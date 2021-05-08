苹果聘请思科前传媒主管 Stella Low 为全球传播副总裁

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 苹果最新资讯 > 正文

苹果聘请思科前传媒主管 Stella Low 为全球传播副总裁

2021-05-08 09:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日消息:据Appleinsider报道，苹果公司周五证实，该公司已聘请前思科高管Stella Low担任其新的全球企业通信副总裁。作为企业传播副总裁，Stella Low将直接向苹果公司CEO蒂姆·库克汇报。她将担任自2019年10月前任公共关系主管Steve Dowling离开公司后一直未填补的职位。

苹果手机，iPhone12 (3)

Stella Low为苹果的世界级传播团队带来了她卓越的经验和领导力。苹果公司表示Stella Low是一个卓越的领导者，苹果公司在给BuzzFeed新闻的一份声明中写道，确认了Stella Low的聘用。

Stella Low是一位技术行业的资深人士。她曾是网络巨头思科的传媒主管。在此之前，她曾在Unisys和戴尔公司担任通信部门的高级副总裁。这位高管的聘用将为Phil Schiller分担一些压力，自Steve Dowling于2019年离职后，他一直在管理苹果公司的公共关系部门。

Stella Low的聘用正值苹果公司的关键时刻，苹果公司目前正与Epic Games就应用商店反垄断指控进行法律诉讼。此外，苹果最近的隐私变化使该公司与Facebook发生了争议，后者对一项要求应用程序在跟踪用户之前获得许可的功能持异议。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 苹果聘请思科公司首席执行官为公关主管

    据国外媒体报道，苹果任命思科首席沟通官斯泰拉·劳（Stella Low）担任该公司通信主管。她将向该公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）汇报工作，以副总裁的身份领导外部沟通和公关事务。

    苹果 戴尔 思科

  • 库克考虑卸任苹果CEO，谁会是下一任接班人？

    近日，苹果公司现任CEO Tim Cook（蒂姆·库克）在4月5日接受采访时表示，目前状态还不错，暂时不会卸任，但10年太久了，不可能再留任10年。这意味着，10年之内库克就会退下苹果CEO的位置

    库克 苹果CEO 苹果公司

  • 《堡垒之夜》引发大战！Epic/苹果诉讼即将开庭：库克缺席

    据相关媒体最新报道，Epic Games与科技巨头苹果的反垄断诉讼案将于5月3在加州Oakland正式开庭，并将会持续数周时间。此前法官曾表示希望双方CEO出席审理，但最新报道称Epic Games首席执行官蒂姆·斯威尼（Tim Sweeney）将如约出庭，而苹果方面派出了App Store主管菲尔·席勒（Phil Schiller），其CEO蒂姆·库克将缺席此次审理。据悉，此次Epic Games与苹果的纷争始于2020年8月，当时Epic Games向《堡垒之夜》移动端玩家提供直接通?

    epic 苹果 游戏

  • 库克：iPhone 12是苹果上季度最畅销机型

    苹果今日公布了2021财年第二财季的财报数据，自然时间截至3月27日。当季苹果实现896亿美元营收，同比大增54%。其中iPhone带来的收入达到了479.4亿美元，同比增加就65.5%。在财报活动中，苹果CEO库克表示，iPhone 12是该季度苹果最畅销的手机。注意这里的iPhone 12就是标准版iPhone 12，因为库克紧接着表示，iPhone 12 Pro/Pro Max同样有着很高的需求。看见没？对iPhone 12 mini只字不提，心疼下按照分析师郭明錤的说法，苹果今年秋

    苹果 库克

  • 库克苹果启动两亿美金的基金来投资生产性森林以实现碳中和

    苹果首席执行官库克在今天早上通过社交媒体表示，苹果启动了两亿美金的基金来投资生产性森林，帮助在2030年实现碳中和。

    库克 苹果 碳中和

  • 在COVID-19激增之际，苹果CEO蒂姆•库克承诺支持印度

    据国外科技媒体报道：苹果首席执行官蒂姆•库克（timcook）在COVID-19激增之际宣布支持印度"随着印度COVID-19病例的毁灭性增加，我们想到的是医务工作者、苹果家族以及所有；她正努力度过这场可怕的流感大流行的阶段；他说"苹果公司将捐款支持当地的救灾工作；库克补充道。

    苹果 库克

  • 苹果大中华区营收大增87%：库克称对中国市场继续看好

    苹果公司今天发布了2021财年第二财季业绩。报告显示，苹果公司第二财季净营收为895.84亿美元，比去年同期的583.13亿美元增长54%；净利润为236.30亿美元，比去年同期的112.49亿美元增长110%。苹果公司第二财季来自于iPhone的营收为497.38亿美元，相比之下去年同期为289.62亿美元，而其中iPhone 12系列全球热卖是一个主要原因。苹果公司今天发布了2021财年第二财季业绩。苹果每个产品类别的营收都实现了两位数的增长，其最重要的产品

    苹果 库克 ipad

  • 苹果CEO库克：M1芯片版Mac电脑销量已超过英特尔版

    据国外媒体报道，在苹果2021春季发布会上，苹果首席执行官（CEO）蒂姆·库克（Tim Cook）表示，搭载苹果自研芯片M1的Mac电脑销量已经超过了搭载英特尔处理器的Mac电脑。

    苹果 库克 M1芯片

  • 库克苹果M1芯片版的Mac销量超过了英特尔芯片的版本

    据苹果首席执行官蒂姆·库克的介绍，在2020年11月发布的M1芯片版本MacBook Air，MacBook Pro和Mac mini的销量现在占了Mac的大部分销量，超过了采用英特尔处理器的Mac电脑。

    苹果 苹果m1芯片 Mac电脑

  • 库克：疫情结束后，在家工作仍将“非常重要”

    据外媒报道，蒂姆·库克认为，即使在新冠病例数量下降后，许多公司仍将继续先前的远程工作方式。虽然有些人认为，在家工作只是大流行的暂时副作用，但苹果打赌，远程工作可能会比新冠持续更久。库克在周三的季度财报电话会议上表示：“疫情一旦结束，许多公司仍将继续以混合模式运营。在家工作仍将非常关键。”苹果本季度实现了创纪录的增长--同比增长53.6%。其中，iPad的表现胜过其他所有设备，其在本季度的销售额增长了78%以上，

    库克 苹果 ipad

  • 思科CEO：预计全球芯片短缺将至少再持续六个月

    美国网络设备制造商思科公司的首席执行官Chuck Robbins日前表示，全球计算机芯片短缺将持续到大约2021年年底。

    思科 芯片 英特尔

  • 巴菲特大赞蒂姆·库克 称其为全球最好的经理人之一

    在伯克希尔·哈撒韦公司年度会议中，沃伦·巴菲特（Warren Buffet）对蒂姆·库克（Tim Cook）赞誉有加，称他是苹果的“出色经理人”，“全球最好的经理人之一”。在本周六的直播中，沃伦·巴菲特回答了股东们关于伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）公司发展及其投资的问题。在雅虎财经放出的视频中，巴菲特说道：“这真是一个非同寻常的苹果公司。库克曾被低估了一段时间。他是世界上最好的经理人之一。他带来的产品受到了很?

    库克 巴菲特 乔布斯

  • 库克：ATT功能反响强烈 更尊重消费者意愿

    苹果表示用户对 App Tracking Transparency（ATT）反响强烈，并重申该功能旨在让用户掌控自己的隐私。该功能于本周在 iOS 14.5 中首次亮相，要求开发人员在跨其他应用和服务跟踪用户之前，先征得用户的许可。尽管受到隐私组织的称赞，但一些依赖用户数据的大公司对该功能提出了批评。在周三苹果发布的 2021 年第 2 季度财报电话会议上，苹果首席执行官蒂姆·库克表示，ATT 专注于用户，并使他们能够做出有关自己隐私的决定。库克表

    苹果 库克 隐私

  • 库克要求扎克伯格删除剑桥分析丑闻后的数据：纽约时报

    据国外科技媒体报道：Facebook首席执行官马克•扎克伯格（Mark Zuckerberg）在2019年曾要求苹果公司（Apple）首席执行官蒂姆•库克（Tim Cook）；据《纽约时报》报道，在剑桥Analytica丑闻的余波中，微软提出了处理用户隐私问题的建议。库克建议Facebook删除所有在其核心应用程序之外收集的关于人的信息。这个建议留给扎克伯格的是"；惊呆了"；报道援引消息人士的话说。

    facebook 库克 扎克伯格

  • 库克：M1处理器Mac同期销量已超Intel版

    在今天凌晨的苹果发布会上，媒体注意到库克的一席话，他表示，尽管去年11月才推出，但搭载M1处理器的MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini销量已经占据Mac电脑的大部分，超过同期的Intel处理器款式。目前在苹果官网，Intel处理器的MBA已经下架，MBP13寸部分、16寸全部和Mac mini部分还能选。另外，今天新鲜发布的iMac一体机同样搭载M1处理器，就连iPad Pro也干脆上马M1，出乎不少人的预料。按照苹果的安排，将在2022年底前完成Mac产

    苹果 macbook arm

  • 中高端手机出货量上升 蓝思科技2020年净利润翻倍

    【TechWeb】4月25日，蓝思科技（300433）4月25日晚间披露2020年年报，公司2020年归属于上市公司股东的净利润48.96亿元， 同比增长98.32% 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。公告称，近年主流中高端智能手机以5G智能手机为主，智能手机的前后盖保护玻璃、摄像头、金属中框等部件不断升级，大量应用了新材料、新工艺、新设计，中高端智能手机的出货量、市占率持续上升，市场需求旺盛。

    思科 摄像头 上市

  • 库克：iPhone12更新换代用户数达到顶峰

    据国外媒体报道，财报发布后，苹果管理层召开电话会议，库克表示，iPhone新用户和换新用户都有两位数增长，上季度更新换代的用户数量应达到了顶峰。

    苹果 库克 手表

  • iPad、Mac销量崛起：库克预警这两大系列将出现芯片短缺

    对于苹果来说，除了iPhone销售喜人外，iPad和Mac的表现同样不弱。最新公布的财报显示，来自于Mac的营收为91.02亿美元，相比之下去年同期为53.51亿美元；来自于iPad的营收为78.07亿美元，相比之下去年同期为43.68亿美元。此外，来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为78.36亿美元，相比之下去年同期为62.84亿美元；来自于服务的营收为169.01亿美元，相比之下去年同期为133.48亿美元。对于iPhone的热销，库克接受采访时表示，我们

    ipad 苹果 库克

  • 再也不用担心别人“模仿你的脸” 「库克智能」新品通过BCTC安全认证

    为安全加码，「库克智能」受邀参加第四届数字中国建设峰会数字政府展区 近日，专注于人工智能3D视觉解决方案的库克智能，发布了二代新品——“KK3D-MK1” 。目前，该产品已通过了中国银行卡检测中心(BCTC)的安全认证，达到国家认证的金融支付级安全标准，而库克智能也将带着通过BCTC权威认证的新产品在第四届数字中国建设峰会福州建设成果展亮相。 据悉，第四届数字中国建设峰会将于4月25日到29日在福州市举行，库克智能受邀参加?

    库克智能

  • 库克：如果AppStore允许使用第三方支付系统，将变得混乱

    在最近接受《多伦多星报》采访时，苹果首席执行官蒂姆·库克谈到了各种各样的话题，从应用程序跟踪透明度到苹果公司与《堡垒之夜》开发商Epic Games就App Store政策进行的法律斗争。

    AppStore 库克 苹果支付
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM