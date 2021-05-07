市场监管总局：将持续推进企业整改“二选一”等突出问题

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 市场监管最新资讯 > 正文

市场监管总局：将持续推进企业整改“二选一”等突出问题

2021-05-07 21:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:据国家市场监督管理总局消息，5月7日，市场监管总局召开互联网平台企业整改督查专题会，对互联网平台企业整改督查和评估工作进行调度。

会议指出，各相关省（市）市场监管局要从讲政治的高度，充分认识平台企业整改督查工作的重要意义，立即对34家平台企业开展中期督导，全面检查平台企业落实4月13日行政指导会整改要求情况，并对整改效果进行评估，确保各平台企业切实整治“二选一”等突出问题，在限期内高质量完成整改。

会议要求，各相关省（市）市场监管局要落实属地责任，不搞形式，不走过场。要深入平台企业一线，督促平台企业全面自查自检，制定具体明确的整改措施，密切跟踪平台企业整改进度，加强调度和指导。确保督导要深入细致，检查要认真严格，审核要全面规范，评估要客观严谨。

下一步，市场监管总局将持续推进平台企业整改工作。在属地市场监管部门审核评估的基础上，开展全面复核，对问题突出的平台企业进行重点检查，对仍然顶风作案的平台企业，一律从严从重查处，确保平台企业整改取得实效。

QQ截图20210507211510.jpg

4月13日，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会。爱奇艺、百度、贝壳找房、滴滴、当当网、多点、京东、快手、美团、每日优鲜、奇虎360、去哪儿网、搜狗、微店、58同城、新浪微博、字节跳动、哔哩哔哩、叮咚买菜、饿了么、国美、盒马生鲜、拼多多、携程、小红书、阅文、苏宁易购、阿里、贝贝网、蘑菇街、网易（严选）、云集、唯品会、腾讯等34家互联网平台参加会议。

会议指出，强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视假冒伪劣、信息泄露以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。其中，强迫实施“二选一”问题尤为突出，是平台经济领域资本任性、无序扩张的突出反映，是对市场竞争秩序的公然践踏和破坏。强迫实施“二选一”行为限制市场竞争，遏制创新发展，损害平台内经营者和消费者利益，危害极大，必须坚决根治。

会议要求，各平台企业要在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改，并向社会公开《依法合规经营承诺》，接受社会监督。市场监管部门将组织对平台整改情况进行跟踪检查，整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为，一律依法从重从严处罚。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 市场监管总局对美团“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查

    今日，市场监管总局发文称，近日根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。此前，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会，百度、京东、新浪微博、字节跳动、拼多多、苏宁易购、唯品会等34家互联网平台参会。

    美团 二选一 垄断

  • 市场监管总局等三部委：互联网平台企业强迫实施“二选一”等问题必须严肃整治

    据市场监管总局发布的消息，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会，要求充分发挥阿里案警示作用，明确提出互联网平台企业要知敬畏守规矩，限期全面整改问题，建立平台经济新秩序。

    二选一

  • 又一家！美团因“二选一”等涉嫌垄断被立案调查

    4月26日下午，市场监管总局网站发布消息，根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

    美团 反垄断 二选一

  • 因构成垄断 市场监管总局对腾讯滴滴等作出行政处罚

    今日市场监管总局发布消息，宣布对九起互联网领域违法实施经营者集中案作出行政处罚。根据《中华人民共和国反垄断法》规定，九起案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。

    腾讯 滴滴 垄断

  • 市场监管总局：依法对美团涉嫌垄断行为立案调查

    据国家市场监督管理总局官网消息，近日，市场监管总局根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

    美团

  • 市场监管总局依法对美团涉嫌垄断行为立案调查

    凤凰网科技讯 4月26日消息，今日，市场监管总局发布公告，根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

    美团

  • ​食派士因二选一被处罚

    据上海市市场监管局消息，2019年6月，上海市市场监管局依据《反垄断法》对上海食派士商贸发展有限公司涉嫌滥用市场支配地位行为开展调查。2019年8月，上海市市场监管局依法决定对食派士正式立案调查。

    食派士 二选一 物流

  • 三部委整治二选一等问题

    ​4月13日，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会。爱奇艺、百度、贝壳找房、滴滴、当当网、多点、京东、快手、美团、每日优鲜、奇虎360、去哪儿网、搜狗、微店、58同城、新浪微博、字节跳动、哔哩哔哩、叮咚买菜、饿了么、国美、盒马生鲜、拼多多、携程、小红书、阅文、苏宁易购、阿里、贝贝网、蘑菇街、网易（严选）、云集、唯品会、腾讯等34家互联网平台参加会议。

    二选一 互联网 阿里

  • 市场监管总局处罚九起违法实施经营者集中案

    今日，市场监管总局宣布依法对互联网领域九起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。包括了:腾讯控股有限公司收购Bitauto Holdings Limited股权案、腾讯控股有限公司收购上海阑途信息技术有限公司股权案、林芝腾讯科技有限公司与大连万达商业管理集团股份有限公司设立合营企业案、上海汉涛信息咨询有限公司收购上海领健信息技术有限公司股权案<br/> <br/>

    腾讯 滴滴 市场监管总局

  • 美团因二选一等被立案调查 公司回应：积极配合、运营正常

    今天下午消息，美团因为二选一等垄断问题被国家市场监管总局调查。刚刚美团官方发表声明称将积极配合调查。美团表示，今日，美团接到国家市场监管总局通知，依法对美团涉嫌垄断行为立案调查。公司将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。目前公司各项业务正常运行。4月26日下午消息，市场监管总局在官网发布动态表示，近日，市场监管总局根?

    美团 阿里

  • 饿了么再因不正当竞争败诉：曾强制商户二选一

    温州市中级人民法院判决上海拉扎斯信息科技有限公司温州分公司（饿了么）存在反不正当竞争法规定的不正当竞争行为，令其赔偿北京三快在线科技有限公司(美团外卖)经济损失80000元。这是继阿里巴巴集团实施“二选一”垄断行为被市场监管总局依据《反垄断法》重罚182亿元之后，饿了么再因不正当竞争败诉。

    饿了么 不正当竞争

  • 58姚劲波要求国家惩罚贝壳二选一 后者回应：依法经营

    昨天，国家市场监督管理总局宣布对阿里巴巴集团罚款182.28亿元，原因之一就是二选一。随后58同城CEO姚劲波突然指责竞争对手贝壳，称他们也要被罚款40亿。姚劲波在微信朋友圈发文称，房产交易领域有更明目张胆的“二选一”包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳40亿(4%标准)。同时，他建议将此罚款打入国家公积金账户，以降低公积金贷款利率减轻老百姓买房负担。姚劲波表示，“58安居客今年将作为挑战者全面进入新房交易领域，希?

    58 姚劲波

  • 特斯拉维权引全网关注 国家市场监管总局发声

    特斯拉维权事件关注度持续高升。从国家市场监督管理总局官网获悉，近日，上海车展上特斯拉车主维权引发广泛关注，市场监管总局高度重视，已责成河南省、上海市等地市场监督管理部门依法维护消费者合法权益。同时，强调企业要切实履行质量安全主体责任，为消费者提供优质安全的产品和服务。21日，针对特斯拉车主上海车展维权一事，河南省郑州市郑东新区市场监督管理局回应称，3月7日下午，该局曾接到郑州市市场监管局分转的张女士关

    特斯拉

  • 二选一”处罚来了：美团向饿了么赔偿35.2万元

    4月14日消息，上周末阿里巴巴被监管部门罚款182.28亿元，其中强迫“二选一”等问题是被罚的重要原因。日前，又一份关于美团外卖“二选一”的判决书成为业内热议的焦点。据媒体报道，江苏省淮安市中级人民法院就美团不正当竞争行为作出判决，本次案件首次适用2018年1月1日起施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条。民事判决书显示，北京三快科技有限公司（美团）将向上海拉扎斯信息科技有限公司（饿了么）赔偿35.2万元。?

    二选一 美团

  • 市场监管总局督促指导地方依法处理特斯拉车主维权事件

    据国家市场监督管理总局发布的消息，近日，上海车展上特斯拉车主维权引发广泛关注，市场监管总局高度重视，已责成河南省、上海市等地市场监督管理部门依法维护消费者合法权益。

    特斯拉

  • 市场监管总局：美团、京东、拼多多等发布合规经营承诺书

    市场监管总局集中公布互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第一批），包括百度、京东、美团、新浪微博、字节跳动、拼多多、小红书等企业。

    美团 拼多多

  • 姚劲波晒合同指贝壳“二选一”包装成自愿 贝壳回应：依法经营

    4月11日消息，昨日，58同城CEO姚劲波在其官方微博发文称:"房产交易领域有更明目张胆的二选一包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳40亿（4%标准）。

    贝壳 姚劲波 58同城

  • 市场监管总局对腾讯、滴滴等九起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

    家市场监管总局官网消息，根据《中华人民共和国反垄断法》规定，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购BitautoHoldingsLimited股权案、腾讯控股有限公司收购上海阑途信息技术有限公司股权案、林芝腾讯科技有限公司与大连万达商业管理集团股份有限公司设立合营企业案

    收购 腾讯 投资

  • ​特斯拉再发声；市场监管总局回应特斯拉事件； 抖音打击炫富等不良信息

    昨日晚间，特斯拉再次回应“刹车失灵”事件称，专门处理小组正在全力开展工作，已主动与郑州市市场监督管理局联系并汇报相关情况，愿意全力配合，提供事发前半小时的车辆原始数据给第三方鉴定机构或政府指定的技术监管部门或者消费者本人。

    ​特斯拉 抖音 短视频

  • 市场监管总局：立即对34家互联网平台企业开展中期整改督导

    据国家市场监管总局官网消息，5月7日，市场监管总局召开互联网平台企业整改督查专题会，对互联网平台企业整改督查和评估工作进行调度。

  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM