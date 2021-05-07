Gucci回应唯品会腰带得物鉴定为假：暂时不发表意见

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Gucci回应唯品会腰带得物鉴定为假：暂时不发表意见

2021-05-07 11:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:一个月前，唯品会所售Gucci腰带得物鉴定为假一事引发网友热议。

据澎湃新闻报道，近日，针对此事Gucci中国方面回应称，暂时不发表意见，只保证在官方渠道购买的是正品。

此前，广东广州的消费者郭先生在3月18日的唯品会活动中花2549元购买了一条GUCCI腰带，但在经过得物鉴定之后，得出鉴定结果为假。

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当时，唯品会客服回应称，售卖的商品保证为正品，都有合法的正规品牌商供应，并且每一款商品都有中国人民财产保证股份有限公司的质保，而海淘商品不支持开发票，由于海淘商品和专柜属于不同销售渠道，不建议消费者去专柜或app鉴定。

然而得物与唯品会各执一词。

得物方面则表示，对鉴别结果进行了复核。经核查，相关卖家所提供的Gucci腰带在得物鉴别结果为非正品。同时出具了多家专业鉴定机构的鉴定结果，显示该Gucci腰带仍为假货。

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4月8日晚间，唯品会方面再次回应称，出于保障用户体验的考虑，为部分有退货诉求的用户办理了退货。将用户退货商品送达中国检验认证集团广东公司进行鉴定后，结果显示这些商品符合品牌/制造商公示的技术信息和工艺特征。消费者可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质的第三方机构或平台出具的鉴定结果不具有法律效力，也不能作为判定商品真伪的依据。

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