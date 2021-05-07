市场监管总局：将持续推进企业整改“二选一”等突出问题

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:据国家市场监督管理总局消息，5月7日，市场监管总局召开互联网平台企业整改督查专题会，对互联网平台企业整改督查和评估工作进行调度。

会议指出，各相关省（市）市场监管局要从讲政治的高度，充分认识平台企业整改督查工作的重要意义，立即对34家平台企业开展中期督导，全面检查平台企业落实4月13日行政指导会整改要求情况，并对整改效果进行评估，确保各平台企业切实整治“二选一”等突出问题，在限期内高质量完成整改。

会议要求，各相关省（市）市场监管局要落实属地责任，不搞形式，不走过场。要深入平台企业一线，督促平台企业全面自查自检，制定具体明确的整改措施，密切跟踪平台企业整改进度，加强调度和指导。确保督导要深入细致，检查要认真严格，审核要全面规范，评估要客观严谨。

下一步，市场监管总局将持续推进平台企业整改工作。在属地市场监管部门审核评估的基础上，开展全面复核，对问题突出的平台企业进行重点检查，对仍然顶风作案的平台企业，一律从严从重查处，确保平台企业整改取得实效。

4月13日，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会。爱奇艺、百度、贝壳找房、滴滴、当当网、多点、京东、快手、美团、每日优鲜、奇虎360、去哪儿网、搜狗、微店、58同城、新浪微博、字节跳动、哔哩哔哩、叮咚买菜、饿了么、国美、盒马生鲜、拼多多、携程、小红书、阅文、苏宁易购、阿里、贝贝网、蘑菇街、网易（严选）、云集、唯品会、腾讯等34家互联网平台参加会议。

会议指出，强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视假冒伪劣、信息泄露以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。其中，强迫实施“二选一”问题尤为突出，是平台经济领域资本任性、无序扩张的突出反映，是对市场竞争秩序的公然践踏和破坏。强迫实施“二选一”行为限制市场竞争，遏制创新发展，损害平台内经营者和消费者利益，危害极大，必须坚决根治。

会议要求，各平台企业要在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改，并向社会公开《依法合规经营承诺》，接受社会监督。市场监管部门将组织对平台整改情况进行跟踪检查，整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为，一律依法从重从严处罚。