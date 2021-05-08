苹果聘请思科前传媒主管 Stella Low 为全球传播副总裁

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日消息:据Appleinsider报道，苹果公司周五证实，该公司已聘请前思科高管Stella Low担任其新的全球企业通信副总裁。作为企业传播副总裁，Stella Low将直接向苹果公司CEO蒂姆·库克汇报。她将担任自2019年10月前任公共关系主管Steve Dowling离开公司后一直未填补的职位。



Stella Low为苹果的世界级传播团队带来了她卓越的经验和领导力。苹果公司表示Stella Low是一个卓越的领导者，苹果公司在给BuzzFeed新闻的一份声明中写道，确认了Stella Low的聘用。

Stella Low是一位技术行业的资深人士。她曾是网络巨头思科的传媒主管。在此之前，她曾在Unisys和戴尔公司担任通信部门的高级副总裁。这位高管的聘用将为Phil Schiller分担一些压力，自Steve Dowling于2019年离职后，他一直在管理苹果公司的公共关系部门。

Stella Low的聘用正值苹果公司的关键时刻，苹果公司目前正与Epic Games就应用商店反垄断指控进行法律诉讼。此外，苹果最近的隐私变化使该公司与Facebook发生了争议，后者对一项要求应用程序在跟踪用户之前获得许可的功能持异议。