经确认在 21H2 功能更新中会基于 Fluent Design System，引入更多的动画。微软表示：“[对于 Fluent 动画]的反馈已经提交给团队。而作为开端，我们在

    微软 zoom

  • 消息称微软正在开发全新 Windows 10 应用商店

    消息人士称，新的商店将有三个大的变化，这将有利于开发者。包括允许开发者向应用商店提交未打包的Win32应用;允许开发者在自己的内容交付网络（CDN）上托管应用和更新;允许开发者在应用中使用第三方商务平台 这些变化将允许开发者将他们的Win32应用带到新的应用商店，而无需对其现有代码进行任何修改。

    微软 Windows10 应用商店

  • 微软将于七月起彻底移除 Windows 10 系统自带 Adobe Flash Player

    日前微软宣布，将于将于7月推出21H1版本更新，以删除系统自带的 Adobe Flash Player。这个更新只会删除系统自带的 Adobe Flash Player，用户自己安装的相关软件并不会受影响。

    Flash 微软 Windows10

  • 微软将于明天发布新一期Windows 10累积更新

    微软正准备为所有仍在接受安全更新的操作系统版本推出新的Windows 10累积更新。此次推出将作为2021年4月 "补丁星期二 "周期的一部分，当然，其重点是针对操作系统中发现的漏洞进行安全改进。毋庸置疑，所有用户都应该尽快安装这些累积更新，不过正如我们从痛苦的经历中了解到的那样，这样做有时并不是最好的主意，因为它们可能会带来微软一开始没有意识到的各种问题。2021年4月的Patch Tuesday周期还将为Insider builds带来额外的?

    微软 漏洞

  • Windows 10任务栏现在会推送微软Edge的PWA网络应用

    在最新的A/B测试中，微软正在使用Windows 10的任务栏推送YouTube、Facebook、Office等Chromium Edge驱动的PWA网络应用。微软新的Edge弹出窗口将在应用一般Windows更新后出现，或者当你正常使用其他应用时出现。如果你的Windows 10 2020年10月更新版或更新版本，无论你的任务栏上是否有Edge浏览器图标，你可能很快就会开始看到一个新的弹窗，鼓励尝试Edge驱动的PWA网络应用。弹出的通知中写道："直接进入顶级网站"，微软解释说，它?

    微软 网站 facebook

  • Windows 10的更新系统将在今年7月彻底删除Flash Player

    微软正在缓慢地从所有版本的Windows 10中移除Flash Player。移除Flash Player的可选更新自2月起可供下载，但作为 "分阶段"推出方法的一部分，它会在不同的时间段为用户显示出来。与去年的公告一致，微软已经悄悄确认，Adobe Flash Player最终将随着"补丁星期二"的强制性安全更新从每个系统中消失。在2020年，微软解释说，Flash Player将被分阶段移除。该公司首先在其网络浏览器（Edge和IE 11）上结束对Adobe Flash Player的支持。2

    微软 adobe

  • 微软将在7月份终止对Windows10的Adobe Flash支持

    adobeflash已经到了生命的尽头。最后一颗钉子来自微软。即使Adobe在2020年的最后一天正式终止了对Flash的支持，Flash仍然是Windows10的一个组件，直到微软发布Windows10的21H1更新。此更新的推出将于本月开始，它将从操作系统中删除Flash组件Verge在发布到Windows博客的更新中引用了这一变化。标题为"adobeflashplayer支持结束时的更新"，它概述了一个名为"删除adobeflashplayer的更新"的组件将包含在7月开始的windows10累积更新版

    adobe 微软 sem

  • 微软Windows 10月活跃设备数量超过13亿台

    在今天召开的财报电话会议上，微软透露 Windows 10 月活跃设备数量超过 13 亿台。这个新里程碑是微软宣布超过 10 亿台设备一年之后发生。这种快速增长很大程度上归于新冠疫情让在家远程办公成为新常态，导致消费者对 PC 的需求快速增加。在上一季度的收益报告中，微软报告说 Windows OEM 收入增长了 10%，这意味着其合作伙伴已经销售了更多的 PC。同样，根据该公司的报告，Surface 的收入也增长了 12%。采纳 Windows 10 的另一个潜

    微软 百度 网易

  • 微软将于下月结束对Windows 10 1909版的支持

    微软近日发出提醒，警告用户Windows 10 1909版本的服务结束时间即将到来，建议所有人应该在5月11日之前更新到更新的版本。这意味着下一个补丁周二周期将带来Windows 10版本1909会迎来最后一次安全更新在那之后，这个版本将被淘汰。运行它的电脑不会得到任何新的补丁，操作系统中的漏洞或小毛病将得不到修复。微软表示，连同Windows 10版本1909的四个基础版本（包括Home、Pro、Pro for Workstations和Pro Education），该公司还将退

    微软 ofo 漏洞

  • Windows 10 Linux子系统已提供对GUI应用程序的初步支持

    微软今日宣布：Windows 10 中的 Linux 子系统（简称 WSL），现已提供了对图形用户界面（GUI）的初步支持。这意味着我们不仅可以借助 WSL 来执行命令行程序，也能够在 Windows 10 上更好地运行跨平台的 Linux GUI 应用。对于开发者来说，这也方便了他们在 Linux 环境中对相关程序进行测试。（来自：微软开发者博客）WSL 上的 Linux GUI 应用程序，还提供了对音频 / 麦克风的开箱即用支持，以及对 GPU 加速的 3D 图形支持。Linux GUI

    微软 京东 爱奇艺

  • Windows 10更新修复了一个可能扰乱备份的关键错误

    随着2月份的Windows 10更新，微软破坏了两项功能，一些用户的英特尔网络摄像头和文件历史备份工具。虽然微软在反馈中心的帖子中承认了网络摄像头的问题，但该公司从未承认Windows 10内置备份功能存在问题。对于那些不熟悉的人来说，文件历史记录是Windows 10的备份解决方案，可以将特定的文件或文件夹保存到备份设备中。文件历史记录是一种自动备份工具，也被称为 "设定后就忘记的备份方案"，它要求你有一个外部驱动器连接到你的电

    微软 摄像头 英特尔

  • Windows 10累积更新导致多款游戏出现卡顿、闪屏等问题

    根据 Reddit 社区上多个游戏子版块上的多个游戏帖子，微软近期发布的 Windows 10 累积更新产生了一些比较严重的问题。导致游戏问题的累积更新是 KB5001330 和 KB5001337，导致图形驱动程序错误。网友 Danny1145 在帖子中写道：没错，我在 RTX 3070 和 R5 3600 上都出现了这种情况。在《毁灭战士：永恒》中出现持续的停顿情况。这个游戏 BUG 似乎是安装 Windows 10 累积更新之后出现的，一般通过多次重装更新、多次重装显卡驱动或多

    游戏 微软 reddit

  • Windows 10 21H2将提供升级版Windows Tools集合

    在 Windows 10 21H2 功能更新的最新预览版中，微软对“管理工具”文件夹进行了升级，为集合中增加了很多的工具。在最新的 Build 21354 更新中，微软将“管理工具”（Administrative Tools）替换为“Windows 工具”（Windows Tools），其中包含了更多的工具。微软将“Windows 系统”（Windows System）、“Windows 附件”（Windows Accessories）、“Windows PowerShell”等快捷方式移动到 Windows Tools 文件夹中。微软逐渐将控制?

    微软

  • 微软正在开发新的Windows商店 对所有Win32应用程序和游戏开放

    微软正在对其Windows应用商店进行一次大修。据Windows Central报道，该软件制造商计划在今年晚些时候发布一个更新版本的商店，将对所有类型的应用程序和游戏更加开放。这可能为开发者铺平道路，使其能够向商店提交任何传统意义上的Windows应用程序，包括Chrome或Firefox等浏览器，甚至允许应用程序中的第三方商务平台。如果微软在今年晚些时候实现了这一传言中的全面改革，这对Windows上的应用商店来说是一个很大的转变。目前，Win

    微软 游戏 zoom
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM